封面故事／無證客安置住宅區 帳篷對面有小學
紐約市安置這波無證客的大帳篷，另一處設在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)的停車場，兩個獨立的帳篷，可收容約1000名成年男性。
「克里德莫精神中心」園區很大，和蘭德爾島不一樣的是，這兒是住宅區。帳篷的一處出口，就在皇后區的重要道路Hillside Ave.上，街道對面就有小學，有少棒球場；紐約市府8月間宣布要在此設帳篷安置無證客，居民聚集抗爭無效，帳篷搭了起來，載著裝備和設施的車輛，一車車駛進；胸前掛著ID卡的無證客在Q43公車站徘徊，三三兩兩在附近街頭走動，紐約市的小警車停在對就監視。
11月初，紐約已有初冬的跡象，塞內加爾來的Saer，穿著「人道緊急應變和救援中心」(Humanitarian Emergency Response and Relief Center，HERRC)提供的保暖衣服，站在街口，吃著帳篷營發的點心和果汁，主動和路人打招呼。他從塞內加爾搭機到尼加拉瓜，再步行到美墨邊境，搭巴士到紐約。他指著自己的雙腿，「它們壯，能走路」。
紐約市規定無證客在安置60天後必須離開或重新申請庇護床位，「60天後呢？」Saer和他身旁的朋友相信自己可以養活自己。他們相信可以得到政治庇護和在美國工作的機會。
蘭德爾島上的帳篷營，每月要花費納稅人2000萬美元。克里德莫精神中心的花費也少不到哪裡去，紐約市每天要為一名無證客花費近400元。
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