我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

移民專頁／工作許可延長5年 先前申請適用

鄭毅律師主答
移民局頒發的「工作許可」(簡稱EAD)， 今年的9月27日，將某些類別的工作許可的有效期，延長為五年。（Getty Images）
移民局頒發的「工作許可」(簡稱EAD)， 今年的9月27日，將某些類別的工作許可的有效期，延長為五年。（Getty Images）

鄭毅律師主答

讀者問:

我今年8月遞交了婚姻綠卡申請。在遞交I-485的同時，也遞交了I-765工作許可的申請。我聽說，最近移民局有了新政策，工作許可有效期延長到五年，請問是這樣的嗎？我已經遞交的申請，是否也可以從這個新政策中受益？

答：

1、在過去，移民局頒發的「工作許可」(EmploymentAuthorizationDocument,簡稱EAD)，最長時間是兩年，有的最長時間是一年。今年的9月27日，移民局頒布了新的政策，將某些類別的工作許可的有效期，延長為五年，該新政策自頒布之日起即刻生效。

2、根據移民局的新政策，以下類別的有效期，將改為五年：基於正在申請調整身分的（正在申請婚姻綠卡、勞工綠卡等的），即C9卡；基於被批庇護或難民身分的，即A5卡；基於被批暫緩遞解(withholdingofremoval)的，即A10卡；基於正在申請取消遞解出境(cancellationofremoval)的，即C10卡；基於正在申請庇護身分的，即C8卡。

3、該新政策適用於第一次申請者，也適用用延期的工作許可的申請。對於9月27日之前遞交的申請但結果尚未出來的，也適用新的政策。

4、移民局說明，將EAD最長有效期延長至五年，旨在顯著減少移民局在未來幾年內收到的延期EAD的新表格I-765申請的數量，從而有助於減少相關處理時間和積壓工作。然而，申請人的EAD是否繼續繼續有效仍取決於其基本身分、情況和EAD申請類別。例如，如果申請人根據正在等待綠卡的身分申請獲得了(c)(9)類別的工作許可，最長有效期為五年，但若是綠卡申請隨後被拒絕，則附屬於綠卡申請的EAD的有效期，就會在卡上列的到期日之前終止。

移民局 綠卡 庇護

上一則

移民專頁／短暫逾期居留 學生簽證未必被拒

下一則

移民專頁／勞工、婚姻綠卡申請 可以同時遞交

延伸閱讀

芝市府訪美墨邊境 市長出發前改口不去了

芝市府訪美墨邊境 市長出發前改口不去了
移民專頁／申請PERM拿綠卡 雇主須願全職雇用

移民專頁／申請PERM拿綠卡 雇主須願全職雇用
華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險
移民局推新工具 可線上變更地址

移民局推新工具 可線上變更地址

熱門新聞

蒙特利公園市警局提醒民眾通過銀行等正規渠道換匯。（取材自蒙特利公園市網頁）

詐騙ing／微信換匯 南加華女被搶走2.5萬美元現鈔

2023-10-15 16:10
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

2023-10-15 02:30
百威淡啤找來跨性別網紅代言拍片，引發保守派抵制，後續失敗的公關處理，已成教科書範本。（路透）

大仁說財經／「無可奉告」 最糟的危機處理

2023-10-15 11:15
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

理財百科／5情況 退休前不必付清房貸

2023-10-15 02:16
退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
諾貝爾獎官方在頒發文學獎前貼出印度詩人泰戈爾（前中）訪問中國並與徐志摩、林徽因合影的照片，引發揣測。（取材自X平台）

封面故事／諾貝爾文學獎揭曉前 官網貼徐志摩林徽因

2023-10-15 02:25

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機