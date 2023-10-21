這10種醫療服務 紅藍卡不付

例行眼睛檢查、配眼鏡或隱形眼鏡，傳統紅藍卡不支付。(Getty Images)

聯邦醫療保險計畫(Medicare)為美國老年人提供絕大多數住院、看診、檢測、處方藥等服務，但某些需求不在給付範圍內，民眾必須自行埋單。

一、配眼鏡及眼睛檢查

傳統紅藍卡(original Medicare)為白內障手術等眼科開銷提供給付，但例行眼睛檢查、配眼鏡或隱形眼鏡則不給付。俗稱「差額保險」(Medigap)的聯邦醫療保險補充保險(Medicare Supplement Insurance)，也不給付這些項目。「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage plans)給付例行視力檢查、配眼鏡。

每年花幾百元購買眼科保險，對某些民眾來是合理選擇，可用來支付眼鏡、隱形眼鏡開銷。

二、助聽器

傳統紅藍卡與「差額保險」都不給付例行聽力檢查或助聽器。

參加「聯邦醫療保險優勢計畫」的民眾若發現助聽器不在給付範圍，可考慮購買保險或參加折扣計畫會員。某些方案為低收入民眾提供助聽器補助。2017年國會通過立法，某些助聽器可在藥局或零售商店直接購買，並不需要處方箋。

三、牙齒保健

傳統紅藍卡與「差額保險」不給付例行牙齒檢查或花費昂貴的假牙、根管治療，某些「聯邦醫療保險優勢計畫」則提供牙齒保險。使用傳統紅藍卡的民眾可單獨購買牙齒保險或參加折扣計畫。

四、海外就醫

傳統紅藍卡與絕大多數「聯邦醫療保險優勢計畫」對於海外醫療花費都不給付。某些「差額保險」提供特定海外醫療給付，經常出國的民眾可以考慮。另外也可購買花費不高的緊急醫療運送(medical evacuation，medevac)保險，若遇緊急情況可在當地就近送往醫院或送回美國就醫。

五、足部醫療

足部例行護理例如去除老繭不予給付。紅藍卡B部份(Part B)保險為糖尿病造成神經傷害的足部檢查與治療提供給付，也為受傷或疾病足部醫療給付，例如槌狀腳趾(hammertoe)、拇趾外翻變形(bunion deformities)、跟骨骨刺(heel spurs)。

可能面臨這些開銷的民眾可考慮設立特定儲蓄帳戶，為足部醫療花費預做準備。

六、整型手術

紅藍卡通常不給付選擇性整型手術(elective cosmetic surgery)，例如拉皮或腹部抽脂，只給付意外傷害之後或例如乳房切除手術後的整型費用。民眾可以設定專門儲蓄帳戶，為這些開銷預做規畫。

七、脊骨按摩治療

傳統紅藍卡不給付脊骨矯正服務或脊骨神經醫師指示進行的X光檢查。紅藍卡B部份唯一給付只有脊骨錯位(vertebral subluxation)的脊椎徒手推拿治療。某些「聯邦醫療保險優勢計畫」提供脊骨矯正治療給付。

對於出現12周以上慢性腰疼的患者，紅藍卡增加針灸給付，每年最多可接受20次針灸治療。聯邦官員說，除了使用類鴉片處方藥減輕慢性疼痛之外，針灸療法是患者可以考慮的替代選擇。

八、按摩治療

傳統紅藍卡不給付按摩治療，某些「聯邦醫療保險優勢計畫」則提供部份給付，最好打電話先行詢問。決定接受按摩治療的民眾，要有心理準備費用必須自理。

九、養老院照護

紅藍卡僅為極少數復健中心暫住提供給付，例如髖關節手術後數周需要住院接受復健治療。如果因為身體虛弱、年事已高，必須住進養老院或有輔助看護的養老機構(assisted living facilities)，紅藍卡則不給付。養老院花費平均每年9萬元，若要單獨房間則每年花費超過10萬，收費標準因居住城市、不同機構而有差別。

對於收入有限的民眾來說，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)養老院補助，將可派上用場。

十、特約醫療

某些醫師、診所採收費會員制，每年會費可能要數千元，紅藍卡並不給付。一旦民眾繳交會費，醫師如果參加紅藍卡系統，就要遵守紅藍卡的所有服務規定，包括相同的自付款(copays)、共同保險(coinsurance)等。