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娛樂／IMAX之戰 阿湯哥敗給諾蘭

娛樂新聞組
「不可能的任務：致命清算 第一章」IMAX版海報。（取材自IMDb）
「不可能的任務：致命清算 第一章」IMAX版海報。（取材自IMDb）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）領銜主演的派拉蒙新片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One，又譯「碟中諜7：致命清算」）上映，標誌著2023年暑期檔高潮的來臨。而緊接而來的「芭比」（Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer）來勢洶洶，將北美票房推向許久未見的高峰。

「不可能的任務7」在4327家北美影院上映，首映五天票房達到8000萬美元，優於業界預期的7000萬美元成績。然而，對比2018年上映的「不可能的任務6」周末三天票房6100萬美元，還是有些退步，似乎說明了哪怕是憑藉「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）成功拯救2022年北美票房的阿湯哥，或是「不可能」系列中無所不能的特務「伊森韓特」（Ethan Hunt），美國觀眾面對此類換湯不換藥的系列作品，多少還是有些審美疲勞。

此前，湯姆克魯斯在宣傳「不可能的任務7」曾笑稱，願意扮演這個角色直至80歲，將「不可能的任務」系列再繼續20年，單就該片的票房發展來看，很難說是否真的還有這個必要。「不可能的任務7」上映第二周，票房大幅下滑64%，以1950萬美元排在了周末票房榜第四位，甚至不如7月4日就已開始上映的「自由之聲」（Sound of Freedom）。

因為疫情等關係，「不可能的任務7」也和今年上映的多部好萊塢大片一樣，存在製作成本奇高無比的先天劣勢（派拉蒙至今尚未公開具體的製作成本，有媒體稱將近3億美元），再算上宣發費用，恐怕至少要6億至7.5億美元全球票房才能保證不虧。目前，其北美之外地區的首周票房為1.55億美元（包括中國的1.84億元人民幣），全球累計票房達2.35億美元。

觀眾追求影院效果 IMAX變重要

另一方面，如今的北美電影市場，票價相對昂貴的IMAX等特殊影廳所扮演的角色，已經越來越重要。單看數據的話，疫後的北美票房恢復情況不甚理想，還遠沒有回到2019年時候的水平。但是IMAX所占的市場份額，倒是相比2019年時上升了50%之多。這現象符合目前美國觀眾日益成型的新常態：減少觀影次數，盡量把錢花在刀口上，只看那些必須在影院才能享受到視聽效果的佳作。既然如此，大家索性就會選擇聲畫效果最頂級的IMAX廳，才划算。因此，對於IMAX影廳的資源爭奪，也成了商業大片出品方必須要做的功課。

有媒體報導，湯姆克魯斯早就親自致電IMAX高層，希望能讓全北美的400多個IMAX銀幕，為「不可能的任務7」多保留一段時間，而不是在「奧本海默」上映之後就全部撥給後者，但IMAX方面最終還是拒絕了克魯斯的要求。

「奧本海默」電影海報。（取材自IMDb）
「奧本海默」電影海報。（取材自IMDb）

「不可能的任務7」檔期先後經過一番波折才定案，而「奧本海默」卻早已插旗7月下旬，出品方環球影業也早已敲定了獨占IMAX銀幕整整三周的協議——該片使用IMAX攝影機拍攝，按照協議，原本就有兩周的IMAX銀幕獨占期，但能再多出一周，就有些罕見了。

在接受媒體採訪時，IMAX的CEO里奇格芬德（Rich Gelfond）表示非常遺憾，沒法同時兼顧「不可能的任務7」和「奧本海默」這兩部超級大片，只希望等到「奧本海默」三周檔期結束之後，還能重新安排「不可能的任務7」進入IMAX院廳。

好成績說服無效「諾蘭有特別地位」

至於坊間傳說，湯姆克魯斯曾以去年的「捍衛戰士2」為例——該片單是在北美IMAX影院放映所得的票房，就超過1億美元——希望能說服IMAX相信，只有放映「不可能的任務7」，才能保證IMAX自身利益的最大化。對此，首席執行官也回應說：「不好意思，但在IMAX心中，諾蘭（Christopher Nolan）先生有著特別的地位，因為他拍片採用的是我們IMAX的攝影機，是我們的重要推手，所以這問題上面也不是單看誰能幫我們賺到更多票房而定的。」

（取材自澎湃新聞）

奧本海默 湯姆克魯斯 芭比

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