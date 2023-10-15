料理功夫／粒粒分明 炒飯2款

蝦仁叉燒肉蛋炒飯

相信許多人都喜歡吃炒飯，除了迷戀炒飯的鍋氣，如果親自下廚炒製，還可加入自己喜好或家中現有的各種食材配料，風味也可以隨意彈性變換，有一種信手拈來的自在與輕鬆。

蝦仁叉燒肉蛋炒飯

材料：

白米4量米杯(或等量冷藏過的白飯)、雞蛋 4顆、小黃瓜3條、叉燒肉220公克、蝦30尾、米酒1大匙、蔥2根、鹽適量、鰹魚粉少許、白胡椒粉少許。

作法：

1.白米洗淨煮熟、翻鬆、放涼備用；雞蛋打散；小黃瓜切除頭尾再切成小丁；叉燒肉也切成小丁；備一鍋水煮滾，將蝦處理乾淨，倒入滾水中汆燙至轉紅，並淋入米酒去腥，撈出後以廚用紙巾吸乾水分；蔥切蔥花，但白蔥花和綠蔥花分開。

2.炒鍋熱油，淋入蛋液，以中小火煎至貼鍋的那一面凝固(約五分熟)。

3.加入小黃瓜丁和叉燒肉丁，轉中大火略炒，再加入蝦仁略炒。

4.倒入白飯和白蔥花，隨即再撒入鹽、鰹魚粉和白胡椒粉，以大火邊拌炒、邊翻鬆白飯，且煎蛋成小碎塊，熄火。

5.趁熱撒入綠蔥花，再略微翻拌，美味炒飯上桌。

小叮嚀：

1.炒飯的米飯以冷藏過的隔夜飯為佳，因其水分較少；用當日煮熟的米飯亦可，只要煮好後燜15～20分鐘，關閉開關，然後用飯匙將米飯拌鬆、放涼，讓水氣散發，變得乾爽，且使用大火翻炒，炒出的飯即可粒粒分明。

2.蝦仁汆燙撈出後吸乾水分，炒後口感才會爽脆。

魚鬆鮭魚蛋炒飯

魚鬆鮭魚蛋炒飯

材料：

白米4量米杯（或等量冷藏過的白飯）、鮭魚肉400公克、毛豆2杯、雞蛋4顆、鹽適量、白胡椒粉少許、鰹魚粉少許、魚鬆3/4杯、蔥2根。

作法：

1.將白米洗淨煮熟、翻鬆、放涼備用；鮭魚肉去皮切丁；雞蛋打散；蔥切蔥花，但白蔥花和綠蔥花分開。

2.準備炒鍋，淋入適量的油，油熱後加入鮭魚肉丁，以中火煎至呈淡金黃色且定型，撈出備用。

3.鍋中留油，以大火炒毛豆2、3分鐘，鏟出備用。

4.利用鍋中的餘油或重新加油熱油，倒入蛋液以中小火煎至貼鍋的那一面蛋液凝固（約五分熟）。

5.倒入白飯並撒入鹽、白胡椒粉和鰹魚粉，以大火邊拌炒、邊翻鬆白飯。

6.將鮭魚肉丁、毛豆回鍋，再倒入魚鬆和白蔥花，續翻炒至均勻且煎蛋成小碎塊，熄火。

7.趁熱加入綠蔥花翻拌均勻，融合魚鬆香、鮭魚香和蛋香的炒飯即完成。

小叮嚀：

鮭魚肉切丁後先油煎，除了增加香氣，也有助於定型，在翻炒時才不會碎散，炒飯成品也會較好看。

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