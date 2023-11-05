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大仁說財經／去全球化 以哈是催化劑？

張大仁
柏克萊加州大學經濟學教授艾肯格林曾說，全球化已死的說法誇大了，這都還是理論，尚未成真。圖為貨櫃碼頭。（路透資料照片）
柏克萊加州大學經濟學教授艾肯格林曾說，全球化已死的說法誇大了，這都還是理論，尚未成真。圖為貨櫃碼頭。（路透資料照片）

除了俄羅斯和烏克蘭之間持續不斷的戰爭之外，全球經濟也面臨巴勒斯坦哈瑪斯組織和以色列之間戰爭的巨大不確定性。這些衝突不僅威脅著衝突發生的地區，也可能破壞世界最大經濟體之間日益減弱的相互連結。

在過去一個世紀裡，全球經濟變得更加一體化。國際供應鏈不斷發展，科技呈指數級進步，促進了全球貿易、資本和資訊的自由流動。

這種相互聯繫稱為「全球化」。隨著德國於二戰結束後正式統一，這個數字在20世紀下半葉有所增長；而隨著中國成為國際貿易巨頭，這個數字也進一步成長。

然而，自2008年全球金融危機以來，許多人表示這些關係已開始減弱。富國銀行最近一項分析顯示，為了穩定經濟，許多國家已開始制訂「保護主義」政策，試圖保護國內產業免受外國競爭。

分解這些經濟連結被稱為「去全球化」。

經濟體分裂 推升通膨

部分經濟學家表示，全球化已經陷入停滯，而另一些經濟學家則認為，全球化正在徹底逆轉，川普政府與中國的關稅戰、新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭都是催化劑。

富國銀行經濟學家最近採取看空立場。他們認為，全球化時代已經結束。除了「惡意」貿易限制增加之外，他們還指出，全球外國直接投資流量急劇下降。

他們表示，以色列對哈瑪斯宣戰可能成為「去全球化」的另一個催化劑，但其程度目前難以判斷。

富國銀行國際經濟學家麥肯納(Brendan McKenna)針對以色列與加薩衝突如何加速「去全球化」指出，我們在中東的地緣政治關係確實開始改善，但由於以色列和加薩發生的事情，我們似乎在許多正向動能上出現了倒退。

他說，當地緣政治分裂時，只會導致國家之間的貿易合作減少、資訊共享減少、科技共享減少以及金融市場聯繫減少。

歸根究柢，它是一股「去全球化」的力量。

但衝突對去全球化的影響有多大？

如果中東局勢繼續升級，可能會導致中東地區以及其他一些主要經濟體之間出現更大的分裂。

以哈戰爭恐加速全球化進一步退縮，推升通膨。（路透）
以哈戰爭恐加速全球化進一步退縮，推升通膨。（路透）

以美國而言，美國非常強烈支持以色列；但如果想知道像是中國等其他國家在立場上的選擇時，要麼不明確支持以色列，不然就是選擇棄權。而一些國家有可能美國與這些國家之間的貿易聯繫可能會惡化。

如果「去全球化」確實加劇，這對全球通膨和貨幣政策的意義在於：隨著「去全球化」發展，全球經濟環境的競爭力會減弱；當競爭減少時，最終會導致通貨膨脹，導致物價上漲。

如果地緣政治繼續導致經濟破裂，最終將導致通貨膨脹，這可能導致利率上升。這不僅來自聯準會，還來自世界各地其他主要央行。

這不僅會產生相當可怕的力量，降低全球GDP成長並限制全球經濟活動，而且還可能導致貨幣政策收緊，進繼加劇這些影響。

去全球化後 也有好處

但「去全球化」也可能是一件好事。如果出現另一種重大經濟衝擊，例如新一波疫情，美國將不會依賴中國提供原料。如果發生衝擊，近岸外包生產可以節省大量時間，也可以節省大量成本。

在新冠疫情期間，中國關閉了大多數工業生產，擾亂了全球供應鏈，因此「去全球化」將使一些生產回到美國境內，還可以改善與墨西哥和其他國家的關係。

「去全球化」是好或壞？疫情期間，美國反思對中國原料和製造的依賴。圖為印度紡織工廠...
「去全球化」是好或壞？疫情期間，美國反思對中國原料和製造的依賴。圖為印度紡織工廠。（路透）

顯然，川普政府領導下的美墨關係有些緊張。如果美國表態致力於發展貿易關係、建立基礎設施並在墨西哥進行實地投資，這實際上可以改善和加強美國和墨西哥之間的地緣政治關係。

因此，這不僅可能帶來經濟利益，也可能因此累積政治資本。

以色列 墨西哥 疫情

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