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旅遊／黑部立山 逾20公尺雪牆下漫步

李嘉音
遊覽車通過雪牆。(圖皆為作者提供)
遊覽車通過雪牆。(圖皆為作者提供)

闊別三年我的故鄉台灣，因為疫情緩解的關係，總算是開放了，立馬就買了回台灣的機票。機票貴得嚇人，但是也阻止不了這一次的行動。通常回台灣幾個星期當中，都會挑選一個台灣或附近國家的旅遊區帶著媽媽去玩，譬如越南、柬埔寨、印尼、新加坡、泰國、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等。三、五天內的旅遊，母親不會太辛苦。由於我少小離家，台灣和附近國家都沒有玩過，這也是個母女相聚的好機會。而這一次的選擇則是日本，無奈經過三年疫情，母親已經年老體邁，不能與我同行。於是，我便獨身參加旅行社前往。經過篩選後，決定去「黑部立山雪牆」看一看浩瀚的奇景。出發之前，寄了風景區宣傳照片給女兒，她看了害怕，要我小心一點。我正覺得奇怪，何懼之有？結果真的確實是一趟危險之旅。

★11月底封山 4月中開山

話說「黑部立山雪牆」又稱「日本的阿爾卑斯山」（Kurobe-Tateyama Snow Corridor）。每年入冬之後，立山大雪谷國立公園因為積雪過深，而選在11月底封山，翌年4月中開山，讓民眾再度重遊這片淨土。為了上山看雪牆，我們得轉換六種不同的交通工具，方完成遊歷立山黑部的阿爾卑斯之路。而這六種交通工具，有好幾種是我未曾搭乘過的，包括電動纜車、高原巴士、隧道無軌電車、空中纜車、黑部地下纜車，以及關電隧道電氣巴士。初春的立山，有超過20公尺高的「雪壁」景觀，能夠漫步其中，感受大自然的壯闊雄大。

黑部立山雪牆。(圖皆為作者提供)
黑部立山雪牆。(圖皆為作者提供)

黑部立山雪牆這個著名景點，它是一條穿越黑部市和立山市之間國立公園的公路。黑部立山雪牆的由來，與當地的豪雪和公路維護有關。每年冬季，這個地區都會積累大量的雪量，導致公路被埋在厚厚的雪中。為了讓居民和遊客能夠在冬季期間連接兩個城市，當局在1963年開始興建了黑部立山雪牆。這條公路全長約17公里，穿越高山地區，最高處海拔約2450米。每年春季，當雪量逐漸減少時，公路兩側的積雪逐漸堆積，形成了壯觀的雪牆。因此當地居民和遊客可以欣賞到這個壯麗的景象。

今年的雪牆是4月15日開山，我在2月底報名4月18日的行程，天天查看當地氣溫，結果都是狂風暴雪、下冰雹。一直到我們要上山的前一天晚上，還是如此，教我心急不已，心想千山萬水來到日本，沒有看到雪牆豈不枉費此行。

浩瀚的雲海。(圖皆為作者提供)
浩瀚的雲海。(圖皆為作者提供)

★廣闊雲海 山間連綿不絕

結果沒有想到我們上山那天，晴空萬里，無風無雪，讓我們步行走完全程。我們懷著無比興奮及歡悅心情，乘坐六種不同的交通工具登上立山黑部峽谷連峰。其中到了黑部湖，還在黑部水壩徒步走過水壩上方。一趟趟換交通工具不停地往上爬，心想這到底是誰想出的點子？眼前不斷地驚訝與讚嘆。每一層的交通工具都必須事先買票以及預定行程，若是沒有參加旅行團的話，相信自由行是挺困難的。

黑部水壩。(圖皆為作者提供)
黑部水壩。(圖皆為作者提供)

到了雪牆區，我們漫步在高聳的雪牆中間，抬頭看著兩邊的高牆，我覺得十分詫異，不知這牆是如何挖出來的？兩邊又可以壓得平平的往高空聳立。人們走在雪道中間，顯得多麼的渺小。我們倘佯在白雪和碧藍天空之中，享受著大自然奇蹟，心中覺得何幸之有，竟然心想事成。

山頂。(圖皆為作者提供)
山頂。(圖皆為作者提供)

一天行程完畢之後，晚上回到旅館泡溫泉時，才知道在我們之前上山的團體，不是遇到沒有開山，就是巴士急速通過，即使能下來走一小段，也是被冰雹打得滿頭包。由於山頂上風速十分大，而且有時又是風雪交加，所以雪牆並不能隨時保持穩固，遇水雪會融、牆會癱軟；遇到強風也會颳倒雪牆。所以來這一趟其中的危險性確實是有的，因此國家公園每日都必須即時做確切的決定，是否當日可以開山通人通車。而我們竟然如此的幸運，當天從頭逛到尾，照片拍不完。有位團友說是「人品大爆發」，當時還不懂這是什麼意思呢！

雪牆高度測量器。(圖皆為作者提供)
雪牆高度測量器。(圖皆為作者提供)

回程我在禮品店時，看到有很多「雷鳥餅乾」，於是問團友什麼叫做「雷鳥」？雷鳥（Ptarmigan）是一種北極圈和高山地區常見的鳥類，牠們在夏季的羽毛呈現棕色或灰色，而在冬季則變成白色。這樣的變色可以幫助牠們更好地融入周圍的環境中，避免被掠食者發現。雷鳥的腳掌和腿上有羽毛覆蓋，可以幫助牠們在雪地上行走。雷鳥的特性是好鬥、害羞、聰明、以及善於模仿。團友告訴我說，這回上山，他一直想能夠親見雷鳥。

車子往山下走，我們又是無限的驚喜，這輩子沒有見過這麼廣闊的雲海，我們享受著山間連綿不絕浩大的雲海時，正在說著就看到巴士的窗外，兩隻雷鳥不知是在玩耍或是打架？他大叫一聲：「這不就是雷鳥？」我何其有幸，竟然還看到了雷鳥。

下山後去吃「飛驒和牛」及「鹿兒島黑豚」，這一趟旅程想去的地方都去了，想拍的照都拍到了，想見的人都見了，想吃的東西也吃到了，此路一行，不留遺憾。

●周刊旅遊歡迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。

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