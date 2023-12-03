台籍護理師逆勢創業 「小滿飯糰」傳達幸福滋味

創業者Mina在矽谷灣區開立「小滿飯糰」台式飯糰專賣店，用心將一顆飯糰做到最好。（記者孫愛薇／攝影）

來自台灣的Mina擁有台灣與加州 護理師執照。在新冠疫情 期間，她將一顆顆手捏的台式飯糰分享給親朋好友，裡面包含著對家的思念。美味飯糰獲得親朋好友的讚賞，也開啟Mina對人生的另外一種想法。在疫情中餐飲業最煎熬的時期，她決定逆勢創業，只賣台式飯糰的「小滿飯糰」在矽谷異軍突起，大受灣區 饕客們的喜愛，更預計2024年再開拓兩間分店。

原本在台灣已經取得護理師執照的Mina，來美後為了拿加州護理師執照，她又重新受訓考照，終於在2019年拿到了加州護理師執照，歷經十幾年的念書與實習就是為了一份安穩的工作，但看似平穩的職涯規畫，在新冠時卻來個90度大轉彎。

好吃台式飯糰難找

Mina在2020年疫情間想到自己喜歡吃台式飯糰，但是在灣區很難找到好吃的台式飯糰，就興起自己做飯糰的想法。一做就做好多個，還能分享給親朋好友，將吃飯糰的幸福分享給更多人。沒想到大家吃了都反應說非常好吃，Mina心想，不然就來推出飯糰賣賣看好了。

護理師出身的Mina想要賣飯糰卻不是容易的事。完全沒有人脈，誰也不認識，不知道原材料供應商在哪裡找的她，只好每天上網找資料，再一個一個電話打去問，經過幾番尋覓，最終找到了能從台灣進貨的廠商，還找到一間需要與其他店家共享的雲端廚房。

酸菜、菜脯從台灣進口

光是找飯糰裡的酸菜，Mina跑遍了灣區的超市與供應商，發現檯面上賣的酸菜大多是泰國進口的，Mina試吃後覺得，「泰國的酸菜跟台灣的酸菜口味還是不太一樣」，為了還原自己熟悉的台灣味，她找到了供應台灣酸菜的廠商，連菜脯也一併從台灣進口。

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

為了做好飯糰，「小滿飯糰」的菜單上，主餐只賣飯糰，口味也只有白米與紫米、辣跟不辣，非常簡單的選擇項目，Mina談到開一家店卻只賣飯糰的堅持，「想把一個東西做到最好。如果品項太多，無法把那個東西做到最好。」

雖然店內的品項只有幾樣，但是Mina花非常多的時間把產品做好。「光一個飯，可能今天電鍋臨時壞掉了，要趕快想辦法處理，為了要確保品質，如果品項很多，很難確保每個品項的品質都做到最好。」她設計出的標準化流程，甚至要能保證每一批做出來的酸菜與菜脯，口味是一致的。

看似對製作流程堅持規格化的Mina，自己其實是料理的「適量派」，就是加調味料，也只是加個「適量」，但是創業之後，發現製作飯糰不能只是適量。一旦只要求適量，每個人做的口味都會不同，很難確保每個品質一樣。她開始了製作流程標準化，比如飯要幾克，酸菜與菜脯要幾克，出餐時人員還會檢查飯糰是否符合出貨標準，她說：「如果只是適量跟憑感覺，很難複製出一樣的產品跟品質」

「小滿飯糰」自行開發所有線上電子化系統，包含前台的自助點餐到打卡機，都由台灣的工程師團隊支援。（記者孫愛薇／攝影）

自行開發店內管理系統

不僅在產品上做出標準化流程，Mina還開發了店內的線上管理系統。她在台灣雇請了工程師團隊來做系上系統的研發，「我們不只是餐飲業，我們在做的是科技產業」，從一顆飯糰背後可以看到的是，實現餐飲業的自助點餐服務與大數據分析，當客戶預定的時間到時，訂單就會放在門市的櫃台提供客戶領取。

所有數據上線後，線上系統可以根據這周的庫存與產品的銷售量，分析出下周的備料數量，讓「小滿飯糰」的食品材料耗損率非常的低。Mina分享：「精確的數據管理，不僅是方便。未來在版圖擴大的時候，讓門市人員只要專注在商品的製做就好，櫃台的事情可以讓線上系統來支援。」

隨著「小滿飯糰」在灣區逐漸站穩腳步後，Mina覺得原有的雲端廚房因為有共享關係，營業時間要配合其他共享業者。加上停車不便，她再度尋找適合的門市來做擴張，前前後後尋覓了八個月才找到合適的門市。

其中，Mina非常感謝遇到的一位貴人，就是當初雲端廚房的房東。他非常支持小型商家的經營，指點Mina怎麼挑選適合的店家來符合衛生局的規範，讓Mina租下新門市後，縮短了營業前的許多前置作業流程，讓新門市能在四個月後就開門營業，有別於其他商家需要至少半年到一年的時間做準備。

用傳統節氣命名 充滿期待

關於「小滿飯糰」的命名，則充滿著Mina對人的祝福。她說，「小滿」是24節氣裡的一個，在這個時節中，是農夫種稻米快要收成的時候，有著那種期待的心情，「但是現在，每個人在生活中的壓力中，被壓得太久了。所以希望每個來吃飯團的人，能透過這顆飯糰開啟美好的一天，將這份小小的喜悅與感動，帶到生活裡。生活裡很容易看到不好的一面，但是卻忘了我們其實擁有了很多。」

雖然台式飯糰在華人圈很快就受到喜愛，但是Mina更想把家鄉的味道推向華人以外的族群，在飯糰的英文命名上，她就捨棄了一般店家常用的Rice Roll或Rice Ball，改為叫「Riceburrito」，意思是包著飯的墨西哥捲餅。她觀察到，許多美國人沒有太大的意願嘗試新鮮的東西。但是如果字面上是一個他所熟悉的料理，對於新料理的接受度也會有所提高。

目前店內除了華裔族群的客人以外，也逐漸吸引到其他族裔對於台式飯糰的目光。例如印度族裔就非常能接受台式飯糰，還特別喜歡點選辣口味的台式飯糰。還有其他族裔的客人每個禮拜天都跑來買，Mina相信，這就是與產品的英文命名有很大的關係。

創業團隊對Mina而言是非常重視的夥伴，Mina表示，一個人無法完成所有的工作，需要團隊每一位夥伴的協助才能達成。（記者孫愛薇／攝影）

一開始創業，沒有經驗，沒有人脈，什麼都不知道的Mina，在創業路上，一路摸索遇到很多挫折。但她相信這些挫折會讓自己成長：「要相信方法總比問題多，即使遇到很大的挫折，應該去看清事情的本質，找到方法解決它，而不是一直抱怨。」

受英文媒體注意、報導

隨著「小滿飯糰」的新門市開幕，這間專賣台式飯糰的小店受到英文媒體的注意與報導。連桑尼維爾市長克蘭（Larry Klein）也被美味的台式飯糰打動，在自己的社交平台上刊出「小滿飯糰」的飯糰照片，鼓勵市民前來品嘗，被民眾與媒體的肯定，讓Mina深受感動。

Mina把飯糰做好的經營策略，獲得投資者的肯定，預計在明年2024年鎖定在半島以及聖荷西再各開一家門市。現在所開發的電子化系統都將有助擴店的管理。Mina的目標不只是讓矽谷的民眾品嘗到台式飯糰，在未來更想把家鄉的味道推向更多地方。

新開幕的桑尼維爾門市，以溫暖的色系作為基調，希望每一位客人都能感受到幸福的氛圍。（記者孫愛薇／攝影）

在創業之前，Mina總是覺得沒有找到自己想要做的事情。成為護理師拿到一份穩定的工作，是人生裡一個既定的流程。創業後，她一天只睡四個小時，一個禮拜工作七天。有一次開車時，Mina問自己，「如果讓我重新選擇可以做護士，我會怎麼選？我沒有任何的猶豫，我就是想做小滿飯糰。」

她相信，每個人都會找到自己真心想做的事情，如果找到了那件事情，就不會回去做之前的工作，「創業是另一種發覺自己潛力的機會，創業是可以發現自己到底喜歡什麼的旅程，我還蠻慶幸的，我遇到了疫情，我選擇了創業。」