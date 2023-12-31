創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

艾桐從帶著一點點好奇開始，到現在全心投入酒莊這個行業中。（受訪者提供）

艾桐可能是你見過的最年輕的酒莊老闆。父母做葡萄酒進出口生意，她從小在美酒的世界中耳濡目染卻懵懵懂懂。思維傳統的父母也寄希望於大她七歲的哥哥繼承家業，對她並沒有過多要求。

即使是在戴維斯加大葡萄種植和釀酒專業學習的前兩年，艾桐也依然很難將自己的未來和葡萄酒聯繫在一起。直到一次在課堂上，聽到老師講到人的味蕾，其實因人而異，味蕾越多對食物或味道的敏感程度就越高；而所有族群中亞裔 特別是亞裔女性的味蕾是最豐富的。

老師進一步講解，這也使得人們期待在釀酒或料理行業看到亞裔女性，然而可惜的是在這兩個行業，尤其釀酒行業中，亞裔女性都非常稀少。

酒莊實習 唯一亞裔女生

老師的講解激發了艾桐內心對葡萄酒的熱愛，帶著一點點好奇，她開始全心投入到這個行業中來。大三開始她就在酒鄉的一家家庭酒莊實習。這家酒莊位於納巴和蘇諾馬縣的交界處，是最早使用風力這樣的清潔能源發電來釀酒的酒莊之一。

在這家酒莊，艾桐經歷了從葡萄採收、發酵、榨汁到裝桶、二次發酵、混釀和裝瓶的全過程。

彼時的她，一周六天在酒莊工作，一天趕回學校上必須到場的實驗課，工作之餘還要遠程完成課業。但卻像海綿一樣吸收著關於葡萄酒釀造的一切知識，和酒莊裡來自歐洲各地和澳洲 酒鄉的其他實習生碰撞著思維的火花，而她則是其中唯一的亞裔女生。

艾桐經營的的酒莊，充滿自然氣息。（受訪者提供）

此後的釀酒季節，艾桐又來到酒鄉更大的酒莊、甚至遠赴澳洲的酒莊實習。豐富的經歷讓她對葡萄酒的理解逐漸加深，漸漸明白真正好的葡萄酒的出現並非偶然，而是背後精心的管理和品質管控。

在酒鄉最好的酒莊，她看到高價收購來的極品葡萄被按照品種、產地、甚至具體的農莊，精細地分成幾百個門類。釀酒師會對釀成的樣酒進行各種比對、調和、實驗，精選出最佳的配比調製成成酒。整個過程可謂是令人嘆為觀止、讓人感到幾百元一瓶的佳釀確實物有所值。

畢業後的艾桐順利進入酒鄉的一家大型客製釀酒廠工作，負責以精密的實驗數據監測釀酒的過程。又很快獲得加入大型酒莊從事專業釀酒和管理工作的機會。她感到自己在酒鄉頂尖酒廠Beringer Vineyards學到的管理經驗派上了用場。通過對酒液實施監測、品嚐和數據分析，她可以很好地給到生產部門專業的建議，從而把控好葡萄酒的質量。

接管酒莊 首年就逢大旱

艾桐很快在酒鄉獲得業界認可，被多個酒莊延請為釀酒師。正當此時，志不在酒莊經營的哥哥卻打算將家中購入多年、一直委託他人代管的酒莊賣掉。艾桐非常不捨得，經過一番考慮，雖然明知創業之路充滿艱難險阻，她卻義無反顧決定自己開始創業。

好在此時的艾桐，自己不僅已經在釀酒技術和管理方面都有不少經驗，還同時出任多家酒莊顧問，在業界也有頗多專業人士朋友幫忙。

可是艾桐接管酒莊的第一年就恰逢酒鄉大旱。一向引用周邊山泉水澆灌的莊園，此時供水嚴重不足。政府為拯救釀酒業，而有提供引水灌溉服務。她經過思考，卻大膽選擇乾旱作業，堅持用有限的山泉水部分灌溉葡萄園，同時導引葡萄努力從土壤中吸取不足的部分水量。

這樣種植出來的葡萄，產量低、果形小，卻風味十足。結果，那一年收穫的葡萄，只剛剛夠釀造五個橡木桶的酒，經過精心調配，終於釀成讓艾桐引以為傲的限量版甄選赤霞珠（Cabernet sauvignon）。她還為年輕客人精選紫北賽葡萄，釀造一款果味突出的桃紅葡萄酒，酒體乾脆清冽，搭配中餐風味絕佳。

艾桐坦言，管理酒莊甚至比第一份實習時全職上班還要兼顧學業更累，自己作為釀酒師和顧問的收入也大都投入到酒莊的經營中。然而又哪裡有比在美酒的世界中綻放味蕾和自己的夢想更美好的事情呢？