美中藥行業先驅 寶謙昌參茸藥材行60年傳奇落幕
舊金山華埠華盛頓街地標商鋪寶謙昌參茸藥材行（Superior Trading Company）在創始人鐘北謙與鐘林寶玉夫婦離世後，正式結束長達60餘年的歷程。這家家族企業不僅是美國中藥行業先驅，更見證了一代華裔移民的奮鬥史詩。
引入高麗參 代理虎標
回顧鐘北謙（Chung Burk Him）與夫人鍾林寶玉在華埠經營參茸藥材店，給第一代華人在美國創業留下了深刻的印記。寶謙昌1959年創立初期主營雜貨及參茸藥材，成為首個將韓國高麗參引入美國的代理商，與韓國政府保持數十年獨家合作。寶謙昌開創性代理虎標萬金油近20年，與京都念慈菴川貝枇杷膏超過50年，奠定其中成藥流通樞紐地位。
赴威州採購西洋參
寶謙昌70年代率先深入威斯康辛州，建立西洋參直採體系，推動該州成為優質花旗參產區，並搭建香港與威州藥農貿易橋梁，與亞洲幾家受歡迎的著名供應商建立了聯繫。作為美國中草藥業的先驅，寳謙昌是首家遠赴威斯康辛州採購並推廣栽培西洋參的華人企業，以銷售優質正宗西洋人參享譽業界。
引進中成藥與草藥
1970年代末，抓住中美貿易開放機遇，寳謙昌大規模引進暢銷中成藥與草藥，為美國中醫藥體系發展鋪設基石，惠及全美華人社區及主流市場，並以誠信為本的華埠精神象徵。
鍾北謙夫婦始終秉持誠信經營理念，將中國傳統商道植根異鄉。堅持待人以誠，「價格公道、童叟無欺」原則，深受居民的信賴與愛戴。他們一邊撫養子女，一邊辛勤耕耘，用心經營寶謙昌參茸藥材店，直到2017年才關閉企業。其創業歷程不僅實現美國夢，更塑造了華埠商業倫理典範，被譽為「用一生寫就的唐人街傳奇」。
鐘北謙與鐘林寶玉夫婦在老聖瑪麗大教堂成婚並終身虔誠信教，一直在那裡當教區居民，直到他們無法再參加那裡的彌撒。鐘林寶玉是一位精明的女商人，也是家中的孝順女兒、姊妹、妻子、母親、姑姑和祖母。 她努力向家人，特別是她的孩子們體現她的家庭價值。在他們事業蒸蒸日上的同時，不忘奉獻社會，他們曾經是舊金華埠社區的支柱，為許多事業捐獻自己的時間及金錢。他們熱心公益，慷慨解囊，長年支持華埠的慈善與教育事業，包括東華醫院、聖瑪麗中文學校及聖瑪麗中文日間學校等機構，以實際行動回饋社會，造福僑社。
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