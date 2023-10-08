娛樂／純愛反派吸睛 孫陽蹲10年翻紅

孫陽在「孤注一擲」中飾演詐騙工廠的打手，狠辣至極卻圈粉一票觀眾。（取材自豆瓣電影）

最近，關於境外詐騙 犯罪題材的「孤注一擲」票房已經超過38億人民幣。香港 演員孫陽飾演的「阿才」作為詐騙工廠的反派打手，狠辣至極，一身痞氣，但同時卻也是一位充滿了張力的「純愛戰士」。所以在「孤注一擲」的演員熱度排行中，排在第一的不是主角金晨，不是張藝興也不是王傳君，而是被稱為影視圈「活人」的孫陽。

痞氣帶文青 被評「野性慾男」

孫陽被熱議的電影除了「孤注一擲」，還有「第八個嫌疑犯」也是最近院線上的熱門電影。故事改編中國近年最大武裝劫鈔案，孫陽在裡面也是飾演反派角色。有人說，中國娛樂圈能稱為「野性慾男」的，除了章宇和蔣奇明，如今還得加上孫陽。

如果說章宇性感的點在那原始又野蠻的生命力，孫陽的性感則是更偏向感性文青的類型，但文青的性子裡也有股野蠻生長的勁。在「孤注一擲」中，雖然阿才是凶狠狡詐的反派，但仍有不少人愛上他，沒想到自己看部反詐片卻愛上了詐騙犯，因為這位反派，原來也是一位「純愛戰士」。

有粉絲將孫陽和近期演出「鸚鵡殺」的演員章宇歸類為「野性慾男」。（取材自豆瓣電影）

當反派的阿才遇到了金晨飾演的美女荷官「安娜」，也會像對待其他人一樣，掀開她的指甲蓋，但最關鍵的是，阿才在安娜的生死關頭救了她，並把護照還給她，希望安娜能夠平安回家。不過導演後續也澄清阿才對安娜並不是愛情。

正如孫陽所說，這種在觀眾看起來的「純愛」，只有在電影中才會存在，現實中的詐騙犯，只會更為心狠手辣和凶殘。毫無疑問，孫陽把角色詮釋得很有魅力，又痞又帥，如今這個角色也成就了孫陽，讓他在中國大陸走紅，走進大眾的眼中。

香港出生 台灣出道

孫陽不是新生演員，34歲的他在演藝圈早就已經打拚了有接近十年的時間。很多人以為孫陽是台灣人，他爸爸是香港人、媽媽是台灣人，出生於香港，但卻在台灣出道。

因為家裡做紡織生意，所以他中五畢業之後就去讀了一年的服裝學校，打算以後要當服裝設計師。甚至還去陳冠希的品牌店裡兼職了一兩個月，原本想要成為長期員工，但沒想到卻不了了之，灰心迷失之下就去了台灣讀書，被派到了文化大學戲劇系，才確定了自己喜歡表演。

香港演員孫陽（右）在台灣讀書期間，和台灣演員許光漢（左）是大學同學。（取材自鳳凰網）

孫陽過去飾演的角色都不太出名，所以觀眾才沒注意到他。例如2014年，25歲的他參演台灣電影「大稻埕」，雖然是跑龍套，但從那時起開始也算是進入影視行業，隨後還參演中國大陸劇「大宋宮詞」、「深夜食堂」、「綁架者」等等的影視作品，但也都是一些不起眼的保險業務員類小角色。

直到2018年，他有了嶄露頭角的機會，在白雪的處女作「過春天」中，他得到了自己人生中的首個男主角：阿豪。很多觀眾第一次認識孫陽也是在「過春天」，劇中的阿豪是個輟學的底層社會青年，沒錢沒勢，當年父親還因為鯊魚而葬身大海，於是自己身上有鯊魚刺青。他從來都不信命，他只相信金錢，認為萬事終須靠自己，只要有錢就會擁有一切。所以他在山頂俯瞰香港時，毫不掩飾自己的慾望和野心，喊出那句：「I'm the king of HongKong！」而他和佩佩的愛情高潮，無疑是在忽明忽暗的房間裡互相纏綿的場景，曖昧至極，但又相當克制。

「過春天」放映完回台北的那段時間，孫陽正經歷著連網路費、電話費都交不起的窘困階段。而他當演員也不是為了追求火不火，會選擇繼續演戲是因為「我只是表達角色想要表達的東西而存在。」

孫陽在2019年電影「過春天」中，首次擔綱演出男主角。（取材自豆瓣電影）

不被流量粉絲控制

儘管這次因「孤注一擲」與「第八個嫌疑犯」火出了圈，孫陽仍不在乎粉絲流量數據，也沒打算成立官方後援會等各種站子，在面對粉絲擔憂沒流量就會被埋沒、沒有熱度就沒好本子的問題時，他很坦然地說：「那就再繼續努力爬出來嗆。」

他當年參加「演員請就位」說起自己的優勢時，他就說優勢就是沒人知道我是誰。參加節目時，孫陽早就演過幾部作品，但超話粉絲只有397個，百度 百科對他的介紹簡略得就跟查無此人一樣。

當一個本來默默無聞、一心只想努力演戲的好演員暴紅之後，必然會吸引一些新的粉絲，有些明星會落入被粉絲綁架、對觀眾意見言聽計從的情況，但孫陽不一樣，他面對粉絲的「雞娃」行為可以說是沒有一絲波動。

孫陽同時有文青與野性氣質，演技實力也獲得認可。（取材自微博）

當被問「你還想回到查無此人的狀態嗎？」他說：「不也是這麼過來的嗎？感謝你的支持」；「你沒有熱度以後怎麼接好本子啊，你的路還走不走了」他回：「我現在已經接到很多很好的本子了，感謝你的擔心。」

孫陽很有生命力，也有一股野生的勁，再加上他有演技的實力，但突然被注意的感覺對孫陽來說，只是人生好像終於能夠好好飛一趟。這些年的努力現在被兌換成另一種新的體驗，孫陽也不希望喜愛他的人是一種仰望的姿態去看他，所以還是會繼續秉持暴紅前所相信的信念。

演藝圈流量當行，粉絲幾乎都在擔心自己的偶像沒流量沒熱度，但對一些熾熱又滾燙、真誠且直率的藝人來說，專注演技演出好作品才是他們人生的重點。

（取材自鳳凰網）