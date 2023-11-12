我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

封面故事／無證客安置住宅區 帳篷對面有小學

記者康錦卿
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場搭建的大帳篷安置1000名單身男性無證客，步出帳篷就有公車站。（記者康錦卿／攝影）
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場搭建的大帳篷安置1000名單身男性無證客，步出帳篷就有公車站。（記者康錦卿／攝影）

紐約市安置這波無證客的大帳篷，另一處設在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)的停車場，兩個獨立的帳篷，可收容約1000名成年男性。

紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，來自塞內加爾的...
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，來自塞內加爾的Cheikh(左)和Elhadji(中)在街上散步聊天。（記者康錦卿／攝影）

「克里德莫精神中心」園區很大，和蘭德爾島不一樣的是，這兒是住宅區。帳篷的一處出口，就在皇后區的重要道路Hillside Ave.上，街道對面就有小學，有少棒球場；紐約市府8月間宣布要在此設帳篷安置無證客，居民聚集抗爭無效，帳篷搭了起來，載著裝備和設施的車輛，一車車駛進；胸前掛著ID卡的無證客在Q43公車站徘徊，三三兩兩在附近街頭走動，紐約市的小警車停在對就監視。

Saer來自西非的塞內加爾，他花了五個月的時間，經中南美進入德州轉進紐約，被安排...
Saer來自西非的塞內加爾，他花了五個月的時間，經中南美進入德州轉進紐約，被安排在皇后區克里德莫精神中心的庇護所；他穿著獲贈的新衣服、吃著庇護所提供的薯片和果汁，看著街上來往的車輛，他說「要享受自由時光」。（記者康錦卿／攝影）

11月初，紐約已有初冬的跡象，塞內加爾來的Saer，穿著「人道緊急應變和救援中心」(Humanitarian Emergency Response and Relief Center，HERRC)提供的保暖衣服，站在街口，吃著帳篷營發的點心和果汁，主動和路人打招呼。他從塞內加爾搭機到尼加拉瓜，再步行到美墨邊境，搭巴士到紐約。他指著自己的雙腿，「它們壯，能走路」。

紐約市皇后區克里德莫精神中心的大帳篷安置1000名單身男性無證客，天氣漸涼，一名...
紐約市皇后區克里德莫精神中心的大帳篷安置1000名單身男性無證客，天氣漸涼，一名無證客蹲在街道旁打電話。（記者康錦卿／攝影）

紐約市規定無證客在安置60天後必須離開或重新申請庇護床位，「60天後呢？」Saer和他身旁的朋友相信自己可以養活自己。他們相信可以得到政治庇護和在美國工作的機會。

紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，雖然附近民宅住...
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，雖然附近民宅住戶抗議，但大帳篷仍安置1000名單身男性無證客。（記者康錦卿／攝影）

蘭德爾島上的帳篷營，每月要花費納稅人2000萬美元。克里德莫精神中心的花費也少不到哪裡去，紐約市每天要為一名無證客花費近400元。

紐約市 無證客 皇后區

上一則

新聞眼／披頭四的「最後」歌曲：我們該讓歌手「復活」嗎？

下一則

封面故事／紐約無證客 你禱告我剪髮

延伸閱讀

不允許街道被帳篷占據 英國內政大臣擬提新法「限制街友」遭批評

不允許街道被帳篷占據 英國內政大臣擬提新法「限制街友」遭批評
爭議升級 12區居民 狀告芝市違建帳篷營

爭議升級 12區居民 狀告芝市違建帳篷營
爭議升級 包括華人等6居民 狀告芝市府違建12區帳篷營

爭議升級 包括華人等6居民 狀告芝市府違建12區帳篷營
你禱告我剪髮 有食物是歸宿…紐約蘭德爾島帳篷營 無證客自由自在

你禱告我剪髮 有食物是歸宿…紐約蘭德爾島帳篷營 無證客自由自在

熱門新聞

每一世代的人都認為，房地產是累積財富的關鍵。(美聯社)

理財百科／45%美國人：房地產 累積財富最佳途徑

2023-11-05 01:19
想要攝取更多奇亞籽，可以將它摻入日常飲食中的麥片、優格、軟奶酪、蒸或烤的蔬菜和水果沙拉。(Getty Images)

養生／超級食物奇亞籽 如何有效攝取？

2023-11-05 01:07

封面故事／《花月殺手》片長3.5小時 中場休息 惹火導演

2023-11-05 01:28
希區考克執導的電影《鳥》，1963年上映，劇照中，美國演員蒂比·海德莉 (Tippi Hedren) 和一群孩子逃離烏鴉的襲擊。（Getty Images）

封面故事／墜入時光隧道 到電影現場 身歷其境

2023-11-05 01:30
虛擬貨幣投資平台。(馬女士提供)

詐騙ing／情財勾引不了我…仍被騙30萬元

2023-11-05 01:23
加薩走廊一群巴勒斯坦兒童在被以色列國防軍炸毀的房屋當中望向遠方。 （美聯社）　　

新聞眼／以哈衝突看社媒亂象 埃及微妙立場

2023-11-05 14:20

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會