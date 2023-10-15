移民專頁／公司招募階段 可能影響PERM申請

公司是否願意為你辦綠卡，與該公司的政策有關。（Getty Images）

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

我的公司正在凍結招聘，但沒有裁員 。需要招募的部門要由內部推薦，這意味著沒有對外招募。如果是這樣的話，我還可以申請綠卡 嗎？具體是哪個部分會受到影響呢？確定現行工資PWD、廣告招聘AD還是永久勞工證流程PERM？

答﹕

你的申請可能受影響的部分主要是刊登廣告和招募階段。PWD不會受到影響，因為這只是勞工部 根據貴公司提供的職位描述確定的工資水平和職位。ETA9089（即PERM）不受影響，因為它要求公司揭露在過去六個月內是否曾裁員與你獲得綠卡後將擔任的職位相關的職位。然而，招聘階段可能會受到影響，因為公司必須為你的職位進行外部招聘，以測試其勞動力市場，然後你才能獲得PERM認證。這包括向州勞動力機構下達工作訂單，進行內部發布，披露將為你提供指定工資的職位，在預期就業領域發布兩個周日報紙廣告，以及三種替代招聘形式，但不限於網站發布、第三方發布信息，如在Indeed或Monster上、當地報紙廣告、廣播、電視廣告或大學招聘，假設這是一個專業職位。

如果公司收到看似符合該職位資格的美國員工的簡歷，則貴公司將需要聯繫面試這些應聘者。如果應聘者確實有能力、願意、有資格並且可以擔任該職位，公司將必須在勞動力市場測試中向該合格、有能力的美國員工提供你的職位。因此，招聘階段可能會受到影響，你必須與你的雇主討論上述可能性，並核實其是否願意在本次招聘凍結期間對你的綠卡職位進行外部招聘，以測試美國勞動力市場。