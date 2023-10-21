買不買長照險 專家這麼說

如果老年需要接受長期照護，保險便派上用場。（Getty Images）

專家強調，對某些人來說，買長期照護險是值得的。

*什麼時候值得買？

根據Genworth保險公司的護理成本調查，各種長期護理服務費用大約如下：

—家庭健康助理或照顧者：每月4957元至5148元

—輔助生活設施或成人日托：每月1690元至4500元

—療養院設施：每月7908元至9034元，視房間隱私而定

最簡單確定長期照護保險費用是否值得的方法，是取得一些保險公司報價，然後將它們與使用長期照護服務可能需要的潛在費用相比較。到底值不值得，答案應該很快就能揭曉。

此外，也要考慮個人資產多寡。雷恩斯保險集團(Raines Insurance Group) 擁有者雷恩斯(Mike Raines) 建議，若個人擁有健康的儲蓄或「需要保護的中型至大型資產」，就值得購買長期照護保險。

*什麼情況不值得買？

長期照護保險不一定總是值得的。例如，當你已有某些健康問題或年齡較大，投保長照險可能會被收取非常高的保費，甚至導致日常生活預算太過緊張。

個人資產不足或收入很少，也可能不值得買長照險。因為在這種情況下，也許還有其他方法可以在必要時更經濟地處理長期照護費用。

*考慮多用途保單

如果仍然不確定自己是否該買長期護理保險，專家建議可考慮購買「混合型」人壽保單。Marsh McLennan Agency自願福利實踐負責人達斯科利（Krystie Dascoli）指出，「這是一種多用途保單，以人壽保險為基底，包括長期照護附加險在內。」

達斯科利表示， 「這類保單的好處在於，它會在特定時刻支付某些費用。這種保單將支付死亡撫卹金，但也包括了為身患絕症或需要長期護理者支付長照費。它還涵蓋了現金價值，人們可以從雇主那裡購買這種保險計畫，不會被詢問任何醫療問題。這種類型的保單政策，對所有人來說都是『雙贏』。」