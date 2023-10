娛樂／周邊商品熱賣 鬼修女訴狀爭分潤

「鬼修女2」電影海報。(取材自IMDb)

華納兄弟出品的限制級恐怖片「鬼修女2」(The Nun 2)早前在3728家影院上映,首映獲得3260萬美元票房,距離其3500萬美元的製作費用已相差無幾,若再相比前作的5380萬美元的首映成績,人氣大幅下滑。

「鬼修女2」是由溫子仁開創的「厲陰宅」(The Conjuring,又譯「招魂」)恐怖系列的第九部作品。2018年同樣是在9月初上映的「修女」,製作成本只有2200萬美元,最終坐收3.65億美元的全球票房,成為該系列中的票房冠軍。而整個「厲陰宅」系列在「鬼修女2」之前的八部電影,全球總票房加在一起,更是達到了令人咋舌的22億美元,是好萊塢 歷史上最能賺錢的恐怖片系列。

不過,這部影片在戲外此前卻傳出了不和諧的聲音。今年8月,在「厲陰宅2」「鬼修女」和「鬼修女2」中飾演鬼修女一角的女演員邦妮阿倫斯(Bonnie Aarons)將華納兄弟告上了法庭,指責他們違反合約規定,沒把相關衍生產品的銷售利潤 分配給她。

原來,按照雙方約定,2018年拍完「鬼修女」之後,除了說好的7萬1500美元的片酬外,華納以她飾演的鬼修女的形像生產製作的衍生商品,包括玩偶、服飾等在內,其銷售收入也要分她一部分才對。然而,按照女演員的說法,華納在這部分的核算會計上大有問題,既不透明又不坦誠,始終不讓她知道那些商品究竟賣出了多少錢。

最終,她總共只拿到17.5萬美元的票房分紅,再加上7萬1500美元片酬,這25萬美元不到的收入,就是她主演3.65億美元全球票房的「修女」的全部所獲。

邦妮阿倫斯參演多部鬼片,如今因衍生商品分潤問題與華納對簿公堂。(取材自IMDb)

「邦妮阿倫斯飾演的修女角色極受觀眾歡迎,各種以其為原型的衍生商品,包括玩具、玩偶、裝飾品、別針、珠寶、T卹、襪子、服裝、飲料和海報,都用到了她的肖像,理應向她支付約定的分紅。」演員的代理律師在訴狀中如此寫道。

目前,這樁官司仍在進行之中。當然,儘管對分紅不滿意,但這並未影響到邦妮阿倫斯在「鬼修女2」中繼續兢兢業業地做好「嚇人」的本職工作。她在本片中的演出依舊給人留下深刻印象,也成為觀眾願意買票觀看「鬼修女2」的主要原因之一。

吸血鬼片德米特號 票房滑鐵盧

近期恐怖電影表現平淡,環球影業出品的吸血鬼片「德米特號:噬血航程」(The Last Voyage of the Demeter)暑期檔上映,但並未獲得觀眾歡迎,全球累計約2157萬美元票房,對照其4500萬美元的製作成本,以虧本收場。

該片由拍過「驗屍官」(The Autopsy of Jane Doe,又譯「無名女屍」)等片的挪威導演安德烈歐弗蘭多(André Øvredal)執導,描述主角搭乘一艘俄羅斯 輪船,船上遺留的船長航行日誌記載,水手在一個月的航程中不斷人間蒸發,最後竟只剩他一人。而在輪船最終靠岸後,身兼舵手的船長,也被發現已經死亡,但他的雙手卻被綁在了舵輪上。

「德米特號:噬血航程」電影海報。(取材自IMDb)

在原著小說中,這部分內容只是整個吸血鬼故事的旁枝末節,只占全篇不過一個章節,甚至連船長叫什麼名字都未交代。不過,本片編劇另闢蹊徑,由看似毫不起眼的貨輪入手,將其擴充成了一個類似「異形」的密閉空間恐怖故事,補足了原作中並未交代的那些細節:究竟在海上的這一個月裡,船上上發生了什麼。

說起來,自小說「德米特號」於1897年出版以來,各種話劇、歌舞劇、廣播劇、電影和電視改編版本層出不窮,但只有BBC在2008年播出的一套「德米特號航行記」(Voyage of the Demeter)廣播劇專門做過一番探究。因此,最新上映的這部「德米特號:噬血航程」,單說其創意新穎,其實頗有可圈可點之處。

不過,該片在影評網站「爛番茄」上,目前僅有48%的新鮮度,被不少影評人吐槽還是落入傳統吸血鬼恐怖片的窠臼,因為故事結局——所有人都死在了吸血鬼手中——早已人盡皆知,所以整個觀影過程中很難讓人有真正坐立不安的感覺。簡而言之,就是吸血鬼這個題材,大家實在太過熟悉了,哪怕再怎麼挖掘、拓展,仍免不了讓觀眾感覺興味索然。而這,或許也正是IP至上的好萊塢,目前所要面對的一項重要課題。

(取材自澎湃新聞)