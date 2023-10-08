封面故事／非法移民 如何買保險

華盛頓州政府去年通過法案，允許非法居留的人取得華盛頓州的醫療保險。(Getty Images)

美國有很多新移民或老移民，因為種種因素，可能來美國時並非合法，或者因為一些原因，導致後來未用合法身分居留，身分黑掉。然而在美國安頓最重要的是醫療保險 ，很多人可能因為不熟悉美國的法令，因而不知道自己可以投保當州的「歐巴馬保險」（又稱Market Place，ACA ）。

人有旦夕禍福，一旦有個意外，可能一個盲腸炎手術，就要花上6萬美元。華盛頓州政府提供教育訓練，在許多公益團體、社區及組織推動下，去年通過法案，允許非法居留的人取得華盛頓州的醫療保險。

這項投保從11月起開始受理，投保期限至2024年1月15日，從2024年1月起可以開始享受保險措施，只要現今沒有醫療保險，不管申請者的在美的居留身分均可以投保，而且不會通報聯邦政府，所以不用擔心投保州政府保險而被遺返。受理審查文件放寬至可以用以下文件替代：

例如入學證明、母國出生證明(英文版)、母國的護照、水電帳單、當時來美國時簽證。

如果未能在上述時間加保，在12月16日至2024年1月15日之間再度更改計畫，則生效日會延至2月1日才生效。

至於保費 方面，由於這是州政府單方面的計畫，沒有聯邦政府的補助，但如果家庭所得低於美國貧窮線(FPL) 250%以下(下表為貧窮線以人口計算標準)，仍可以獲得該州特別補助（Cascade Care Saving），最高可以獲得50%的保費補助，而19歲以下孩童或懷孕婦女可能有機會獲得免費投保。

同時要了解的是，同一家保險公司在不同州及同州不同的郡提供的計畫也有所不同，保費及涵蓋的醫療服務體系也不同。以華盛頓州而言，即使是HMO的Kaiser及PPO的Molina, United HealthCare, Regence(Blue cross, Blue shield)目前保險計畫內並不包括牙科保險，如果由他們透過其計畫買保險，他們也是透過第三方再去投保，甚至有些保險公司明年起不再提供第三方投保牙科，不如單獨至牙科保險如Delta 投保，較簡單及容易。

另外值得一提的是，目前美國的醫療保險仍有「5 year bar」規定，如果是具有合法身分的新移民，如綠卡持有者、年滿65歲，照理可以享受聯邦提供的Medicare (俗稱紅藍卡)；但受限這項規定，仍然必須前五年先在當州投保五年後才能享受聯邦提供的Medicare這項福利。

另外特別提醒所謂「五年規定」，不是來美國居住五年，如果這五年的居住期為非法居住或以學生、工作簽證居住的年限均不算數，五年規定是指成為公民及綠卡時間，聯邦系統輸入個人社安卡號的紀錄查詢為主。

現在正值學校開學季節，許多來自台灣及中國的學生想了解投保醫療險問題，因為有些學校並不為F1學生辦理保險，此時必須向各州自行申請州的保險，即Obama Care，同時建議一入境就找州政府認可的broker協助加入，可以用特別申請方式加入投保，如果錯過時間要等到年底開放投保時11月1日才能加入，至於保費方面，如果沒有美國綠卡及公民身分是沒有聯邦補助，某些州會提供州的補助，以20歲左右，自費每月約200-300美元。

千萬別以為只要是美國公民，回到美國唸大學時，學校就會自動為你加保。我曾遇到一個實例，曾有學生回到美國加州唸州立大學，學生以為學費中已含有保險費，但實際上學校認為很多仍在學26歲以下、未有工作的美國公民，可能仍依附在父母的醫療保險，並不會提供學生醫療保險，學校把資訊提供在網頁上，學生也沒有留意到這項情況，結果家人來美旅遊時，學生跟家人到外州多地旅遊突發盲腸炎，到醫學中心急診，等了一晚才開刀，中間十多小時醫院只給他嗎啡止痛，隔天早上醫師才到醫院為其開刀。

美國的醫療體系有如沉重的大象，保險系統如蜘蛛網般複雜，令人困惑，結果帳單要6萬多美元，幾經協商才降到2萬美元。