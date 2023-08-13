大仁說財經／AI萬能？ 有時愈幫愈忙

有時AI反而會加重工作負擔。（路透）

新一代人工智慧(AI )工具可望簡化人工任務、提高效率並提高工作場所的生產力。但對克拉克(Neil Clarke)來說，他並沒有這種感覺。

克拉克是一名編輯兼出版商。他表示，在他的團隊被大量「質量糟糕」的AI生成的投稿淹沒後，他最近不得不暫時關閉他主編的科幻奇幻雜誌《克拉克世界》線上投稿。

他指出，「事實上，它們是我們見過的最糟的內容。」他和他的人工團隊現在必須手動解析數百條AI生成的內容，「最大的問題是數量，而不是品質。這種數量讓人抓狂。」

他強調，「我們的工作幾乎增加一倍」。他將最新的AI工具描述為「過去幾個月最大的眼中釘」。克拉克說，他預計他的團隊將不得不再繼續關閉上傳功能，「事情將會發展到我們無法應對的地步。」

自ChatGPT 去年年底推出以來，許多科技界名人都對AI提高生產力、幫助所有人減少工作量，以及在未來創造新的更好就業機會充滿了推崇。微軟聯合創始人比爾蓋茲最近在一篇博客文章中表示：「未來幾年，AI對工作的主要影響將是幫助人們更有效地完成工作。」

但正如科技領域經常出現的情況一樣，不同產業和市場的長期影響並不總是明確或相同的。此外，充滿科技烏托邦想像的道路往往崎嶇不平，並會帶來意想不到的後果；無論是律師因提交由ChatGPT生成的虛假判例而被罰款，或是小型出版物被大量電腦生成的提交內容埋沒。

大型科技公司現在正急於趕上AI潮流，承諾對新的AI驅動工具進行大量投資，期望這些工具可以簡化工作。認為這些工具可以幫助人們快速撰寫電子郵件、進行工作展示並總結大型數據集或文本。

在最近一項研究中，麻省理工學院(MIT)研究人員發現，使用ChatGPT可以提高那些被分配諸如撰寫求職信、「精緻化」電子郵件和成本效益分析等任務員工的工作效率。

是好是壞 尚難判斷

該論文的共同作者、MIT經濟系博士生諾伊(Shakked Noy)表示，「我認為我們的研究證明這種科技在白領工作中具有重要的功能。這是一項有用的技術；但現在判斷它是好還是壞，或者它到底會如何導致社會調整，還為時過早。」

經濟合作與發展組織(OECD)秘書長科爾曼(Mathias Cormann)最近表示，OECD發現AI可以改善工作質量的某些方面，但也有相對代價，「勞工 們真的認為，在職場採用AI後，他們的工作強度有所增加。」

科爾曼引用該組織發布的報告調查結果發現，對於非AI專家和非管理人員來說，AI的使用「到目前為止對工資的影響很小」；也就是說，對於普通員工來說，工作量正在擴大，但工資卻沒有。

國際機械師和航太勞工協會研究主任紹拉(Ivana Saula)表示，當雇主急於在工作中推出AI工具時，她所在工會工人感覺成為「實驗小白鼠」。

她說，事情並不總是一帆風順。這些新科技工具的實施往往會導致更多「仍然需要人類完成的剩餘任務」。這可能包括承擔機器根本無法完成的額外物流任務，給日常工作流程增加更多的時間和壓力。

她指出：「機器要想完全取代人類，從來都不是簡單的事情。」「它可以取代工人所做的某些方面的工作，但有些尚未完成的任務會被分配給剩下的人。」

紹拉說，在採用新的AI工具後，工人們認為「工作量更重了」，而且「工作強度被提高了，因為現在是由機器設定的」。她補充說，從勞工那裡得到的反饋證明，「讓工人真正參與實施過程」有多麼重要。

她說，「因為雇主需要了解第一線的知識。」「我經常認為，第一線工人與生產線上發生的事情以及高層管理人員之間存在脫節，更不用說CEO了。」

也許AI對企業的利弊在媒體業中最為明顯。這些工具有望加速文案、廣告和某些編輯工作的自動化，但也出現一些明顯的錯誤。

撰寫報導 被迫更正

新聞媒體《CNET》今年稍早時嘗試使用AI工具撰寫報導，結果卻被迫發布「實質性」更正。7月《Gizmodo》發布了一個由AI簡單撰寫的《星際大戰》故事，同樣需要更正，而且還並導致陷入員工慌亂。但這兩家媒體均表示，它們仍將繼續使用該技術來協助新聞編輯室。

其他人，一如出版商克拉克，試圖通過更依賴AI來應對AI崛起帶來的影響。克拉克表示，他和他的團隊轉向AI生成的作品檢測器來處理大量的投稿內容，但發現這些工具並沒有什麼幫助，因為它們檢測「誤報和漏報」的可靠性非常低，特別是對於第二語言是英語的作家來說。

他說，「如果你聽取這些AI專家的話，它們會不斷強調這些東西將如何在不同領域取得驚人的突破。」「但這些根本不是它們目前工作的領域。」