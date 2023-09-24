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養生／長期化妝 皮膚4大傷害

劉小川
化妝品容易讓皮膚敏感，每天化妝不見得好。(Getty Images)
化妝品容易讓皮膚敏感，每天化妝不見得好。(Getty Images)

對於上班族的女性來說，不少人幾乎每天都化妝，但到底長期化妝，以及長期素顏的人來說，肌膚上會有什麼不同呢？其實很重要的是，長期化妝的女性，更要注意肌膚狀況。

一、皮膚敏感

許多化妝品都添加許多成分及化學物質，才能研製出現在的持久度、飽和度。使用在臉上後，雖然一時半刻看不出什麼明顯的肌膚狀況，但在長期塗抹之下，對於臉部肌膚來說，構成負擔及壓力。

長期使用化妝品，臉部肌膚的抵禦能力也會逐漸下降，造成肌膚日漸的傷害，對於本身肌膚比較敏感的人來說，很多化妝品是無法承受的。所以經常化妝，反而造成肌膚敏感的程度更加重。

二、毛孔粗大

長期化妝，不斷地覆蓋感在肌膚上，長期下來肌膚也會造成定的傷害。化妝後會發現毛孔越來越粗大，即便每天都有認真的卸妝，但怎麼卸都還是覺得還有殘妝在臉上，殘留在肌膚的毛孔之中的妝品，時間久了，毛孔也漸漸變得粗大。

三、皮膚鬆弛

選擇化妝品時，同時也要注意到成分及好壞，如果經常使用劣質的化妝品，不僅會對肌膚造成影響，還會影響到皮膚的新陳代謝。長期使用化妝品，肌膚抗氧化能力就會慢慢下降，當然缺水狀況就會讓肌膚出現鬆弛、乾紋等等老化狀態。

四、唇紋加深

長期使用化妝品，而這過程中一定不會缺少的就是「口紅」。而口紅在整體妝容上也有著畫龍點睛的效果，當然也是整個化妝過程必備的一個環節。塗抹上口紅，讓人變得有精神、好氣色，但經常塗抹口紅，對唇部也會有一定的影響，尤其在塗抹霧面的口紅時，若質地比較乾就會發現唇紋跟阿婆皺紋一樣。所以也要記得嘴唇保養，除了臉的保濕，嘴唇也需要保濕。

化妝品容易讓皮膚敏感，每天化妝不見得好。(Getty Images)
化妝品容易讓皮膚敏感，每天化妝不見得好。(Getty Images)

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