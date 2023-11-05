大仁說財經／去全球化 以哈是催化劑？

柏克萊加州大學經濟學教授艾肯格林曾說，全球化已死的說法誇大了，這都還是理論，尚未成真。圖為貨櫃碼頭。（路透資料照片）

除了俄羅斯和烏克蘭之間持續不斷的戰爭之外，全球經濟也面臨巴勒斯坦哈瑪斯組織和以色列 之間戰爭的巨大不確定性。這些衝突不僅威脅著衝突發生的地區，也可能破壞世界最大經濟體之間日益減弱的相互連結。

在過去一個世紀裡，全球經濟變得更加一體化。國際供應鏈不斷發展，科技呈指數級進步，促進了全球貿易、資本和資訊的自由流動。

這種相互聯繫稱為「全球化」。隨著德國於二戰結束後正式統一，這個數字在20世紀下半葉有所增長；而隨著中國成為國際貿易巨頭，這個數字也進一步成長。

然而，自2008年全球金融危機以來，許多人表示這些關係已開始減弱。富國銀行最近一項分析顯示，為了穩定經濟，許多國家已開始制訂「保護主義」政策，試圖保護國內產業免受外國競爭。

分解這些經濟連結被稱為「去全球化」。

經濟體分裂 推升通膨

部分經濟學家表示，全球化已經陷入停滯，而另一些經濟學家則認為，全球化正在徹底逆轉，川普政府與中國的關稅戰、新冠疫情 和俄羅斯入侵烏克蘭都是催化劑。

富國銀行經濟學家最近採取看空立場。他們認為，全球化時代已經結束。除了「惡意」貿易限制增加之外，他們還指出，全球外國直接投資流量急劇下降。

他們表示，以色列對哈瑪斯宣戰可能成為「去全球化」的另一個催化劑，但其程度目前難以判斷。

富國銀行國際經濟學家麥肯納(Brendan McKenna)針對以色列與加薩衝突如何加速「去全球化」指出，我們在中東的地緣政治關係確實開始改善，但由於以色列和加薩發生的事情，我們似乎在許多正向動能上出現了倒退。

他說，當地緣政治分裂時，只會導致國家之間的貿易合作減少、資訊共享減少、科技共享減少以及金融市場聯繫減少。

歸根究柢，它是一股「去全球化」的力量。

但衝突對去全球化的影響有多大？

如果中東局勢繼續升級，可能會導致中東地區以及其他一些主要經濟體之間出現更大的分裂。

以哈戰爭恐加速全球化進一步退縮，推升通膨。（路透）

以美國而言，美國非常強烈支持以色列；但如果想知道像是中國等其他國家在立場上的選擇時，要麼不明確支持以色列，不然就是選擇棄權。而一些國家有可能美國與這些國家之間的貿易聯繫可能會惡化。

如果「去全球化」確實加劇，這對全球通膨和貨幣政策的意義在於：隨著「去全球化」發展，全球經濟環境的競爭力會減弱；當競爭減少時，最終會導致通貨膨脹，導致物價上漲。

如果地緣政治繼續導致經濟破裂，最終將導致通貨膨脹，這可能導致利率上升。這不僅來自聯準會，還來自世界各地其他主要央行。

這不僅會產生相當可怕的力量，降低全球GDP成長並限制全球經濟活動，而且還可能導致貨幣政策收緊，進繼加劇這些影響。

去全球化後 也有好處

但「去全球化」也可能是一件好事。如果出現另一種重大經濟衝擊，例如新一波疫情，美國將不會依賴中國提供原料。如果發生衝擊，近岸外包生產可以節省大量時間，也可以節省大量成本。

在新冠疫情期間，中國關閉了大多數工業生產，擾亂了全球供應鏈，因此「去全球化」將使一些生產回到美國境內，還可以改善與墨西哥 和其他國家的關係。

「去全球化」是好或壞？疫情期間，美國反思對中國原料和製造的依賴。圖為印度紡織工廠。（路透）

顯然，川普政府領導下的美墨關係有些緊張。如果美國表態致力於發展貿易關係、建立基礎設施並在墨西哥進行實地投資，這實際上可以改善和加強美國和墨西哥之間的地緣政治關係。

因此，這不僅可能帶來經濟利益，也可能因此累積政治資本。