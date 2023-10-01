大仁說財經／財政紓困 製造業榮景重現

總統拜登(前左)向緬因州紡織品製造商老闆倫納德(右二)和州長珍妮特·米爾斯(右)贈送了他用來簽署一項名為「在這裡發明，在這裡製造」(Invent it here, Make it here) 的製造業行政命令的筆。（路透）

7月一個溫暖的周六早晨，倫納德(Kathie Leonard)打算坐船在緬因州 海岸附近水域度過一天，她的電話響了。這個電話是緬因州經濟和社區發展部負責人打來的，詢問倫納德經營的專業紡織品製造商Auburn Manufacturing是否有興趣在下周接待「總統」。

起初，她問：「什麼總統？」然後，緬因州官員澄清他們指的是美國總統拜登 。

●Fed升息 積極打擊通膨

倫納德說，「我當時想，『真的嗎？這是真的嗎？』」、「但我最終被說服了，並答應了，我們當然願意。我的意思是，你不可能拒絕這樣的機會。」

接下來的周五，在位於波特蘭以北約一小時車程的Auburn Manufacturing，拜登宣揚了經濟政策的成功，並指出製造業對建築項目的投資不斷增加就是證據。

在藍領工作的成長方面，拜登有很多值得慶祝的事情。根據商務部的數據，7月製造商的建築支出同比成長約71%，雖然商業調查顯示消費者需求疲軟，但8月製造商員工數量較去年同期增加了10.6萬人。

但美國經濟的好時光可能不會持續太久。拜登在緬因州發表演講的前幾天，Fed批准將利率 提高至22年來最高水平，繼續積極打擊通膨。

現在，隨著Fed進入其歷史性通膨鬥爭的最後階段，目前尚不清楚升息將對經濟造成多大壓力。但經濟學家認為，近年來的財政紓困作法正在為製造業提供不可動搖的經濟推動力。

倫納德等一些製造業老闆相信，他們的公司能夠應對經濟衰退。

自2021年上任以來，拜登已簽署了多項重大支出計畫，為製造業注入數十億元，其中包括兩黨基礎設施法案以及CHIPS和科學法案。政府數據顯示，這使得製造商能夠開始規畫新工廠以提高產量。

包括諾貝爾獎經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)在內的部分經濟學家表示，聯邦資金的注入以及美國持續向再生能源轉型，引發了美國所謂「製造業榮景」的開始。高盛分析師最近估計，美國製造業將在兩年內增加25萬個就業崗位。

但製造商建築支出的穩步成長，尚未轉化為製造業就業水平的顯著提高或產出的大幅上升。

即使美國消費者對經濟的樂觀情緒有所增強，經濟學家對經濟嚴重衰退的擔憂在最近幾周也大大減弱，但經濟尚未走出困境。

擔心是很合理的。史坦普全球和供應管理協會(ISM)的商業調查顯示，美國製造業已經連續幾個月萎縮。調查反映出消費者需求疲軟、積壓訂單減少以及招聘持續困難。ISM的最新調查顯示，8月製造商的經濟活動連續第十個月收縮。

接受ISM調查的一家食品、飲料和菸草產品製造商指出，「客戶訂單有所減少。這可能是由於客戶對供應鏈的信心增強，從而減少了庫存」、「客戶也面臨利率上升的壓力。此外，消費者感覺自己的購買力因居高不下的通膨而受到侵蝕，因此他們的購買量減少了。」

前景不太樂觀，至少短期內是這樣。

Alliance for American Manufacturing主席保羅(Scott Paul)說：「利率上升和疫情期後消費者購買放緩結合，導致PMI數據走軟，而這些數據屬於短期數據，這並不令人意外。」PMI是採購經理人指數，它是一項用於評估經濟活動水平的商業調查，與史坦普全球和ISM發布的指數相同。

從歷史上看，製造業在經濟衰退時受到沉重打擊。根據勞工部2011年的文件，在2007年12月至2009年6月的經濟大衰退期間，製造業失業人數總計超過200萬人，占總勞動力的15%。

保羅認為，如果經濟的確陷入衰退，大規模裁員是可以避免的，因為「公共政策刺激了基礎設施投資、製造業需求和清潔能源激勵措施」。他指的是聯邦支出計畫及其條款。

經濟學家表示，製造商增加建廠支出反映出對長期的信心，即使數據顯示短期內需求預計將放緩。建造工廠需要時間，建築支出數據意味著建設工廠的投資。

然而，保羅表示，目前尚不清楚某些未直接受惠於聯邦資金的製造商，例如包裝食品或服裝製造商，在經濟衰退中的表現如何。

●抵禦衰退 業者充滿信心

但Auburn Manufacturing的倫納德對其公司抵禦經濟衰退的能力充滿信心，她說，「我們經歷過風風雨雨」。

事實上，倫納德過去見過的利率要高得多，「當我們建造第一棟大樓時，利率約為14%左右，那是在1980年代初。」Fed的基準貸款利率目前在5.25-5.5%的範圍內，1980年代初徘徊在8%至19.5%之間。

同樣，一次性消費品製造商Terravive創始人兼CEO基林(Julianna Keeling)表示，她相信自己的業務在經濟衰退期間不會表現得那麼好，但由於「需求非常強勁，希望使用一次性永續的產品，這樣就不必為丟棄而感到內疚」，因而可以避免嚴重下滑。