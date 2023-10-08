美國現象／華人司機 常遇歧視困擾

北美卡車運輸協會創會會長關逾。（記者啟鉻／攝影）

北美卡車運輸協會(NATTA)於六年前在南加州 工業市成立，創會及現任會長是關逾(Kevin Guan)。他從事卡車運輸行業運營已有20多年。談及目前華人 卡車司機現狀，關逾認為華人卡車司機穿越美國各州，經常會遇到歧視 困擾。同時加州實施AB5法案導致卡車司機收入減少，部分運輸公司正考慮搬遷到稅費較低外州。

關逾表示，目前南加州地區，從事卡車運輸司機的華人有近萬人。他們有的到港口碼頭跑運輸，還有的跑外州。尤其是跑外州從事長途運輸的華人卡車司機，他們時常在檢查站受到歧視。雖然協會公關做了一些工作，現在要比先前有所好轉，但據一些司機反映，歧視或多或少仍存在。比如檢查人員遇到華人司機就反覆提問，部分英語程度不熟練的司機就可能遇到麻煩，尤其一旦緊張出現答錯情況。

他說，美國交通部在各州設立檢查站，檢查內容各有不同的重點。比如亞利桑納州重點檢查司機行車紀錄。而且在司機回程時檢查尤其嚴格。由於一些司機跑長途運輸，會在行程紀錄上有所改動。對於華人司機幾乎都要檢查，懷疑作假。他認為，其實這與華人司機英語不熟練有很大關係。

新墨西哥州主要檢查運輸的各種許可，阿肯色州檢查貨運中是否夾帶毒品。華人司機面對各種檢查重點都不同。

他指出，亞利桑納州先前曾對華人司機檢查的一些做法令人匪夷所思，舉例來說，檢查人員讓華人司機讀本子上的英文語句。NATTA就此與該州國會議員溝通過，並與美國交通部在當地管理部門交涉，現在這種針對華人司機檢查方式大大減少，可以說有所好轉。NATTA成立宗旨之一，就是建立平台為華人卡車司機服務，提供及時幫助。

關逾還提到加州實施AB5 法案，表示在該法案規範下，州府可以從卡車運輸業獲得更多收入稅，保險也會增加。不僅卡車司機要交更多個人所得稅，所在公司也要向政府支付同樣數量的稅額。此外，運輸公司還要給員工購買勞工保險。

由於卡車司機是高風險職業，公司要支付的勞工保險是26%左右。AB5法案，讓卡車司機和公司收入都大打折扣。所以就會很多小型運輸公司無法繼續運營。他說，自己經營的運輸公司，也正在考慮搬遷到稅費較低的外州，這樣不僅公司多增加收入，卡車司機收入也會更多一些。

關逾認為，華人卡車司機很不容易，一年到頭在外面跑運輸，時常遇到安全和健康問題。一個月與家人見不了幾次面。家裡所有事情幾乎都交給了太太和孩子來打理，如果卡車司機收入不能維持一個較高水平，對不起他們的家人。同時為保證司機維持一個好的身體狀態，他的運輸公司還設立健身中心。