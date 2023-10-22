星座／10月22日至10月28日 巨蟹座貴人指點 處女座躺著中槍

2023年10月22日至10月28日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色。生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快以外，身邊人的囧事還要給你增加煩惱。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：玉石白

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

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