封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

「羅斯IRA」是稅後的退休儲蓄帳戶。(Getty Images)

人們為退休做規畫時，大部分精力用在下面的幾個常見的問題上：

●我要存多少錢才夠？

●還要幹多少年才能退休？

●退休後每年可以從退休金 提出多少才不會把退休金花完了而人還在？

●要不要買長照保險？什麼時候買？

●要不要換小一點的房子？

退休存款有相當一部分是稅前存款，像傳統IRA、401K、裡面的錢都是稅前存款。(Getty Images)

很少有人會問稅務對退休計畫有多重要。本文的目的就是指出幾個常見的稅務盲點，和一個重要且有效的稅務規畫方式「羅斯轉換」(Roth IRA Conversion)。首先讓我們探討兩個常見的稅務盲點：

1，退休存款有相當一部分是稅前存款，像IRA、401K、403b裡面的錢都是稅前存款。從這些帳戶裡提出的款項都要當是普通收入來交稅的。所以存了100萬元，如果提款按22%稅率去交稅，實際可以花用的也許只有78萬元。 如果你估算IRA要存100萬元才能退休，那麼你實際上可能要100/0.78=128萬元才夠。

2，部分社安金 也可能要交稅的。人們去社安局查看自己退休後可以拿到多少社安金，往往忘了那可能不是100%可以支配的。收入門檻沒多少就要為85%的社安金交稅了。

社安金和IRA/401k退休金是退休人生收入的最重要來源，如何在規畫退休時採取行動降低稅負以最大化可支配收入，對退休生活水平以及遺產規畫影響顯著。用「羅斯轉換」就是一個減輕稅負的有效工具。

什麼是「羅斯轉換」呢？稅法允許 IRA帳戶持有人將部分或全部IRA資金轉入羅斯IRA帳戶。轉換的資金視為當年的普通收入課稅。羅斯帳戶的資金和收益都可以免稅提取。羅斯帳戶資金的提取有許多規定，讀者在提取之前一定要請教專家或自己精研。

操作「羅斯轉換」時，要決定是從轉換金額裡預扣稅金，還是自己報稅時從其他非退休帳戶籌資。比如用銀行存款或股票交易帳戶的資金。從轉換金額裡預扣稅金會大大減低羅斯轉換的好處，所以務必盡量用其它可稅資金。而且退休帳戶以外的資金的資本利得反正要交稅的，用那些錢來為羅斯轉換的金額付稅，既減少了要交稅的資本，又可以把 IRA 轉出的金額100%存入羅斯帳戶。

操作「羅斯轉換」，不可不弄清楚稅級和相關稅 率。附表是部分2023年的稅級和相關稅率：

2023年的稅級和相關稅率

弄清了稅級和相關稅率， 在以下情況下可以考慮「羅斯轉換」：

1，在職業生涯中，如果有較長一段時間失業造成年度可稅收入大減。比如稅級從表中第三級跌進第二級， 假設單身人士本來有9萬5000元可稅收入，今年失業了六個月，可稅收入跌到4萬元，可以考慮至少進行「羅斯轉換」4萬4725元-4萬元=4725元，填滿第二級的最高限額。

如果預期未來收入更高，或IRA存款很高，可以考慮轉換9萬5375元-4萬元=5萬5375元，把第三級填滿。先鋒集團曾經做過研究證明，如果預期退休後稅率與現在的稅率相當，進行羅斯轉換填滿稅級至現在的稅率的最高限額，可以有效減輕長期稅負。

羅斯帳戶的資金和收益都可以免稅提取。羅斯帳戶資金的提取有許多規定，讀者在提取之前一定要請教專家或自己精研。(Getty Images)

2，從退休之始至開始領取社安金之間，這段時間可稅收入可能為零或很低，這是「羅斯轉換」的黃金時機，每年參看國稅局的稅級稅率，根據自己IRA金額，決定轉換多少至哪個稅級。特別是遇到股市大跌的年頭，趁股市低迷，把下跌嚴重但潛力無限的股票或共同基金轉換入羅斯帳戶，之後的回報統統免稅。比如SP500跌了50%，你趁機轉入羅斯帳戶，你只是為那50%交稅，等股市回春，漲回來的錢統統免稅。如果不做羅斯轉換，等股市漲回來，100%的回報都要交稅。

3，從開始領社安金至RMD（Required Minimum Distribution最低提款）年之間，根據個人IRA金額，可能仍然值得繼續做「羅斯轉換」。

4，RMD開始之後要不要繼續做「羅斯轉換」？要考慮的因素有很多，很難概而言之。RMD從現在的73歲逐漸推遲至75歲，如果IRA帳戶存款很高，且你打算留一筆給孩子，也許仍然值得在RMD後加上「羅斯轉換」至稅級的最高額度。RMD開始之後，切記你從IRA提出的資金都是先算是RMD，不管拿出來的錢去了哪裡。 比如你經過計算可以做5000元「羅斯轉換」，你必須先提取100% RMD，然後才可以做「羅斯轉換」。

操作「羅斯轉換」，不可不弄清楚稅級和相關稅率。(Getty Images) 從退休之始至開始領取社安金之間，這段時間可稅收入可能為零或很低，這是「羅斯轉換」的黃金時機。做些功課，把不可能的任務變成可能完成的事。(Getty Images)

在退休之始，估算一下未來的RMD數目來預估屆時的稅級稅率，可以在羅斯轉換的黃金時期幫你決定每年的轉換金額。原則上應該用轉換金額填滿預期稅級。比如說，你經過計算，估計RMD加社安金會推你進入第三級22%的稅率，那麼相應的2023年夫妻合報稅的最高收入就是19萬0750元。假如你退休後只有1萬元利息收入，那麼你可以考慮羅斯轉換19萬0750元-1萬元=18萬0750元。雖然要為此交很多稅，但是以下幾個好處可以稍作安慰：

1，現在的稅率是處於歷史低點，政府負債則是歷史新高，即使現在的國會毫無政治意願加稅，稅率繼續下降的可能性微乎其微。而且未來有一天國債危機變成現實時，政客們只能直接或變相加稅。

2，今天不交22%的稅，RMD開始要交24%或更高。

3，如果留大筆金錢在IRA給孩子，他們必須在繼承後10年內提清。很有可能那時正是孩子的事業巔峰，收入高，加上10%的繼承的IRA，稅率可能竄進第四個甚或更高的稅級。