我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

星座／10月22日至10月28日 巨蟹座貴人指點 處女座躺著中槍

科技紫微網

2023年10月22日至10月28日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色。生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快以外，身邊人的囧事還要給你增加煩惱。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：玉石白

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

詐騙ing／微信換匯 南加華女被搶走2.5萬美元現鈔

下一則

旅遊／坎培拉走春 聞十里花香

延伸閱讀

外表冷淡其實內心火辣？禁欲系4星座 一戀愛就好色

外表冷淡其實內心火辣？禁欲系4星座 一戀愛就好色
星座／10月15日至10月21日 金牛座愛情迎春 雙子座充滿陽光

星座／10月15日至10月21日 金牛座愛情迎春 雙子座充滿陽光
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
星座／10月8日至10月14日 天蠍座 嘗試冒險 金牛座 萬事小心

星座／10月8日至10月14日 天蠍座 嘗試冒險 金牛座 萬事小心

熱門新聞

蒙特利公園市警局提醒民眾通過銀行等正規渠道換匯。（取材自蒙特利公園市網頁）

詐騙ing／微信換匯 南加華女被搶走2.5萬美元現鈔

2023-10-15 16:10
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

2023-10-15 02:30
百威淡啤找來跨性別網紅代言拍片，引發保守派抵制，後續失敗的公關處理，已成教科書範本。（路透）

大仁說財經／「無可奉告」 最糟的危機處理

2023-10-15 11:15
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

理財百科／5情況 退休前不必付清房貸

2023-10-15 02:16
退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
諾貝爾獎官方在頒發文學獎前貼出印度詩人泰戈爾（前中）訪問中國並與徐志摩、林徽因合影的照片，引發揣測。（取材自X平台）

封面故事／諾貝爾文學獎揭曉前 官網貼徐志摩林徽因

2023-10-15 02:25

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機