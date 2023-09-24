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生活／66號公路 美國「母親之路」

李嘉音
加州的聖塔莫尼卡是66號公路的終點。（李嘉音提供）
加州的聖塔莫尼卡是66號公路的終點。（李嘉音提供）

前兩年疫情期間哪也去不了，突發奇想何不試試看美國的66號公路（Route 66）。說實在當時如有其他地方可以旅遊的話，我也不會選擇這一條荒涼之旅，但在那個時候出遊的好處，便是不會遇到交通阻塞，而且去的地方地廣人稀，也不會染疫。

美國首條跨州公路

美國66號公路也被叫做Main Street of America或The Mother Road，是一條東西向的公路，被美國人奉為「母親之路」，也稱為「美國國道」，是美國歷史上最具標誌性的公路之一。它於1926年11月11日正式開通，是美國建成的第一條跨州公路，連接了美國中西部的芝加哥(Chicago)和加州的聖塔莫尼卡(Santa Monica)。

66號公路曾在美國地圖上消失過很久，直到90年代才又重返人間。如今民眾仍然狂熱地追尋它的路跡，對66號公路興趣只增不減。它橫跨了八個州，由東往西，包括伊利諾伊州、密蘇里州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州、新墨西哥州、亞利桑納州和加州，全長約2448英里。

66號公路橫跨八個州，由東往西，從伊利諾伊州到加州，全長約2448英里。（取自r...
66號公路橫跨八個州，由東往西，從伊利諾伊州到加州，全長約2448英里。（取自route66roadtrip網站）

1985年，因鋪設更先進的州際高速公路網，66號公路退役。目前只有80%的公路，以不連續的片段融入當地交通網，部分路段重命名為Historic Route 66或State Route 66。

由於我們住在加州矽谷，於是決定反過來走，即是由西部往東部走，在芝加哥結束行程。每天要開300到380英里的路程，分為兩車，一車兩位司機上下午輪流。

芝加哥是66號公路的起點，路標位於芝加哥藝術館對面的南密西根大道和東亞當斯街的路...
芝加哥是66號公路的起點，路標位於芝加哥藝術館對面的南密西根大道和東亞當斯街的路口。（李嘉音提供）

出發前每個人的手機都下載了關於66號公路的App，由於不知道哪個會比較好用，所以同時開啟數個App同步使用，出發幾天後便鎖定其中一個比較靠譜的App，我們用的是的Route 66和Hotel tonight兩個App。

66號公路景點有上千個，不可能每個景點都踏訪，勢必需要篩選。一路上我們見到不少印地安人居住的帳篷和原住民圖繪，明顯看到他們的遺跡及腳蹤，百呎高的弓箭插在地上好像是在說「我也曾經到此一遊」。

66號公路上有許多巨大雕像、印地安人的圖騰柱等。（李嘉音提供）
66號公路上有許多巨大雕像、印地安人的圖騰柱等。（李嘉音提供）

逍遙騎士 公路「美國夢」

有部和66號公路有關的電影，由彼得方達主演的「逍遙騎士」(Easy Rider)，於1969在美國上映，故事內容講述兩位年輕人完成毒品交易後，身穿皮衣、騎著哈雷摩托橫穿美國大陸。兩位靠著大麻交易發大財的年輕人，在這段橫跨美國的公路旅行當中，用自己的雙眼和胯下的機車，見識美國這個「自由」國度。但騎車上路後，他們發現現實似乎和所想的有不小差距。而這部電影對美國人最大的影響便是騎著哈雷摩托車完成66號公路，這成為了一場美國夢，所以一路上我們遇到一些哈雷摩托車隊，與我們同行，既興奮又精彩。

「逍遙騎士」(Easy Rider)這部1969年的電影，由彼得方達(右)主演，...
「逍遙騎士」(Easy Rider)這部1969年的電影，由彼得方達(右)主演，講述兩位年輕人完成毒品交易後，身穿皮衣、騎著哈雷摩托，在66號公路橫越美國大陸的故事。（Getty Images）

66號公路在20世紀中葉成為美國東西向主要幹線，也是大量移民、冒險者和觀光客前往西部的主要路線之一。它貫穿了美國的許多歷史悠久的城市和小鎮，成為一個象徵著自由和冒險的美國文化象徵，也是美國文化重要組成部分。

騎著哈雷摩托車完成66號公路，也是美國夢之一，在Coleman Theater ...
騎著哈雷摩托車完成66號公路，也是美國夢之一，在Coleman Theater 1929, Miami 戲院前遇到摩托車隊也來參觀。（李嘉音提供）

在上世紀，有大量書籍、電影、音樂以這條路為主題。路經亞利桑納州小鎮溫斯洛(Winslow)，有個被稱為Standin' on the Corner Park的著名地標。這個地標是由畫家和雕刻家Ron Adamson在1999年創作，為了紀念1972年著名搖滾樂團老鷹(Eagles)的歌曲《Take It Easy》中的歌詞：「Well, I'm a standing on a corner in Winslow, Arizona」。

當地以此歌詞為靈感，打造一個真實大小的青年男子塑像，穿著牛仔褲和牛仔帽站在坐落Winslow中心地帶的街角。這個地標很快就成了當地著名旅遊景點，吸引許多前來拍照和回味歌曲的遊客。我們在旁邊的餐館吃晚飯，餐館整晚都在放著這首經典歌曲，也成為對Eagles樂團的一種懷念和紀念。

風光不再 部分路段退役

隨著發展，新的高速公路系統逐漸建立，使得66號公路逐漸被取代。1970年代初，大部分66號公路被州際公路系統（Interstate Highway System）取代，成為現今美國I-55、I-44、I-40和I-15等高速公路的一部分。66號公路不完整且已退役，無法在Google Map/GPS上查到它。

我們使用的帶路App基本上還行，在無人的公路快速行駛，就連警察也沒有見過，一路暢通沒有問題，只是某些路段需費用。

有時一路拚命趕路就是為了一個破舊的招牌，路上也能看到一些凋零的小鎮，懷舊加油站、無人小旅店、古早雜貨店，都有它自己許多背後的故事，不勝枚舉，看著斑駁的招牌、褪色的文字，似乎也看到它往日的輝煌。能看的景點實在是太多了，後來決定這種看板及招牌就不再放進行程。

路途上看到的懷舊加油站。（李嘉音提供）
路途上看到的懷舊加油站。（李嘉音提供）

一路上我們體驗到各州不同的風土民情，也見到許多龐大的建築及美麗風光，其中包含許多著名景點，例如亞利桑納州的化石森林國家公園Petrified Forest National Park，因為地緣廣大，自駕遊就是探訪這條公路最好的方式。

雕像奇景 保羅班揚最知名

66號公路上有許多巨大的人物雕像、牛奶瓶、汽水瓶、世界上最大的加油桶、大鯨魚和印地安人的圖騰柱。另外也有一些奇景，譬如傾斜的水塔、像天一樣高的仙人掌、世界上最大的皮帶釦、還有一隻粉紅象。

「大人物」當中最具代表性的就是保羅班揚 Paul Bunyan，他是美國和加拿大民間傳說中的一位巨型伐木工人和民間英雄，他的故事因著他超人的勞動力而開啓，而他手上的那把斧頭名叫做「藍牛貝貝」Blue Ox Babe。所以原圖應該是拿一把斧頭的，但是拿斧頭的雕像好像沒有在66的這一條路上，只有找到拿熱狗的雕像。站在巨大的雕像旁邊，若是沒有和人相比，都不知道有多麼的巨大。是不是意味著展現大美國精神？

66號公路上有許多巨大的人物雕像、印地安人的圖騰柱等，「大人物」當中最具代表性的...
66號公路上有許多巨大的人物雕像、印地安人的圖騰柱等，「大人物」當中最具代表性的就是保羅班揚，他是北美民間傳說中的伐木工人，他手上拿著熱狗。（李嘉音提供）

我們一路上尋找「大美國」的巨大雕像，臉上洋溢著跳躍中獨有的青春氣息，就好像孩子一般找到大玩具一樣的開心。

不知是疫情的關係還是中西部平常就極少人煙？平時覺得自己一天開100哩都嫌太遠，沒想到行駛在66號公路，一天開300、400哩也不嫌累，心情總是盼望著下一個州際、景點，又會見到什麼參天高聳的人物雕像或奇景？

66號公路上有許多車子與特別的擺飾。（李嘉音提供）
66號公路上有許多車子與特別的擺飾。（李嘉音提供）

凱迪拉克牧場 噴漆留念

說著說著，真的有奇景出現。位於德州的Amarillo市，十輛插在地上的凱迪拉克，它是一個純美式的藝術裝置，被稱為「凱迪拉克牧場」Cadillac Ranch。這個藝術裝置於1974年由藝術家安提·喬普林斯基Antoni Wojciechowski創作，十輛顏色鮮豔的凱迪拉克轎車埋入土地中，讓車子傾斜在地下。

德州Amarillo市有個藝術裝置，十輛凱迪拉克插在地上，被稱為「凱迪拉克牧場」...
德州Amarillo市有個藝術裝置，十輛凱迪拉克插在地上，被稱為「凱迪拉克牧場」。（李嘉音提供）
德州Amarillo市有個藝術裝置，十輛凱迪拉克插在地上，被稱為「凱迪拉克牧場」...
德州Amarillo市有個藝術裝置，十輛凱迪拉克插在地上，被稱為「凱迪拉克牧場」。（李嘉音提供）

他們認為汽車是美國文化的象徵，而凱迪拉克作為一個奢華和經典的汽車品牌，象徵著美國的消費文化和汽車文化。遊客可以自由進入並在凱迪拉克周圍噴上噴漆，使得這個裝置的外觀經常變化，成為一個不斷演變的藝術作品，也象徵著人們對汽車文化和美國文化的個人創造和參與。因此我們也帶上了幾罐噴漆去，噴上自己的名字做紀念，這是我們這輩子都沒有做過的事情，能噴多少就噴多少，當然也因此吸引著大量的遊客前來參與和拍照。

全美最高「十字架雕像」

位於德州Groom小鎮有一座「我主十架」Cross of Our Lord，是一座巨大基督教紀念雕像。這座雕像是維吉爾·韋德(Virgil H. Wehrle)先生於1995年開始建造，並於2000年完成。這座雕像的高度約190呎，是世界上最高的基督教十字架之一，也是美國最高的十字架雕像之一。

德州Groom小鎮有一座巨型十字架，還有「最後的晚餐」雕塑，遠方有三個十字架。（...
德州Groom小鎮有一座巨型十字架，還有「最後的晚餐」雕塑，遠方有三個十字架。（李嘉音提供）

十字架的展開雙臂的姿態，象徵著他為世人的救贖而犧牲。在廣場中有12座巨型雕像，訴說著耶穌苦路的12個步驟。雕像精心獨創，表現出藝術工作者當初創作的苦心，吸引了許多遊客和朝聖者前來參觀和參與宗教活動。

在特定的宗教節日和活動中，人們經常聚集在此處進行祈禱和宗教儀式。除此之外，該地點也成為攝影愛好者的熱門點，因為這些座雕像提供了壯觀的背景和照片構圖。

Erick小鎮 偶遇懷舊雜貨店

在奧克拉荷馬州有個很不一樣的小鎮Erick市，我們來尋找一個小小的雜貨店，整個城市被我們開遍了也找不到，而且幾乎小鎮內了無人煙，後來「瞎貓碰到死老鼠」讓我們給瞧見了。

裡面有一位白髮蒼蒼的老者，店內全都是有關於66號公路的各式貨品。他讓我們為他拍照，也為我們拍照，我猜他可能幾百年也沒有見過這麼多的老中。

在奧克拉荷馬州的Erick市小店裡，賣的全都是有關於66號公路的各式商品。（李嘉...
在奧克拉荷馬州的Erick市小店裡，賣的全都是有關於66號公路的各式商品。（李嘉音提供）

奧克拉荷馬州的Erick市小店裡，白髮蒼蒼的老者，賣著有關66號公路的各式舊物。...
奧克拉荷馬州的Erick市小店裡，白髮蒼蒼的老者，賣著有關66號公路的各式舊物。（李嘉音提供）

到了Gateway Arch National Park 見到了大拱門，就知道我們已經快要到達終點站了。這座拱門是為了紀念19世紀中葉美國向西擴張時的重要歷史事件而建造的。1840年代至1860年代，數以百萬計的移民和探險家通過密蘇里河流域向西進發，尋求新的機會和土地。拱門象徵著西部開拓的精神和決心。

來到伊利諾州一定要拜訪林肯的故居及博物館，以及路邊還有一輛世界超級大的篷車，林肯的雕像就坐在上面。林肯(Abraham Lincoln)是美國歷史上著名的第16任總統，他於1809年2月12日出生於肯塔基州。他在幼年時失去母親，青少年時期在一個貧困的家庭長大。林肯在自學的過程中獲得了廣泛的知識，並成為一名律師。他積極參與政治活動，並成為一位堅定的反奴隸制支持者。他的演說和論文表達了他對平等和自由的強烈信念。在美國南北戰爭期間，林肯領導著聯邦軍隊，力圖保持美國的團結，並在1863年頒布《解放黑奴宣言》來解放南方奴隸。

然而，這位傑出的領袖在1865年4月14日被暗殺身亡。他的過世讓整個國家感到悲痛，但他的遺產和影響卻一直流傳至今，被視為美國歷史上最傑出的總統之一，也是奴隸制度廢除的重要推動者。

旅行終點 細味美國歷史

我們就如同小學生一樣，旅遊加上學習，「行萬里路讀萬卷書」，愈走愈發現對美國認識太少，美國的文化平時都沒有彰顯出來。平常一昧的出國旅遊，卻不知道美國本土有那麼多豐富的寶藏等著我們去發掘。這一路千山萬水見到了太多的驚豔奇景，無法逐一細述，不去一趟實屬可惜。

走在母親之路上，許多路段已經被新的高速公路取代，但66號公路仍保持著其特殊的地位，吸引大量旅遊者和車迷體驗其獨特的文化和風情。它成為美國經典文化象徵，不斷地吸引人們回顧和細味美國的歷史與故事。原本沒有想到要去的地方，竟然後來都去了，再次認識美國文化，不留遺憾。

新墨西哥州Tucumcari 的66號公路標誌，同伴開心地合影。（李嘉音提供）
新墨西哥州Tucumcari 的66號公路標誌，同伴開心地合影。（李嘉音提供）

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