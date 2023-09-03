料理功夫／開胃沙拉3款

芹菜蟹條沙拉

天氣炎熱容易導致食欲降低，宴客時如果準備一些冰涼的食物，應該會受到大家的歡迎。

芹菜蟹條沙拉

材料：

芹菜、蟹肉條、玉米粒。

芹菜蟹條沙拉材料

作法：

1.芹菜切小塊，煮熟、放涼。

2.將其他的材料切小塊，加上美乃滋拌勻即成。

地瓜蛋沙拉

地瓜蛋沙拉

材料：

地瓜、白煮蛋、火腿、小黃瓜。

作法：

1.地瓜切小塊，煮熟、放涼。

2.電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘，即成白煮蛋。將白煮蛋泡冷水，冷卻後剝殼，切小塊。

3.將白煮蛋、火腿、小黃瓜切小塊，加上美乃滋拌勻即成。

電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘，即成白煮蛋。

酪梨蛋沙拉

酪梨蛋沙拉

材料：

酪梨、白煮蛋、火腿、蘋果或梨子、葡萄乾或小紅莓乾。

作法：

1.電鍋放一張紙巾，將蛋放在紙巾上，倒入1/4杯水，按下開關。等開關跳起，燜15分鐘，即成白煮蛋。將白煮蛋泡冷水，冷卻後剝殼，切小塊。

2.將酪梨、火腿、蘋果或梨子切小塊，加上美乃滋拌勻即成。

小叮嚀：

1.早上烤兩片吐司，夾上沙拉，就變成營養豐富的早餐。

2.可用家中現有食材代替，例如香蕉（切片）、葡萄、煮熟紅蘿蔔、冷凍青豆。

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