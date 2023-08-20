每周一書／面對病魔 陳文茜向生命道晚安
《晚安，我的生命》是台灣電視節目主人陳文茜今年新書。除文茜近年受困病魔，但不陷於病情。這是她數次與死亡擦身後的生命書寫。
書上寫著：
生命的包袱，從來沒有這麼輕，人生到了最後階段，就像黑夜。它不必是深沉、或僅僅是黑暗。正如夜裡你可以擁有寂靜與群星。黑夜來臨，伊索德緊抱著特里斯坦，與這個中世紀亞瑟王身邊偉大的騎士，一起墜入無邊的黑夜中。他喚醒深藏心中的激情：於是黑夜成為聖潔堅貞的詩篇。永恆。不息。
那是愛的極樂，在我們胸心焚燒的極樂。我們沒有牽掛了，除了不捨的家人，我們不必再被世界包圍：因為不久之後，他們也將遺忘我們。生命的包袱從來沒有這麼輕，回憶過往，倒帶人生，你嘆口氣，知道無力彌補：過了，就過了。
梭羅曾形容有一種雕鴞，朝他唱著小夜曲。從近處聽時，它像自然界裡最憂鬱的聲音，這樣的聲音，好像想把人臨死前的呻吟，永遠保留在它的啼聲之中。他們的啼唱像是某種微弱的殘跡，所有的希望都必須棄之腦後。但這樣的聲音眞的是憂鬱嗎？
如果我們不再希望，尤其不再奢望，臨走之前，未必需要呻吟：或者那樣的呻吟是一個軀體最後最偉大的語言。
眞實、不捨、道別、疼痛即將停止，不幸也將要解脫……這一生啊！太多的情感，化成如鵰鴞的啼聲。呻吟，可能是一個生命最崇高最後的聲音。
太年輕的人，覺得他們的啼鳴如泣如訴；知道也準備好向生命說聲「晚安」的人，反而會覺得他們只是在歌頌生命裡値得記憶的點點滴滴。正如鵰鴞在白天裡看到的美麗風景。
問文茜為什麼轉折如此多的人生，她的答案：我只有一生。
本書並附有「他們的最後一哩路」：
1.蕭蕭晚雨悟東坡
2.林徽因人生最後一哩路：你去，我也走
3.追憶似水年華：普魯斯特——我早已躺下
4.我的病友：甘迺迪總統
(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)
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