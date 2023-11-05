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料理功夫／家常料理2道

劉若華
焗肉末百頁豆腐
焗肉末百頁豆腐

某日，突然憶起自幼成長的眷村裡一戶人家賣的百頁豆腐捲餅，於是買了一包百頁豆腐準備解饞。返家後，瞥了冰箱內和櫥櫃內幾眼，讓我決定不做百頁豆腐捲餅，但以清冰箱的概念，利用幾樣所剩無多的材料搭配百頁豆腐，做了這道東西方合璧的「焗肉末百頁豆腐」，家人都大為讚賞。

焗肉末百頁豆腐

材料：

雞絞肉150公克、白酒1大匙、百頁豆腐1包(約600公克)、辣味照燒醬(Spicy Teriyaki Marinade & Sauce)1大匙、鹽適量、薑粉1/2茶匙、黑胡椒粉1/4茶匙、長期熟成切達起司絲(Shredded Sharp Cheddar Cheese)1/4杯、小型紅甜椒1/2顆、蔥1小根。

作法：

1.首先將百頁豆腐切小丁；紅甜椒去蒂去籽切小丁；蔥切成蔥花。

2.熱鍋熱油，以中大火將雞絞肉炒至轉白，中途淋入白酒，盛出備用。

3.利用鍋中剩餘的油將百頁豆腐炒至微黃。

4.將雞絞肉回鍋，並加入辣味照燒醬、鹽、薑粉和黑胡椒粉充份炒勻，盛盤。

5.均勻撒上起司絲，再撒入紅甜椒丁，加蓋，放到微波爐中微波直到起司絲溶化。

6.取出盤子，撒上蔥花即成。

小叮嚀：

1.百頁豆腐容易沾鍋，需不斷翻拌，或者使用不沾鍋炒。

2.微波時加蓋，讓熱力集中，起司絲會比較快速溶化。

玉米芹菜佐腰果
玉米芹菜佐腰果

玉米芹菜佐腰果

居住地盛產各種堅果，因此我在擬製菜單時，常常將堅果入列。此道菜由玉米粒、唐芹和腰果組成，加上一點辛香味的襯托，清甜馨香帶點辣，輕鬆簡單的完成一道美味與養生兼具的菜餚。

材料：

蒜2瓣、薑2片、玉米粒2杯、唐芹1小把、鹽適量、鰹魚粉少許、小辣椒1條、原味熟腰果1/2杯。

作法：

1.先將蒜拍裂；唐芹切約1.5公分的小段；小辣椒切末。

2.熱鍋熱油，以中大火炒香蒜和薑，取出蒜、薑。

3.加入玉米粒略炒，再加入唐芹、鹽和鰹魚粉翻炒一會。

4.撒入辣椒末再略微翻炒，熄火。

5.最後拌入腰果，盛盤上桌。

小叮嚀：

1.若想提高辣度，除了增加辣椒，也可提早在作法2和蒜、薑同時入鍋，辣椒素便可完全釋出。

2.腰果於熄火後才入鍋，以便保持酥脆的口感。

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2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

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