創業在美國／台裔形象顧問師 玩美時尚秀風格

Lilly憑藉對時尚潮流和美學的理解和敏銳的設計眼光，透過授課形式，幫助了許多灣區華裔女性發現和展示自己的獨特風格。（受訪者提供）

來自台灣的Lilly Cook是一位專業造型師和形象顧問，她學藝術出身，是設計國際形象顧問協會（AICI）的認證培訓師和形象顧問，並擁有認證形象專家（Certified Image Professional，CIP）頭銜。從業30多年的Lilly，憑藉對時尚潮流和美學的理解和敏銳的設計眼光，透過授課形式，幫助了許多灣區華裔 女性發現和展示自己的獨特風格。

Lilly從小就喜歡時尚並知道自己在這方面有天分。她說自己第一次設計衣服的時候只有13歲，還記得16歲時設計了一套裙子，沒過多久某設計師品牌出了款類似的。「我還是覺得我的（設計）更好。」Lilly自信地說。

後來她來美國求學藝術，主修體人體雕塑，輔修時尚設計。因為這樣的背景，她非常了解人體，對美學也有清晰和深刻的理解，練就了一雙能審美更能識人的的眼睛。

「任何人在我面前，我都能看出框架，」Lilly說，「形象設計師帶人買衣服，重要的一件事就是要認識人。」

她將自己的行業比作時尚的翻譯官，從一件衣服讀懂設計師想表達的故事，並匹配在對的人身上。「（衣服的）故事要與人合，是不是名牌、或者身材夠不夠苗條，並不是最重要的。」

Lilly指出，無論在工作還是社交場合，形象都很重要，衣著得體更容易被接納，穿得不無聊才容易被注意到，也能因此獲得更多展示自己的機會。「有吸引力，別人才會聽你講話，」她說，「這不是人壞，是天性。」

不過她強調，形象並不是光有外表，說話和禮儀也同樣重要，因此她在授課時會講很多歷史、文化、藝術的內容，還專門有一堂社會禮儀課。

Lilly告訴記者，上她形象課的學生中大多是成功的職業女性，其中不乏律師、醫生、科技業高管。她憑藉專業實力獲得學生們的信服，甚至有母親因為自己上課後感到受益匪淺，於是帶著剛步入社會的女兒一起上她的課。不過性格直爽的她也坦言，難免會碰到比較刁難的學生，她只照常教課，不會哄學生，但也不會往心裡去。

Lilly說，她與大多數這個行業的人不同，雖然知道想要她不喜歡出去應酬、參加派對，但是非常樂於去給各種團體免費演講。雖然是免費，她也都會盡量教，希望向更多人傳播形象設計的概念。