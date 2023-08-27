料理功夫／好吃西瓜料理3式

西瓜冰

雖然夏天已過，但仍不時有酷熱天氣，消暑水果非西瓜莫屬。尤其冰冰涼涼，吃後神情愉悅。要不是西瓜糖分很高，否則我個人非常喜愛。雖然瓜肉糖分偏高，但是西瓜皮的營養確是極好。可以刨皮、曬乾存放，或是直接刨皮涼拌，也可煮湯。瓜肉消暑，瓜皮清清爽爽，大家一起來動手做吧。

西瓜冰

食材：西瓜(切片)，榨汁後冰凍。

作法：西瓜切片放入果汁機打碎，倒入製冰盒中冰凍，或是隨性切成塊冰也可。冷凍完成後把西瓜倒扣，即可有美麗的西瓜冰。

肉鬆西瓜佐花生粉

肉鬆西瓜佐花生粉

食材：肉鬆、西瓜肉、花生粉、堅果碎。

作法：這道料理參考泰式甜品，只是我把魚鬆改成肉鬆，味道也很融洽。西瓜去皮，果肉平均切成自己想要的方塊，擺盤好，上面放些肉鬆、一些花生粉，如果堅果碎也可，最後放些綠葉裝飾即可，鹹鹹甜甜的滋味。

肋排煮胡蘿蔔西瓜皮

肋排煮胡蘿蔔西瓜皮

食材：西瓜皮約100克、肋排600克、胡蘿蔔約100克。

作法：

1.準備西瓜皮約100克，肋排600克(排骨也可)，胡蘿蔔約100克。

2.肋排汆燙去血水清洗乾淨，胡蘿蔔刨皮切塊狀，備一鍋適量清水，把清洗好的肋排放入，開大火煮滾，放入胡蘿蔔塊，轉中火煮30分鐘後，放入西瓜皮一起煮20分鐘，關火續燜，即可享受瓜皮排骨湯。