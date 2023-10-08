移民專頁／再次呼籲H-1B抽籤回到舊制

移民局有能力調查每個抽中H-1B、但多重申請抽籤的欺詐者嗎。(Getty Images)

美國公民 及移民服務局(USCIS)必須得出一個不可避免的結論：即目前的 H-1B 抽籤系統無法運作，並存在致命的欺詐缺陷。它必須回到要求在4月1日之前提交完整申請書的舊制度。

隨著抽籤率的直線下降，美國公民及移民服務局揭露了欺騙行為的嚴重性之後，筆者在2023年5月1日的文章「H-1B 的抽籤過程是一場鬧劇- 是時候回到過去( Back to the Future)了！」中呼籲，該為那些遵守規則的人採取行動了。 從2018會計年度至2020 會計年度，即2021會計年度實施登記制度之前，那三年內收到的申請書數量一直徘徊在19萬至20萬份之間，可用配額數量約為8萬5000份。

從那時起，抽籤規則改變了。 申請者不再需要提交完整的申請書來進行抽籤，目前唯一的要求是每位候選人支付10元，由贊助擔保公司填寫一份在線小表格。 所以毫不奇怪的，2023會計年度的註冊數量激增至驚人的78萬884份，「作弊」已成為此遊戲的名稱。

美國公民及移民服務局隨後宣布並於7 月底進行了第二次抽籤的程序，無疑是為了安撫那些因他人作弊而被拒之門外的人的憤怒，值得稱讚的是，最終抽出了18萬8400名候選人，來填補了大約8萬5000 個職位空缺。 但這是一種不可持續的情況，服務局沒有資源來調查大多數的欺詐案件。

隨著第二輪抽籤的結束，美國公民及移民服務局於2023年8月1日發布了更新公告，對試圖欺騙系統的人發出了強烈警告，而它披露的統計數據簡直令人震驚，總註冊數為78萬884人，其中符合資格的註冊人數為75萬8994 人；其中沒有重複登記受益人的合格登記35萬103人；具有多個登記受益人的合格登記有40萬8891人。

除了試圖嚇跑潛在的欺詐者之外，是否有人真的相信美國移民局 有能力調查每個抽中但多重註冊的人，看看是否有真正的非附屬組織的真正的職位空缺？ 從美國移民局提供的數據來看，只有2萬1890註冊的人被認定為不符合資格，而其中許多並非因欺詐而被視為不符合資格，而是由於重複和其他技術的原因。

美國公民及移民服務局是一個資金短缺的組織，顯然沒有資源來調查18萬8400 名被抽中者中的是否有重複申請，也沒有足夠的資源來調查40萬8891名未抽中者是否註冊 多次。 恢復舊系統將確保每份提交的申請書都是真實的必要，因為提交完整的申請書需要成本和精力。 如果美國公民及移民服務局決定回到過去，那麼它必須要在明年年初就決定，因為傳統上提交申請書的時間是4月的前五個工作日，而公司需要時間來收集並整理文件。