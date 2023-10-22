娛樂／汪汪隊真立功 票房贏奪魂鋸

「汪汪隊立大功：超級大電影」劇照。（取材自IMDb）

北美電影市場在金秋十月稍微恢復了生氣，派拉蒙出品的兒童動畫電影「汪汪隊立大功：超級大電影」（PAW Patrol: The Mighty Movie，又譯「汪汪隊立大功：超級大電影：超能大冒險」）首映獲2300萬美元票房，成為當周末票房榜冠軍。截至10月中旬，該片全球票房約8895萬美元。

「汪汪隊立大功：超級大電影」改編自熱門兒童電視節目，也是2021年上映的「汪汪隊立大功電影版」的續集，原版2021年在同步上線串流平台Paramount+的混合發行模式下，依然獲得4000萬美元北美總票房、1.44億美元全球票房。這對於一部製作預算 2600萬美元的動畫電影來說，是相當不錯的商業成績。

而且，除了票房收入大補血之外，電影發行還極大推動了「汪汪隊」衍生產品的銷售，其開發商——加拿大 的斯平瑪斯特玩具公司（Spin Master）在過去10年裡，已賣出高達140億美元的「汪汪隊」相關產品，其受歡迎的程度由此可見一斑。

「汪汪隊立大功：超級大電影」電影海報。（取材自IMDb）

近期上映的「汪汪隊立大功：超級大電影」的製作成本也僅3000萬美元，而且相信其中有不少都付給了參與配音的網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）和她的兩個孩子。劇情講述的是一顆流星墜落冒險城後，汪汪隊的小狗們試圖拯救世界的故事。

中國與北美同步獻映該片，目前累計票房已超過9746萬元人民幣（1336萬美元），該系列第三部的拍攝計畫已獲得通過，預計在2026年和小小觀眾們會面。

復甦有望 奪魂鋸10「拼圖」回歸

排名第二的是原本很被看好、獅門影業出品的恐怖片「奪魂鋸10」（Saw X），首映獲1800萬美元票房，而其製作成本不到1300萬美元。它是2004年上映的「奪魂鋸」的續集，這次的最大亮點就是該系列的靈魂人物、由托賓貝爾（Tobin Jr.）飾演的殺人狂「拼圖」（The Jigsaw Killer）戲分又變得吃重起來，令影迷驚喜不已。

殺人狂「拼圖」是「奪魂鋸」系列電影的靈魂人物，圖為「奪魂鋸10」劇照。（取材自IMDb）

「拼圖」一角自2004年的第一部登場，在第三部結局被殺死，之後雖以各種閃回、前傳的方式出現在續集中，但重要性漸次變低，到了2021年的第九部裡，更是乾脆全面退出，僅以照片形式草草露個面。這次，之前已執導過該系列第六、七部的導演凱文格魯特（Kevin Greutert），無疑是想要讓這個大反派重新活躍起來，由此給已很難再拍出新意的「奪魂鋸」故事（上一部的票房數據已經來到了該系列的最低點，北美票房只有2300萬美元，全球票房為4100萬美元），注入復甦的希望。

在影評網站「爛番茄」上，「奪魂鋸10」目前有著85%的新鮮度，是全系列中評分最好的一部，也是唯一評分高於60%的及格線的。至於票房方面，2006年上映的「奪魂鋸3」以3300萬美元的開畫票房，位居系列第一。「奪魂鋸10」的1800萬美元首映票房，與之尚有很大差距，也從側面反映出系列電影不可避免的創意流失、美學疲勞問題。

「奪魂鋸10」電影海報。（取材自IMDb）

當然，該系列拍起來成本不高，回報雖有高低，但賠本的情況很少可能出現。因此，自誕生以來的近20年來，一直都是獅門影業的吸金利器，之前9部影片的全球票房總計已超過10億美元，而製作成本疊加起來只有一億多美元。

A.I.創世者、笨錢效應 口碑佳票房平

相較於上述兩部IP作品，純屬原創的科幻電影「A.I.創世者」（The Creator）首映只獲得1400萬美元票房，對照其8000萬美元的製作成本，恐怕會以票房失利收場。

「A.I.創世者」電影海報。（取材自IMDb）

「A.I.創世者」由約翰大衛華盛頓（John David Washington）、嘉瑪陳（Gemma Chan）、艾莉森珍妮（Allison Janney）、渡邊謙等領銜出演，由拍過「哥吉拉」（gojira）、「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）的英國導演加里斯愛德華斯（Gareth Edwards）自編自導。

該片以經歷核戰後變成廢土的未來美國為背景，主題則是AI和人類你死我活的命運之爭。該片在「爛番茄」上也有著68%的新鮮度，不能說是爛片，只能說新意和完成度欠缺。而這樣的票房成績，對於現況不容樂觀的好萊塢原創電影而言，是不小的打擊。

另外，近期的話題作品還有「笨錢效應」（Dumb Money，又譯「傻錢」），但票房表現也弱於預期，上映一個月只獲得789萬美元。

「笨錢效應」電影海報。（取材自IMDb）

「笨錢效應」根據真人真事改編，講述2021年美國股票市場出現的做空事件，講述Reddit討論版「華爾街 賭場」的用戶組成散戶投資者，對兩個賭遊戲驛站股價會下跌的對沖基金進行軋空。保羅迪諾（Paul Franklin Dano）飾演的基斯吉爾（Keith Gill）是事件的主要推手，而知名諧星彼得戴維森（Peter Davidson）在片中演出基斯的哥哥。

該片自9月8日在加拿大多倫多電影節首映以來，獲得相當不錯的媒體評價，目前在「爛番茄」上都還有84%的新鮮度。而且，索尼影業特意為該片安排了由點及面的漸進發行模式，放映規模由9月15日的少數影院逐漸鋪開，考慮到的也是演員工會罷工令「笨錢效應」的演員班底無法參與宣傳，因此只能靠觀眾口耳相傳，希望就此擴大該片在社群網路和社會上的影響力。

保羅迪諾（右）和彼得戴維森（左）在「笨錢效應」演出兄弟檔。（取材自IMDb）

然而，好口碑最終卻未能轉化為高票房。「笨錢效應」和「A.I.創世者」的情況，似乎還是說明了在今時今日的北美電影市場，缺乏有號召力的IP，電影本身拍得再好，恐怕都很難吸引足夠多的觀眾買票進場。

（取材自澎湃新聞）