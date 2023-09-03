旅遊／阿拉斯加朱諾 唯一擁有冰川的首府

阿拉斯加首府朱諾市全靠空運海運與外界連接。(圖皆為作者提供)

朱諾市（Juneau)是阿拉斯加的首府，唯一不能從陸路到達的首府，只有空運或是海運。它也是唯一擁有冰川 的首府。早在1906年，它就是阿拉斯加的首府，比阿拉斯加建州還要早53年。

許多人對它不陌生，因為它是阿拉斯加遊輪必到的景點。每年從5月到9月，每周至少有6000名以上遊客踏上這片土地。觀光產業已是首府重要一環。

遊輪進入朱諾市的山景。(圖皆為作者提供)

★門登霍爾 遊客必訪

這是我們第三次去阿拉斯加朱諾市，它是非常特殊的地方，是土地面積最大的州首府，人口僅有3萬3000人，也是人口最少的首府。

朱諾市的門登霍爾冰川(Mendenhall)是阿拉斯加最有名的冰川，它距離港口僅需30多分鐘車程，幾乎是每個遊輪遊客必到的地方。我們1998、2005年曾經到訪過此冰川。第一次來時，不記得有遊客中心。我們在冰川前面留影，冰川明顯比較豐盈。第二次2005年時，已經有遊客中心，冰川比98年略小一些。

阿拉斯加朱諾冰川景區規畫完善，遊客賞景又能科普冰川知識。(圖皆為作者提供)

相隔18年再次來訪，門登霍爾冰川景區已明顯規畫很好，設置了許多講解看板，介紹冰川的知識及周遭生物環環相扣食物鏈。遊客也可以從側邊小路走近冰川，更接近的角度欣賞冰川。5月的冰川還有一些浮冰流下來，年輕有力的遊客從湖面撿起浮冰，用嘴輕舐白冰。冰川泛著淺藍的色彩，皺皺的冰面不敢相信它是被凍結的河川。

此外還有一條步道，從遊客中心下面的走過去，約20分鐘可以走到淘金瀑布（Nugget Falls)。淘金瀑布有377呎高，是山上淘金河冰川小溪，注入門登霍爾湖，形成一個懸谷，變成湍急水花四濺的大瀑布，頗為壯觀，也成為遊客重要打卡地點。瀑布旁的平地，許多人堆石成磊，有些還挺有創意。

遊客中心有很好的視野看冰河 全景，還有多架望遠鏡供遊客看冰河近景，公園Ranger在現場回答遊客問題。展覽室儼然是個冰川博物館，所有冰川的問題都可以在此獲得解答。

黃昏時離開朱諾市，朱諾港灣美景如畫。(圖皆為作者提供)

★大小鯨魚 海面嬉戲

下午回到遊輪在14樓窗邊午餐時，竟然看見一大一小鯨魚，露出海面嬉戲，有時噴水，有時翹起尾巴。隔數分鐘就會小露身手，引起大家歡呼連連。

朱諾市原住民 是Aak'w Kwan和T'aaku Kuantan Tlingit人的故鄉，自遠古以來，他們就在這片土地生存。科學證據顯示，土著人民在這個寒風刺骨之地已生活了1萬年。他們能在此生存這麼久遠，是因為他們遵循四種古老價值：尊重和保護土地，深信身體思想和精神力量，與自己祖先保持牢固的聯繫，以及尊重他人也尊重所有事物。

朱諾人下雨天習慣不打雨傘，他們只會拉起自己的兜帽或是戴上帽子。

雖然朱諾天氣寒冷，官方統計，這裡有280種不同的鳥類，還有黑熊及棕熊。還有五種不同的鮭魚，海上更有鯨魚嬉戲。

從阿拉斯加遊輪航線開航以來，其壯麗風景，巍巍雪山，一直深受遊客歡迎。每年5至9月湧進許多來自世界各地的遊客，其2023年遊客指南第一頁就是希望遊客在探索阿拉斯加荒野之地時，能做到尊重原住民，保護陸地和海上所有的生物。

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