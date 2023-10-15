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美國現象／沙漠熱泉市天氣熱、生活不便 難吸引華人

記者啟鉻
3D列印住宅庭院。（記者啟鉻／攝影）
3D列印住宅庭院。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸沙漠熱泉市正在建設3D列印住宅社區，對於很多華人新移民來說，內陸地區仍然比較陌生。部分華人地產經紀更指出，雖然3D列印住宅社區很有現代感，但限於各種因素，短期內還是無法吸引更多人進駐。

資深地產經紀袁立功表示，對於很多在美國出生的華人來說，因為英語溝通不成問題，已很好融入美國文化中，所以對有現代感的3D列印住宅可能會感興趣。而且沙漠熱泉市屬於科奇拉谷，也是內陸度假城市之一，吸引不少退休人士前去定居。

不過，對於很多華人新移民來說，這塊區域仍有很多不便之處，比如氣溫高、缺乏適合亞裔居民生活的超市等設施。雖然可能會有一些華人投資者去投資短租屋，但也要看投資回報，也需考量路途較遠的因素，甚至可能委由物業公司幫忙打理，也會減少一定的回報。

地產經紀蕭蘭說，沙漠熱泉市屬於內陸沙漠地區，氣溫高、乾旱少雨，對於很多華人新移民來說，這樣的天氣難以忍受。儘管房屋的避暑效果可能很高，但如果在那裡居住，也不能一直窩在室內，還是需要到室外活動，屆時天氣問題就必須考量。

在內陸多年從事地產經紀的周克蕙認為，華人多喜歡到華人或亞裔族群聚集地方購置物業。沙漠熱泉市雖然近年發展較快，但很少有華人去購屋。而且3D列印社區住宅價格也較高，影響華人的投資選擇。

華人 投資 3D列印

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