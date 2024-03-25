租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

紐約大飯店碰到租霸，纏訟多年才將租霸趕走。(本報記者張宗智／攝影)

現年49歲男子巴列托(Mickey Barreto)自2018年起租下位於紐約市 曼哈頓鬧區「紐約客酒店」(New Yorker Hotel)的2565室，除第一晚付費200.57元外，接下來5年間霸占該雙臥房間，一毛錢不付不說，還想豪奪旅館所有權，纏訟5年後，巴列托目前遭曼哈頓檢方控以包括14項詐欺重罪等24項罪名，一旦有罪定讞，將坐牢獄數年之久。

長期「租用」曼哈頓「紐約客酒店」的巴列托。(取自X平台)

紐約時報24日報導，巴列托甚至聲稱擁有該酒店房間產權，他號稱遠房表親，表親是哥倫布(Christopher Columbus)的長子，時光遠溯11輩之久，但沒有證據；他取巧於紐約市晦澀的租賃法律，讓他在房地產 寸土寸金的紐約市中心幾乎得逞。

巴列托自述，他與伴侶哈南(Matthew Hannan)入住前一晚，哈南不經意提到紐約市各酒店、旅館受到「租金 穩定法」(Rent Stabilization Act)管轄，於是兩人打開筆記型電腦研究，紐約客酒店是否屬該法管轄範圍。

租金穩定法通過於1969年，為全市創設租金管制體系，但也規定只適用於一批酒店房間，尤其是1969年以前蓋的大酒店；那些房間當時1968年5月可以每周不到88元租到。

按該法，酒店住客可以要求簽訂租金打折的租約，而轉為永久居民，而且仍獲准取用跟日租房客相同的服務，例如房務整理、使用健身房等權利。

巴列托與哈南瀏覽長295頁的「酒店穩定單位」列表，擇定目標。付費入住一晚後，翌晨他離房搭電梯到櫃台遞函件給經理，說他打算租六個月。但經理與他短暫交談，表示酒店沒租約這回事，不續訂就中午前得退房；巴列托與哈南並未取走隨身物件，所以房務員代他們清除，巴列托於是前往曼哈頓區下城的「紐約市住居法院」控告酒店。

他在手寫的三頁訟狀中援引州法、地方法及過往法院判例，主張自己要求長期租約，讓他成為「酒店的常住居民」，清空他的物件不啻非法驅離。

2018年7月10日，酒店代表並未在場抗告該訴訟案，法官史托勒(Jack Stoller)判決巴列托勝訴；史托勒不僅同意原告的主張，甚至援引同法條，下令酒店恢復請願人對訴訟標的之所有權，此後得提供他鑰匙。

幾天之內，巴列托返回2565室，此時已成為酒店的常住居民，而且很快成為新所有人。

巴列托回房後與哈南仔細研讀法官判決，發現文中並未勒令酒店方提供租約、沒限制他們的居留期、沒提到租約到期日。反倒提到一個詞彙「所有權」，也就是巴列托取得所有權的最終判決。

巴列托表示，他去電法院請求解釋判決意味了什麼；據他說，他獲知自己取得「所有權」、「你不是租客，你有建築物的所有權」。而房地產所有權該如登記？在紐約市要到財政局(Department of Finance)。

巴列托拿著法官判決書到財政局，經講解得知該酒店跟公寓不同，在市府並未依房間拆分，整棟建築登記為一單位。因此巴列托以法官判決為由，遞出書面，宣稱自己對酒店擁有所有權。

巴列托六次嘗試要取得酒店的房地產權狀，但因技術細節未過關；酒店方派律師團提訴，主張建築物並不屬該州法管轄，但被判敗訴。巴列托第七次申請權狀，終獲受理。到了2019年5月17日，他成為紐約客酒店的所有人。

但接下來巴列托要求收取酒店一應租金，引起原所有人文鮮明「統一教」(Unification Church)的注意及反訴訟，幾個月後法官判決，不管怎麼看，權狀都屬偽造，巴列托並未擁有該房地產。

但巴列托仍擁有2565室，他沒別的工作，每天時間都花在研究自己家族的巴西歷史，最後認為自己是哥倫布的後裔。

接下來在兩次開庭獲勝，但他拒絕簽租約。最後，直到2023年，酒店真所有人才在法院勝訴；法官判決巴列托因拒繳租金、簽租約，終於在7月成功把他驅逐。