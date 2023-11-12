封面故事／無證客安置住宅區 帳篷對面有小學

紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場搭建的大帳篷安置1000名單身男性無證客，步出帳篷就有公車站。（記者康錦卿／攝影）

紐約市 安置這波無證客 的大帳篷，另一處設在皇后區 克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)的停車場，兩個獨立的帳篷，可收容約1000名成年男性。

紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，來自塞內加爾的Cheikh(左)和Elhadji(中)在街上散步聊天。（記者康錦卿／攝影）

「克里德莫精神中心」園區很大，和蘭德爾島不一樣的是，這兒是住宅區。帳篷的一處出口，就在皇后區的重要道路Hillside Ave.上，街道對面就有小學，有少棒球場；紐約市府8月間宣布要在此設帳篷安置無證客，居民聚集抗爭無效，帳篷搭了起來，載著裝備和設施的車輛，一車車駛進；胸前掛著ID卡的無證客在Q43公車站徘徊，三三兩兩在附近街頭走動，紐約市的小警車停在對就監視。

Saer來自西非的塞內加爾，他花了五個月的時間，經中南美進入德州轉進紐約，被安排在皇后區克里德莫精神中心的庇護所；他穿著獲贈的新衣服、吃著庇護所提供的薯片和果汁，看著街上來往的車輛，他說「要享受自由時光」。（記者康錦卿／攝影）

11月初，紐約已有初冬的跡象，塞內加爾來的Saer，穿著「人道緊急應變和救援中心」(Humanitarian Emergency Response and Relief Center，HERRC)提供的保暖衣服，站在街口，吃著帳篷營發的點心和果汁，主動和路人打招呼。他從塞內加爾搭機到尼加拉瓜，再步行到美墨邊境，搭巴士到紐約。他指著自己的雙腿，「它們壯，能走路」。

紐約市皇后區克里德莫精神中心的大帳篷安置1000名單身男性無證客，天氣漸涼，一名無證客蹲在街道旁打電話。（記者康錦卿／攝影）

紐約市規定無證客在安置60天後必須離開或重新申請庇護床位，「60天後呢？」Saer和他身旁的朋友相信自己可以養活自己。他們相信可以得到政治庇護和在美國工作的機會。

紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，雖然附近民宅住戶抗議，但大帳篷仍安置1000名單身男性無證客。（記者康錦卿／攝影）

蘭德爾島上的帳篷營，每月要花費納稅人2000萬美元。克里德莫精神中心的花費也少不到哪裡去，紐約市每天要為一名無證客花費近400元。