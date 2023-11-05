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養生／擺脫黑眼圈 4種類型4種治療

陳雨鑫
期因失眠導致的黑眼圈，則屬於血管型，只要改善睡眠品質就會好轉。(Getty Images)
期因失眠導致的黑眼圈，則屬於血管型，只要改善睡眠品質就會好轉。(Getty Images)

不少人有失眠困擾，雙眼掛著黑眼圈，久久難以消退。台北醫學大學附設醫院皮膚科主任林明秀表示，黑眼圈分為色素型、血管型、結構型、混合型黑眼圈四大類，其中以混合型最常見。所有的黑眼圈都必須找出根本原因，若長期因失眠導致的黑眼圈，則屬於血管型，只要改善睡眠品質，血液循環就會好轉。

「美容門診約一半以上的求診患者，都是因為黑眼圈而來。」林明秀指出，造成黑眼圈的成因不同，最常見因為「過敏」導致，特別是過敏性鼻炎及異位性皮膚炎患者易有黑眼圈，但出現的黑眼圈型態並不同。

過敏性鼻炎會讓鼻翼雙側的眼周血液充血，出現黑眼圈，屬於「血管型黑眼圈」；異位性皮膚炎患者，上下眼皮的皮膚會較為粗糙，時常揉眼就會讓色素沉澱，屬於「色素型黑眼圈」。林明秀表示，過敏體質患者，可能同時有過敏性鼻炎以及異位性皮膚炎，常常是血管型與色素型同時存在的「混合型黑眼圈」。

「結構型黑眼圈」與年紀、本身骨架有關。林明秀指出，老化過程中骨骼可能會流失，失去原本支撐眼周的力量，脂肪就會往下掉，眼眶顏色暗沉，出現黑眼圈，或是膠原蛋白流失，同樣出現眼眶周圍顏色暗沉的情況。

4類黑眼圈 顏色也不同

四類黑眼圈，各自呈現的顏色也略有不同，色素型黑眼圈偏咖啡色，血管型偏紫青色如瘀青，結構型顏色屬於陰影偏灰色，混合型則是各種顏色會同時出現。林明秀表示，從外觀多能直接判定是哪一類型的黑眼圈。

林明秀說，四種黑眼圈的治療方式各自不同，色素型除了先改善過敏問題，色素若持續未改善，可以採取「皮秒雷射」治療，但雷射不能亂選，有些雷射會反黑，讓黑眼圈更嚴重，需經醫師評估後再執行。

對於血管型黑眼圈，建議先調整生活習慣，如避免熬夜、改善失眠及過敏性鼻炎，若持續未能改善血管型黑眼圈，則可以運用染料雷射，改善過多的紅色；平時也可以使用具有美白效果的眼霜改善眼周顏色，或是用跟體溫差不多溫度毛巾熱敷雙眼，增加眼周的血液循環。而結構型黑眼圈可以注射玻尿酸填補，把凹陷處撐起來就能改善。

檸檬片敷眼 皮膚更反黑

坊間有許多號稱可以改善黑眼圈的療法，像用小黃瓜片或檸檬片敷眼睛，林明秀說，這些作法都可能讓皮膚反黑，造成反效果。

逐步改善黑眼圈問題，避免再次發生，林明秀建議，可以使用溫和的保濕霜，保持眼周的皮膚濕潤；外出時，眼周也要防曬，避免因為陽光出現色素沉著，但防曬不要擦到靠近結膜的位置，避免傷害眼球。平時熱敷雙眼保養的方式，可先熱敷再冷敷，溫度都不要過熱或過冷，不能敷到皮膚紅，都可能產生反效果。

過敏 失眠 醫學

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