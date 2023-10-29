封面故事／大彩無垠 視覺饗宴 古銑賢彩墨展

懸瀑布奔澗(60x90cm)。

由紐約世界日報主辦，硅谷亞洲藝術中心、舊金山 中華藝術學會、中國畫學會（美國）、紐約當代藝術家恊會、芝加哥藝術論壇聯合恊辦的「大彩無垠--古銑賢2023彩墨作品展」於2023年10月27隆重開幕，展出三天，近作50幅。

畫家古銑賢。(圖均為古銑賢提供)

古銑賢省籍廣東梅州，長期從事於藝文及新聞工作，1984年應世界日報之邀服務長達25年，退休後重拾畫筆與丹青為伴。

冰雪盟(37x47cm)。

彩筆寫實創作 揉合中西

古銑賢作品清新深厚、手法多樣、工寫兼長，在寫實造型與寫意創作中，以傳統繪畫手法不斷追求新素材、新技巧、新觀念，藉著彩筆將東方特有的人文思想，揉合中西的意境，使畫面具有西畫的眞實感，又保留了國畫原有的韻味，塑造渾然和諧的整體性，兼具文學與藝術的氣息，靈思獨辟，渾厚華滋，營造畫面淋漓盡致的可讀性，呈現他獨特的繪畫語言。近年畫風丕變，潛心於潑墨潑彩的實踐和創作。以西方的油畫形式体現中國藝術傳統的精神與內涵，佳作迭出令人耳目一新，頗富好評。

夏山多奇峰(68x138cm)。

自1933年起，先後於美國中國畫廊、加州 福斯特市市政府展覽館、廣東美術舘和深圳雅昌藝術館、杭州欽哲美術舘、硅谷亞洲藝術中心等舉行個展八次，國內外聯展近百次，最近一次個展是2022年11月6日在舊金山市政廳舉行，並獲舊金山巿市長布里德頒布是日為「畫家古銑賢日」的榮譽，作品分別由台灣歷史博物館、雅昌美術舘、上海豫園等公私機構及個人收收藏，出版有山村風雲、翠彩華滋、醇英墨華、彩墨風華、大彩飛揚及大彩無垠等八冊個人作品集。

古銑賢自1970年代起，參與台灣數項大型史畫繪製，多次參加台灣、大陸、美國及日本畫展和個展，榮獲多項大獎。近年前後應邀在廣東美術館、雅昌藝術館、欽哲藝術舘和美國矽谷藝術中心舉辦個展，引起轟動和廣泛關注。他的作品獲台灣歷史博物館、雅昌藝術舘等大陸、台灣以及美國各公、私機構和收藏家讚譽、收藏，並出版了山村風雲、萃彩華滋、醇英墨華、墨彩風華等畫集。

又見春雨(68x138cm)。

兩岸四地畫展 促進交流

古銑賢行有餘力並積極投身僑務工作，曾擔任北加州和平統一促進會、旅美黄埔校友等多個僑團會長職務，2009年組建美西和平統一促進會，曾榮獲北加州華人 傳播媒體傑出從業人員終身成就獎，是北美知名的僑領。他平時除潛心於藝術創作外，也熱心於中美文化術交流，自2008年擔任舊金山中華藝術學會會長以來，建樹頗多，並促成多項中美文化藝術交流，在舊金山多次策畫並成功舉辦兩岸四地名家畫展，獲得熱烈反響。

古銑賢說他對繪畫的認知不執著於一家一派，學院的師承是蘊育他繪畫技法的精錬和豐實畫風的基礎，但西方的藝術理論、中國的文化底藴，都是滋潤他創作的主要基因，他認為當今及未來的藝術格局中，現代彩墨藝術大膽吸收東西方其他藝術門類的精華，把一脈相承的傳統中國藝術思想與現當代藝術理念充分融合，將現代彩墨藝術創作的深化而逐漸成為國際藝術界的新亮點，為中國繪畫在變革的歷程中開闢了一條發展的新方向，為世界藝壇增姿添彩。

世界日報副董事長李厚維表示，古銑賢對報社多建樹，卻不知道他來美之前早在台灣藝文界即極為活躍，已是一位知名的畫家；收到他為這次畫展出版的畫册時，才知道他由服務了25年的報社退休後，又重拾畫筆回到了他的本行；看到他近年來大量的創作，作品題材廣泛，別具新風，成績斐然，令人驚喜。

夏山雨後(68x138cm)。

投入世界畫廊 負責策展

媒體與繪畫是兩條不同的軌道，據悉，古銑賢因為工作關係增加了許多閱歷，尤其是報社成立「世界畫廊」以來，他負責安排許多來自各地的畫家展出作品，藉此機會廣泛接觸到各種畫風，緊跟畫壇的趨勢和潮流；經過長期的沉潛和思想淬煉，他累積的經驗和技法，成為創作的沃土。

李厚維指出，古銑賢筆墨上的意趣和潑彩自然的交融和碰撞，達到一定程度的張力，令人進入虛實的意趣，達到質又華滋的氣韻，增加了視覺強度，不難看出他有著紮實的傳統繪畫功底，手法多様而具新意；古銑賢表示近十年由早期的西畫創作範疇，轉變到現在投入更多的時間和精力，著重在彩墨的創作和實踐上，同時強化自己的風格，更自覺地追求氣勢和意境，使作品的呈現更為大度和整體；他畫得愈來愈自信，也愈來愈自由，看他的近作如「翠嵐青韻」、「秋江紅葉引思」、「春雲出岫」等，依照自己對山山水水的觀察感受，用彩墨盡情宣洩，獨闢蹊徑；他的四季山水系列色彩斑斓，古如青銅，自然空寂；又如他的「秋山盡處有人家」、「碧水青山本無恙」，幽遠曠達，恢弘壯闊，使畫面充满激情，彩墨潑交融之際，巧妙的運用西方光影構成的意趣，充分凸顯他對繪畫的理念和技巧的掌握，增加了觀賞性和感染力，十分難得，彌足珍貴。

蒼茫山水意(68x60cm)。

多位專家讚賞 畫得灑脫

畫家、藝術策展人劉昌漢評論指出，藝術創作包括不同媒材選項，水墨畫在海外華人藝術表現中占有重要地位，某種程度也代表著華人創作者的精神鄉愁，同時也是自我的身分認同。美國東、西兩岸水墨繪事又有不同的發展。東岸受紐約西方前衛創作求新求變影響，偏重形式新象的探索；西岸加州的舊金山灣區、洛杉磯等華人眾多，移民自成社會，藝術作品裡傳統面目較濃。

劉昌漢表示，許多學者認為海外藝術家由於生活在異鄉，孤獨、離散成為創作內質。但另一些人則認為，當商業和科技改變了人類生活，交通、資訊快速速發，往昔恆定的家園已不復存在，今日所有人均是離散之民。從這層意義探討，海内外儘管地理隔閡，但天涯咫尺，藝術創作心感感受仍是互通的。古銑賢來美國後長期從事新聞傳播職業，熱心僑社公益，工作餘暇未能忘情繪事，孜孜鑽研，建立出個人風貌。他沿承張大千、傅狷夫、侯北人諸先輩腳踪，以山水為創作主體，筆下彩墨奔放縱肆，意象蒼茫，呈現了油畫般的厚實感；作品構圖雄奇，用色滋華，於山川具象中蕴含了抽象的想像，於賦色抽象中表現了具象的銳理，宏觀微視，氤氳變幻，氣象動人。

翱翔(68x68cm)

已故作家吳玲瑤曾表示，古銑賢揉合了東西方哲學思想的作品，氣韻磅礴的山水雲壑，既有現代意味，又具東方詩性古典文化的筆墨新體驗，如西方抽象派藝術與中國傳統文人藝術的水乳交融之作。有些畫作具鮮豔透明的色彩，成功轉化舊有山水意象，充分掌握水墨的暈染效果和秀氣韻味，使人眼睛為之一亮。其中一幅印象深刻，山景蒼翠滴展現的淋漓盡致，設色鲜麗典雅，不同於古畫中的山水。古銑賢受教於傅狷夫、邵幼軒等大師名家的指導，加上自身的創意與努力，精研古人書畫水墨，在藝術上創造出自己獨特的風格，移情入物畫中有詩，畫中流露著文人思想，讓人感覺率真豪放勁拔飄逸，氣韻非凡自成一家，是一位從傳統走向現代的畫家，為中國畫注入新的活力。

西安美術學院教授黃玲玲則稱「見其畫如其人」，古銑賢魂牽夢繞遊歷在畫中世界，用獨特的視覺和手中的筆墨色彩，尋覓著畫中世界美：雲煙繚繞的天空，絢麗多彩的四季氣象，氣勢磅礴的自然奇景，墨色交融的山石草木…看似現實的，皆為心中所望，一一在他的股掌之中任意筆墨揮灑，他的畫是抽象中的具象，具象中的抽象，形與體、墨與色相互沖突又相互依存，把中西方繪畫的精神融合的非常自然。畫如其人，畫家的作品，是自身的文化素養的體現，是畫家的精神世界的再現，古銑賢的繪畫和他本人一樣，走過人生歷史的長河，活得灑脫，畫得灑脫。