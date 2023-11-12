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紙上播客／張逸先 化身美人魚潛水

記者何卓賢
張逸先把美人魚裝也帶到巴哈馬。(張逸先提供)
張逸先把美人魚裝也帶到巴哈馬。(張逸先提供)

世界上最聞名的「邀請制」自由潛水比賽之一，是每年在巴哈馬舉行的「垂直藍洞(Vertical Blue)」，今年有五名來自台灣的運動員參加。其中，28歲的張逸先，把代表自己另一個身分的美人魚服裝也帶到了現場。他在比賽空檔於水中起舞，優雅的身影讓人一時恍惚，分不清律動的是人是魚。

來自台灣 參加自由潛大賽

Netflix最近上映的紀錄片「最深的呼吸(The Deepest Breath)」講述自由潛水員Alessia Zecchini和安全潛水員Stephen Keenan的故事，也讓廣大觀眾更加深入了解自由潛水這項運動，其中包括自由潛水比賽嚴峻的規則、對潛水員身體和心理素質的高要求、以及這樣運動帶來的高風險等。

張逸先在Vertical Blue比賽現場。(張逸先提供)
張逸先在Vertical Blue比賽現場。(張逸先提供)

吸引國際精英的「垂直藍洞」比賽，讓自由潛水運動員以攀繩下潛、單蹼下潛、雙蹼下潛、無蹼下潛各種不同的方式，挑戰潛入水底的深度極限。潛到選手自定的深度，摘下水底標籤並回到水面，在指定秒數之內摘掉面部裝備，比出OK手勢，喊出「I am OK」之後，會由裁判決定是否挑戰成功。若提前返回，或者出現犯規動作，或者未能在水面及時做出回應等，都算挑戰失敗。

今年是張逸先參加垂直藍洞的第二年，由於密集的比賽排程，張逸先坦言今年的成績不盡人意，且在一次比賽過程中出現昏迷(black out)，亦即大腦缺乏足夠的氧氣濃度維持意識。而屏息作為自由潛水的關鍵，也是使得這項運動成為極限運動的原因之一，時間和能力不僅決定勝負也決定生死。張逸先表示，他個人拿過的最好成績其實是單蹼下潛深度100米。目前男子單蹼下潛世界紀錄是133米，由今年同參賽的俄羅斯自由潛水運動員莫爾恰諾夫(Alexey Molchanov)創造。

張逸先在Vertical Blue比賽現場。(張逸先提供)
張逸先在Vertical Blue比賽現場。(張逸先提供)

潛入水下百米 修身養性

水下百米，是如何的感受？張逸先表示，「會變很黑，很冷，所以你會覺得自己很孤獨，容易出現負面想法。」他回憶，取得好成績的幾次，都是心靈愉悅、相信自己的時候。他認為，自由潛水的時候，運動員「身體素質跟技能大概只占到成功與否的40%到50%，我認為，心靈占到50%。」他還把自由潛水描述為一個「修身養性」的過程，在水中只能跟自己共處，可以發現並意識到內心的獨白，跟自己的情緒做和解。

張逸先熱愛與水有關的一切，是美人魚教練，也是自由潛運動員。(張逸先提供)
張逸先熱愛與水有關的一切，是美人魚教練，也是自由潛運動員。(張逸先提供)

除了作為自由潛水運動員，張逸先另一個更加公眾的身分其實是「美人魚」。他不僅是一名水下表演者和競賽選手，還開設了自己的美人魚潛店，教學員「怎麼游得像一條魚，而不是穿得像一條魚。」

曾經是舞者的張逸先，因為一次受傷而失去了聚光燈之下的舞台，夢想破碎心灰意冷之時，誤打誤撞開始學潛水。昔日跳舞的身體技巧加上難能可得的天賦，讓張逸先在水中真的做到了「如魚得水」，以異於常人的速度掌握自由潛水，還快速考到了教練執照。他坦言，雖然之前「失去了一個跳舞的舞台，卻在水下找到了另一個舞台。」

掃一掃 聽播客
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成為了一名專職的美人魚教練之後，比賽把他帶到世界各地，學員的故事也每日激勵著他，很多學員把他當成偶像，而他的教課也給了尋找自我的學員一個難能可得的機會，包括讓有身體缺陷的人在沒有重力的水中環境翩翩起舞。

「水永遠不會拒絕任何人，」張逸先表示。「我的學員裡面男生占了三成。性別、體態等因素，都不會成為阻礙，只有自己是阻礙。只要大家有夢，我就可以幫你完成夢想。」

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