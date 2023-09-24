養生／研究：養寵物 晚年不易失智

一項追蹤六年的研究發現，養寵物可以幫助保有認知能力，避免老年喪失記憶。（Getty Images）

當寵物成為我們心愛的家人，不但能減壓、療癒身心，英國每日郵報報導，一項追蹤六年的研究更發現，養寵物可以幫助保有認知能力，避免老年喪失記憶。

該研究追蹤1300名平均年齡65歲的人，其中53%的人有寵物（包括貓、狗和兔子等），近三分之一養寵物超過五年。研究人員準備10個單詞列表，要求參與測試者立即複誦、並在五分鐘後再次詢問。另一個測試是，分別從20和100開始，每個數字減去7倒數。

研究發現，六年之後，長期養寵物的人在此測試中，平均成績下降幅度小於沒有養寵物的人。

愈來愈多證據顯示，壓力會導致認知能力下降，專家認為養寵物有助減輕壓力，進而保有頭腦清晰。研究主要作者Tiffany Braley博士說：「早先已有研究指出，人與動物的聯繫可能對健康有益，比如降低血壓 和壓力；而我們的研究則發現，養寵物也可以防止認知能力下降。」不過她也表示，思維能力更好的人更可能養寵物，因為他們可以處理大量需求。

英國阿茲海默症研究中心負責人Rosa Sancho博士回應這項研究時說，在人類一生中，寵物是陪伴與舒適感的重要來源，「雖然這項美國主導的研究，將寵物與保護記憶力連結起來，但並無法證實是否有長期的好處，或者養寵物是否對失智 風險有任何影響。」

這項密西根大學醫學 中心（University of Michigan Medical Centre）的研究，曾在美國神經病學學會年會上發表。