我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

大仁說財經／未婚伴侶購屋 留意4件事

張大仁
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Getty Images）
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Getty Images）

愈來愈多夫婦在婚前就買房。根據全國房地產經紀人協會(NAR)的2022年報告，未婚夫婦占首購族總數18%，而1985年的比率只有4%。

NAR於2022年7月以郵寄方式進行調查，共收到4854件來自2021年7月至2022年6月期間購買住宅的購屋者的回覆。

買房比租屋要承擔更大的責任，因此，雖然這些夫婦可能渴望擁有一套房子，但在一起購屋之前，應該考慮一些事情。

●住房負擔 確實是個難題

許多年輕的未婚夫婦住在一起，通常是出於經濟原因。根據繁榮心理學中心(Thriving Center of Psychology)的報告，在美國，大約五分之三的未婚夫婦與伴侶住在一起。

分攤住房成本是很合理的，因為住房成本可能占生活預算很大一部分。

NAR報告發現，即便如此，與已婚購屋族不同，有46%的未婚購屋族為購屋做出經濟犧牲，包括從事副業。

勞茲說，「住房負擔能力的確是個難題，因此，作為未婚夫婦，整理財務狀況對於準備購屋非常重要。」

她表示，首次共同購屋的典型未婚夫婦大約是32歲的千禧世代，家庭平均收入合計為7.25萬元。此外，未婚者比已婚者更有可能獲得貸款，比率分別為4%和3%；也比較容易從朋友和家人那裡獲得金錢資助，比率分別為12%和7%。

紐約William Raveis Mortgage區域副總裁科恩(Melissa Cohn)表示，未婚人士可能決定與伴侶一起買房的原因之一是，由於房價和利率仍然很高，因此在獲得融資方面，聯合申請的數量較多。

雖然有人可能會說，如果夫妻已經投資一套房子，就應該結婚，但有些人可能會選擇將財產分離。科恩說，「人們不結婚有很多原因；如今它已經不再是想當然爾的事。」但未婚夫婦應該謹慎做出購屋這種規模的承諾。

科恩說，未婚者通常沒有可以依靠的法律保護。如果一個人決定離開，另一個人可能會承擔全部房貸，而且可能無法負擔。

●如何保障彼此的投資

科恩指出，「為了擺脫婚姻就必須離婚，而這樣會有更多的權力義務牽絆。」「但如果是未婚夫婦，離開者對另一方沒有法律義務。」然而她補充說，對於任何人來說，停止支付房貸都是不明智的，因為這會毀掉信用評分。

為了保護對房產的投資，未婚夫婦應該仔細考慮如何登記房產。這有助於確定每個合夥人的合法權利和所有權，以及如果其中一人去世，房屋該如何處置。

建議與律師討論各種選擇。這些選擇可能包括：如果所有權相等，則將該財產登記為生存者的「聯權共同」(joint tenancy)；如果其中一方出資較多，則將該財產登記為「分權共有」(tenancy in common)。

科恩建議，夫婦還可以考慮採用有限責任公司或其他實體，「藉由獲得有限責任公司或合夥企業等實體的所有權，可以更能闡明和定義誰負責哪一部分。」

雙方還可以在財產協議中載明投資比率來保護自己。科恩補充說，它會定義誰負責房貸、每個人支付多少首付、誰支付保險和房屋維修費用。

她補充說，如果一方收入高於另一方，這可能是個比較好的主意。

加州奧克蘭柯蒂斯財務規畫公司創始人兼CEO、認證財務規畫師(CFP)柯蒂斯表示，未婚夫婦在共同購屋之前應該考慮以下四件事：

1.仔細評估利用退休帳戶支付首付：柯蒂斯表示，雖然從退休基金中提取資金通常不是好主意，但千禧世代仍然有數年時間可以補足，「現實情況是，對於大多數千禧世代來說，這是大多數儲蓄的來源。」

傳統 IRA中的資金可用於首次購屋，終身限額為1萬元。柯蒂斯表示，這筆金額將在提取當年按普通稅率徵稅，但如果是首購，則不會產生10%的稅率。

她說，羅斯IRA也可以使用，但必須嚴格遵守規則。通常可以隨時提取金錢而不會產生稅收或罰款，但提取的投資有年齡和時間要求才能被視合格的分配。

許多公司允許員工從401(k)計畫中借款。員工可以借用其投資餘額的50%，最高5萬元。「如果一個人有10萬元以上，最多可以借到5萬元，」「但如果只有7萬元，最多就只能借到3.5萬元。」

貸款必須在5年內償還，如果雇用關係結束，則必須立即全額償還。

2.查看信用報告和分數，以確保獲得最優惠的房貸利率：確保沒有任何錯誤，按時支付帳單，並在購屋前盡可能降低債務水平。而且，如果雙方都申請房貸，銀行將查看雙方的信用評分。

3.保持信用活動低調：避免使用信用卡進行任何大額購買，以及開設或關閉新的信用額度，因為任何這些都可能影響信用評分。

4.將錢存入高收益儲蓄帳戶：與其將首付儲蓄存入股市，不如考慮使用高收益儲蓄帳戶。柯蒂斯說，「但當需要現金時，股市可能會下跌。」「還好現在的利率非常好。」

未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Getty Images）
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Getty Images）

投資 儲蓄 利率

上一則

憶往／當年女兵 與我聊823砲戰

下一則

專輯／順天堂科學中藥 走向國際

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
中國救房市還有幾招？購屋鬆綁「認房不認貸」能防堵市場崩潰嗎

中國救房市還有幾招？購屋鬆綁「認房不認貸」能防堵市場崩潰嗎
1800元月租換成4150元房貸 夫婦急著買房現在夜不能眠

1800元月租換成4150元房貸 夫婦急著買房現在夜不能眠
氣候變遷 華人購屋 避開洪水、極端溫度、山火、颶風、乾旱等風險

氣候變遷 華人購屋 避開洪水、極端溫度、山火、颶風、乾旱等風險

熱門新聞

理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

2023-09-17 09:43
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31
林先生想安裝太陽能板，卻有不愉快的經歷。圖為示意圖。（Getty Images）

生活／裝太陽能板 簽約容易 解約難

2023-09-17 02:19
1982年的華埠反監獄抗爭中，賈麥穗等人率領工會為社區爭取的松柏大廈至今仍是華埠社區的重要組成部分。(本報檔案照)

封面故事／反建監獄 華人政治覺醒

2023-09-17 15:26
CrowdStreet平台上的Nightingale Properties原本募資5400萬美元預計購買亞特蘭大這幢價值1.8億美元的金融大樓。（取自維基百科共享資源）

地產投資／群眾街vs.華爾街 韭菜能翻身？

2023-09-17 02:15

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲