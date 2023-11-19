大仁說財經／盜竊 商店關門的擋箭牌

零售業以組織性盜竊損及獲利為由關店，但研究顯示這可能是聲東擊西、掩人耳目的作法。（歐新社）

零售業者表示，入室盜竊行為呈爆炸式增加；它們的一些數據以及大量商店暴力搶劫和搶劫的影片似乎支持這種說法。

但部分零售分析師和研究人員研究過當地犯罪統計數據後表示，商店可能誇大了竊盜的程度和影響。為什麼？ 這是一種很有效的轉移，掩蓋了需求疲軟、管理不善和目前阻礙業務的其他問題。而且它可以迫使立法者做出回應。

可能誇大竊盜的影響

根據William Blair零售分析師的最新報告，全美商店「盜竊率的實際增加」並不與「公司對盜竊的評論和行動的增加相對應」。分析師寫道：「零售商 在這個問題上的聲音愈來愈大，部分原因是為了吸引政府採取行動。」

唯一沒錯的是，盜竊對零售商的影響比疫情 前要大得多。零售商表示，這是因為竊盜行為也變得更加明顯和暴力，在某些情況下讓員工的安全面臨風險。

轉移獲利下降注意力

但從通貨膨脹到成本上升等一系列其他問題也正在影響零售商。竊盜只是連鎖店面臨的眾多結構性問題之一，最引人注目的是轉向網購和實體零售的過度擴張。

William Blair零售分析師卡登(Dylan Carden)和布里(Phillip Blee)在最新報告中表示，「業者也可能利用這個機會轉移人們對由於最近幾季促銷活動增多和庫存規畫不佳而導致獲利率下降的注意力」。許多零售商錯估了需要的商品數量，導致現在出現供過於求的情況。

不足以成為關店理由

分析師指出，整體「產品縮水」問題，包括外部和內部盜竊、產品損壞、庫存管理不善和其他錯誤造成的商品損失，僅占零售商銷售額的1.5%至2%。雖然零售商比以往任何時候都更加警惕盜竊行為，但這個比率多年來一直保持穩定。

美國零售聯合會(NRF)表示，根據對177家零售商的調查，去年零售商的盜竊損失增加19%達1120億元。但在疫情最嚴重時期，商店暫時關閉，銷售額所占百分比有所下降，而隨著商店重新開業，銷售額在2022年有所成長。

分析師表示，這種對獲利的打擊相對較小且短暫，不足以成為關閉商店的理由。他們發現，在愈來愈多提到盜竊影響日益嚴重的九家主要零售商中，2022年商品盜竊占銷售額的百分比僅增加0.4%。

分析師表示：「我們認為，預期的盜竊加劇與其引起的關注並不對等。」

Walgreens一位資深管理人員今年稍早時似乎也曾表示過：「也許去年我們以為盜竊和其他損失太多」。財務主管基霍(James Kehoe)於1月時承認。他已不再在該公司工作。

布魯克林學院研究警務的社會學教授維塔萊(Alex Vitale)表示，商界領袖已將零售盜竊擴大成「道德恐慌」，以動員警方和刑事司法部門採取更強有力的應對措施。

他說：「它展示出某些犯罪行為在某些時刻的動員方式，遠遠超出了其影響範圍，從而引發一系列政治和社會辯論。」

然而，許多連鎖零售店將盜竊行為、特別是組織性團體盜竊商品並在網上轉售的行為稱為全國性危機。

美國商會發現，從1月到8月，企業財報電話會議上提及「組織性零售犯罪」的次數比去年同期增加了43%。

美國商會表示：「全美各地的社區和企業正面臨犯罪率歷史性成長的問題，這是一個令人震驚的趨勢，需要採取強有力的應對措施。」

各城市和州正在通過新的法律，對組織性零售犯罪和入店行竊進行更嚴厲的懲罰。前總統川普表示，商店扒手應該被槍決。

Target 怪罪盜竊遭質疑

Target上月表示，將關閉主要城市的九家商店，具體原因是「盜竊和組織性零售犯罪正在威脅我們團隊和客人的安全，並導致業務績效做不下去。」

但Target最近關閉紐約、舊金山、奧克蘭、西雅圖和波特蘭的門市可能更因為規模較小的門市表現不佳。當地的犯罪統計數據也對Target的理由提出質疑。

《大眾資訊》記者萊古姆(Judd Legum)的分析發現，與附近其他地點相比，Target即將關閉的紐約和舊金山商店的盜竊率較低。

William Blair分析師表示：「我們相信，像Target這樣的企業的確可以利用當前有關盜竊的說法，在其業務落後的領域採取擴張解釋。」「我們必須承認潛在不可告人的、更機會主義的動機。」「Target可能會利用盜竊來掩蓋其他問題，包括庫存管理不善；這個問題在供應鏈中斷後於2022年達到頂峰」，並正以關店方式以「提高整體獲利率」。

Target尚未直接分享有關這些店面關閉的數據。Target發言人表示，自2021年以來，其門市內的組織性零售犯罪增加了50%。該公司還表示，涉及暴力或威脅的竊盜事件增加。

其他零售商的策略，例如自助結帳和降低人員配置，也無意中加劇了損耗。Costco管理層表示，今年損耗增加「我們認為部分原因是因為推出自助結帳」。

Five Below表示，自助結帳通道較多的商店損耗率更高。該公司計畫增加新店的收銀員數量。