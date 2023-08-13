封面故事／#No芭本海默 日本的痛與反擊

「芭本海默」兩部電影的網路玩笑圖盛行，有的拿蕈狀雲開玩笑的圖，對日本來說，這個戳痛歷史傷痕的玩笑並不幽默。（美聯社）

「你的幽默是我的地獄，因電影而起的互相傷害？」好萊塢在今年7月底的兩大話題電影——「芭比 」與「奧本海默 」——雙雙開出票房佳績且話題熱度不斷，也出現了「芭本海默」（Barbenheimer）這個混和詞。然而隨著芭本海默變成網路迷因、拿芭比與核爆蕈狀雲作為幽默玩笑，卻觸動日本 輿論的原爆傷痛，引發「NoBarbenheimer」的抵制外，還出現了把美國911事件改成粉紅芭比風格的圖片反擊。

話題不斷 刺激北美票房

爭議起於「芭比」（Barbie）與「奧本海默」（Oppenheimer）兩部電影在今年7月21日的上檔放映。兩部強片雖然並非刻意聯動宣傳，但聲勢與話題不斷，刺激北美票房市場，讓這兩部主題幾乎沒有任何關聯的電影，變成同一時間最熱門的娛樂話題；隨之催生出網路迷因——「芭本海默」（Barbenheimer）——芭比＋奧本海默的混和詞。

隨著兩部電影的票房佳績和好評，芭本海默的網路玩笑也愈來愈盛行，Twitter上就出現大量的合成圖，有以芭比電影劇照改圖、變成背景出現核爆蕈狀雲的場景；或是將奧本海默的爆炸畫面調成芭比粉紅色調，也有利用AI繪製，將芭比與奧本海默兩個世界觀揉合，變成一部新電影的視覺概念。

迷因圖片 片商否認設計

這些迷因和圖片並非電影或片商官方的設計，但當這個拿蕈狀雲開玩笑的哽愈玩愈多時，對於全世界唯一一個被爆國——日本——來說，這個戳痛歷史傷痕的玩笑並不幽默。

8月6日是原爆紀念日，日本社群討論這部大片應該推遲上映的時機點。沒想到就有日本的網友發現先前「芭比」電影官方Twitter帳號，曾經回應網路上的一張芭本海默圖片，還補上一句「It's going to be a summer to remember」，類似的回應還有好幾則，看在日本網友眼裡的感受，是原爆的歷史被如此輕浮地對待，這才引發了日本社群上的大量批評和抵制。

眾多日本網友串連關鍵詞「#NoBarbenheimer」（不要芭本海默）抵制這個黑色笑話的風潮，也有廣島長崎的民間團體發起網路連署要求道歉。另一個同時出現的抗議詞是「#BarbieNoKen」，其實是一個英日文雙關語，字面上是英文的芭比不要肯尼，但從日文讀音理解是「バービーの件」（芭比事件）。

爭議延燒 華納兄弟道歉

爭議愈燒愈大，「芭比」的華納兄弟日本官方馬上在7月31日出面道歉滅火，透過「芭比」電影的日本Twitter帳號貼上道歉聲明。微妙的是，先謝罪道歉的是華納兄弟的日本官方，並且在聲明中表述會向美國總部要求採取適當的處理方式，之後美國的Twitter才刪除掉有爭議的回應內容。

雖然暫時平息了日本輿論怒火，但網路上的迷因圖戰卻仍在發生。開始有日本網友製作嘲諷美國911的圖片來反擊，同樣用芭本海默的邏輯，把911的新聞畫面改成粉紅色的芭比風，或是拿「芭比」海報嵌入雙子星大廈爆炸的畫面。一直到8月3日，都還有類似的圖戰在轉貼、也有日本網友持續抵制「芭比」在日上映。

在回擊的網路留言中，也有日本網友貼出其他電影的畫面，像是以二戰為主題的動畫「謝謝你，在世界的角落找到我」（この世界の片隅に），還有經典名作「赤腳阿元」（はだしのゲン）動畫版，當中最驚駭人心的場面，就是慢動作呈現原爆將人們活活消滅氣化的畫面，並加上一句：「Do you still laugh when you see this?」

起初的芭本海默並非官方本意、可能也不是特意用歷史傷痕做玩笑，原先芭本海默一詞指的是兩部電影造成的效益和娛樂話題現象，也有不少新聞媒體以此作為疫情後電影院票房的分析題目。只是隨著這個詞彙的迷因化、從而又變成「圖像」的形式流傳，不免衍生出各種意義與解讀。如今演變成芭本海默 vs 粉紅911的網路圖戰互相傷害，恐怕是電影官方和觀眾們都始料未及。