我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

料理功夫／開胃沙拉3款

草田維
芹菜蟹條沙拉
芹菜蟹條沙拉

天氣炎熱容易導致食欲降低，宴客時如果準備一些冰涼的食物，應該會受到大家的歡迎。

芹菜蟹條沙拉

材料：

芹菜、蟹肉條、玉米粒。

芹菜蟹條沙拉材料
芹菜蟹條沙拉材料

作法：

1.芹菜切小塊，煮熟、放涼。

2.將其他的材料切小塊，加上美乃滋拌勻即成。

地瓜蛋沙拉
地瓜蛋沙拉

地瓜蛋沙拉

材料：

地瓜、白煮蛋、火腿、小黃瓜。

作法：

1.地瓜切小塊，煮熟、放涼。

2.電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘，即成白煮蛋。將白煮蛋泡冷水，冷卻後剝殼，切小塊。

3.將白煮蛋、火腿、小黃瓜切小塊，加上美乃滋拌勻即成。

電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘...
電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘，即成白煮蛋。

酪梨蛋沙拉
酪梨蛋沙拉

酪梨蛋沙拉

材料：

酪梨、白煮蛋、火腿、蘋果或梨子、葡萄乾或小紅莓乾。

作法：

1.電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘，即成白煮蛋。將白煮蛋泡冷水，冷卻後剝殼，切小塊。

2.將酪梨、火腿、蘋果或梨子切小塊，加上美乃滋拌勻即成。

小叮嚀：

1.早上烤兩片吐司，夾上沙拉，就變成營養豐富的早餐。

2.可用家中現有食材代替，例如香蕉（切片）、葡萄、煮熟紅蘿蔔、冷凍青豆。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／省心完美蛋塔

下一則

移民專頁／投資移民簽證配額 分2類

延伸閱讀

點菜新趨勢 沙拉搭薯條當主菜 健康又省錢

點菜新趨勢 沙拉搭薯條當主菜 健康又省錢
餐館點菜「亂配」成趨勢 沙拉搭薯條 不必吃主菜

餐館點菜「亂配」成趨勢 沙拉搭薯條 不必吃主菜
料理功夫／蓮子蓮藕紅豆湯

料理功夫／蓮子蓮藕紅豆湯
料理功夫／好吃西瓜料理3式

料理功夫／好吃西瓜料理3式

熱門新聞

美國人的退休老本，存放在401(k)和IRA等帳戶裡。(Getty Images)

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

2023-08-27 02:17
鈕扣大小AirTag不但能夠防止忘東忘西，也成為尋找丟失物品的好幫手。(路透)

百科／聯航弄丟行李 丹佛女用蘋果AirTag追回 比航空公司有效率

2023-08-27 02:09
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

人物／失業工程師轉身宅妝名人 灣區接案量第一

2023-08-27 16:52
作家張北海逝世一周年，友人懷念。(取自下百老匯上)

封面故事／張北海就是紐約 詹宏志從紅領巾追憶老嬉皮

2023-08-27 02:27
張北海（中）與張大春（右）在台北小聚；左為作家陳雨航。（葉美瑤提供）

封面故事／「退隱紐約」從張文藝懷念張北海

2023-08-27 14:56
紐約是一個移民城市，來自世界各個角落的人隨身帶來兩個丟不掉的包袱，一個是語言，另一個就是飲食。

書摘／吃在紐約 天下第一

2023-08-27 02:24

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她