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美國現象／只是換包裝 救得了百威？

／中央社
百威淡啤找來跨性別網紅合作惹議，銷量暴跌，失去最暢銷啤酒的頭銜。（美聯社）
百威淡啤找來跨性別網紅合作惹議，銷量暴跌，失去最暢銷啤酒的頭銜。（美聯社）

百威淡啤找來跨性別網紅合作，卻引發單周銷售暴跌20%。媒體引述消息人士報導，母公司打算修改啤酒包裝設計。 百威失去最暢銷啤酒的頭銜後，因立場不一，反而左派右派都罪。

社群媒體擁有超過千萬粉絲的26歲跨性別網紅穆瓦尼（Dylan Mulvaney）在4月時上傳和百威淡啤（Bud Light）的首次合作。

這名引發爭議的網紅收到瓶身印有她臉龐的百威淡啤，慶祝她成為跨性別女性一周年，卻引發保守派人士撻伐，百威啤酒銷量也因此一洩千里。

紐約郵報披露，百威淡啤母公司安海斯-布希公司（Anheuser-Busch）亟欲擺脫穆瓦尼引發的銷售量狂跌災難，打算臨時重新設計百威淡啤和百威啤酒（Budweiser）包裝。

根據經銷商說法，安海斯-布希公司將生產印有迷彩圖案和榮譽獎學金計畫Folds of Honor圖案的鋁罐包裝。這項計畫為陣亡和殘疾美國軍人、急救人員的子女與配偶提供教育獎學金。

報導中表示，除改變包裝設計外，專家臆測，其他可能行銷策略還包括在零售店降價，大力投入體育賽事行銷，並在廣告中納入美國軍方、鄉村和西部音樂、農民、執法部門，以及急救人員等元素。（中央社）

跨性別 社群媒體 教育

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