封面故事／#No芭本海默 日本的痛與反擊

「芭本海默」兩部電影的網路玩笑圖盛行,有的拿蕈狀雲開玩笑的圖,對日本來說,這個戳痛歷史傷痕的玩笑並不幽默。(美聯社)

「你的幽默是我的地獄,因電影而起的互相傷害?」好萊塢在今年7月底的兩大話題電影——「芭比 」與「奧本海默 」——雙雙開出票房佳績且話題熱度不斷,也出現了「芭本海默」(Barbenheimer)這個混和詞。然而隨著芭本海默變成網路迷因、拿芭比與核爆蕈狀雲作為幽默玩笑,卻觸動日本 輿論的原爆傷痛,引發「NoBarbenheimer」的抵制外,還出現了把美國911事件改成粉紅芭比風格的圖片反擊。

話題不斷 刺激北美票房

爭議起於「芭比」(Barbie)與「奧本海默」(Oppenheimer)兩部電影在今年7月21日的上檔放映。兩部強片雖然並非刻意聯動宣傳,但聲勢與話題不斷,刺激北美票房市場,讓這兩部主題幾乎沒有任何關聯的電影,變成同一時間最熱門的娛樂話題;隨之催生出網路迷因——「芭本海默」(Barbenheimer)——芭比+奧本海默的混和詞。

隨著兩部電影的票房佳績和好評,芭本海默的網路玩笑也愈來愈盛行,Twitter上就出現大量的合成圖,有以芭比電影劇照改圖、變成背景出現核爆蕈狀雲的場景;或是將奧本海默的爆炸畫面調成芭比粉紅色調,也有利用AI繪製,將芭比與奧本海默兩個世界觀揉合,變成一部新電影的視覺概念。

迷因圖片 片商否認設計

這些迷因和圖片並非電影或片商官方的設計,但當這個拿蕈狀雲開玩笑的哽愈玩愈多時,對於全世界唯一一個被爆國——日本——來說,這個戳痛歷史傷痕的玩笑並不幽默。

8月6日是原爆紀念日,日本社群討論這部大片應該推遲上映的時機點。沒想到就有日本的網友發現先前「芭比」電影官方Twitter帳號,曾經回應網路上的一張芭本海默圖片,還補上一句「It's going to be a summer to remember」,類似的回應還有好幾則,看在日本網友眼裡的感受,是原爆的歷史被如此輕浮地對待,這才引發了日本社群上的大量批評和抵制。

眾多日本網友串連關鍵詞「#NoBarbenheimer」(不要芭本海默)抵制這個黑色笑話的風潮,也有廣島長崎的民間團體發起網路連署要求道歉。另一個同時出現的抗議詞是「#BarbieNoKen」,其實是一個英日文雙關語,字面上是英文的芭比不要肯尼,但從日文讀音理解是「バービーの件」(芭比事件)。

爭議延燒 華納兄弟道歉

爭議愈燒愈大,「芭比」的華納兄弟日本官方馬上在7月31日出面道歉滅火,透過「芭比」電影的日本Twitter帳號貼上道歉聲明。微妙的是,先謝罪道歉的是華納兄弟的日本官方,並且在聲明中表述會向美國總部要求採取適當的處理方式,之後美國的Twitter才刪除掉有爭議的回應內容。

雖然暫時平息了日本輿論怒火,但網路上的迷因圖戰卻仍在發生。開始有日本網友製作嘲諷美國911的圖片來反擊,同樣用芭本海默的邏輯,把911的新聞畫面改成粉紅色的芭比風,或是拿「芭比」海報嵌入雙子星大廈爆炸的畫面。一直到8月3日,都還有類似的圖戰在轉貼、也有日本網友持續抵制「芭比」在日上映。

在回擊的網路留言中,也有日本網友貼出其他電影的畫面,像是以二戰為主題的動畫「謝謝你,在世界的角落找到我」(この世界の片隅に),還有經典名作「赤腳阿元」(はだしのゲン)動畫版,當中最驚駭人心的場面,就是慢動作呈現原爆將人們活活消滅氣化的畫面,並加上一句:「Do you still laugh when you see this?」

起初的芭本海默並非官方本意、可能也不是特意用歷史傷痕做玩笑,原先芭本海默一詞指的是兩部電影造成的效益和娛樂話題現象,也有不少新聞媒體以此作為疫情後電影院票房的分析題目。只是隨著這個詞彙的迷因化、從而又變成「圖像」的形式流傳,不免衍生出各種意義與解讀。如今演變成芭本海默 vs 粉紅911的網路圖戰互相傷害,恐怕是電影官方和觀眾們都始料未及。