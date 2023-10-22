移民專頁／工作許可延長5年 先前申請適用

移民局頒發的「工作許可」(簡稱EAD)， 今年的9月27日，將某些類別的工作許可的有效期，延長為五年。（Getty Images）

鄭毅律師主答

讀者問:

我今年8月遞交了婚姻綠卡 申請。在遞交I-485的同時，也遞交了I-765工作許可的申請。我聽說，最近移民局 有了新政策，工作許可有效期延長到五年，請問是這樣的嗎？我已經遞交的申請，是否也可以從這個新政策中受益？

答：

1、在過去，移民局頒發的「工作許可」(EmploymentAuthorizationDocument,簡稱EAD)，最長時間是兩年，有的最長時間是一年。今年的9月27日，移民局頒布了新的政策，將某些類別的工作許可的有效期，延長為五年，該新政策自頒布之日起即刻生效。

2、根據移民局的新政策，以下類別的有效期，將改為五年：基於正在申請調整身分的（正在申請婚姻綠卡、勞工綠卡等的），即C9卡；基於被批庇護 或難民身分的，即A5卡；基於被批暫緩遞解(withholdingofremoval)的，即A10卡；基於正在申請取消遞解出境(cancellationofremoval)的，即C10卡；基於正在申請庇護身分的，即C8卡。

3、該新政策適用於第一次申請者，也適用用延期的工作許可的申請。對於9月27日之前遞交的申請但結果尚未出來的，也適用新的政策。

4、移民局說明，將EAD最長有效期延長至五年，旨在顯著減少移民局在未來幾年內收到的延期EAD的新表格I-765申請的數量，從而有助於減少相關處理時間和積壓工作。然而，申請人的EAD是否繼續繼續有效仍取決於其基本身分、情況和EAD申請類別。例如，如果申請人根據正在等待綠卡的身分申請獲得了(c)(9)類別的工作許可，最長有效期為五年，但若是綠卡申請隨後被拒絕，則附屬於綠卡申請的EAD的有效期，就會在卡上列的到期日之前終止。