稅務漫談／新12騙術 國稅局忙拆解

國稅局每年會適時更新「12騙術」以提醒報稅公司及民眾。(Getty Images)

道高一尺,魔高一丈,用來形容國稅局 與竊賊「鬥法」並不為過。近年來隨著資訊盜竊業的發展創新,國稅局每年會適時更新「12騙術」以提醒報稅 公司及民眾。但2023年報稅季開始,諮詢騙術已發展到日新月異的地步,令國稅局焦頭爛額,只有招架之功,沒有清剿之力。

新任國稅局局長沃佛爾(Danny Warfel)5月上任以來,一直馬不停蹄地「與賊共舞」。

1.延續的經濟補償計畫

儘管國稅局發放的三輪疫情補償退稅 (Stimulus Refunds)已於2021年終止,但騙子們謠言惑眾,繼續向民眾散發信件,告訴他(她)們2022年可繼續收到退稅支票,只要向「國稅局」(冒名的)提供以下資料。沃佛爾列舉盜賊炮製的信件為:

Dear Tax Payer, We hope this message finds you well. We are writing to inform you about an important matter regarding your recent tax return filing. Our record indicates that we have received your tax return for the fiscal inconsistencies or missing information that requires your attention and clarification. You will receive a tax refund of $xxxx. We will process this amount once you have submitted the document we need for the steps to claim your tax refund.

Sender: INTERNAL REVENUE SERVICE

(您好報稅人:希望您一切安好。我們寫信給您是關於您最近的稅務申報。我們的記錄顯示我們收到的報稅記錄缺乏連續性或需要補充材料。您只要遵照我們的指示,便可獲退稅$XXXX元。署名:國稅局)

在署名國稅局的下方有一處鏈接,收信人—點擊他(她)們的個人信息便會落入竊賊手中。

2.能獲得ERC退稅

(You may be eligible for the ERC claim)

2020年春新冠疫情在美爆發後,拜登總統簽署了「新冠救援法案」(The Corona Virus Aid, Relief & Economic Securing Act簡稱CARES),為雇主提供了「保留員工稅收抵免」(Employee Retention Credit,簡稱ERC)。

沃佛爾透露,自2020年3月13日國稅局受理ERC申請以來,至今已處理了250萬件申請,雖然國稅局三令五申ERC資格申請截止日為2021年12月31日(但受理截止日期為2025年4月15日),盜賊們故意混淆視聽,從報紙、收音機、電視到網路廣告刊登「每個職工可得2萬6000元,今天就申請(Credit up to $26,000 per employee-Apply Today)」。許多小企業在廣告的誘惑下,明知自己不符合條件,仍然施壓Tax Practitioner上交申請,以致國稅局現時處理的ERC申請案中,多數屬於不實欺詐。

試舉一例。上州指甲店老闆本周日(7月30日)轉發電郵明信片給她的會計師,標題為:

You may qualify up to $364,000 ERC credit

(您可能有資格獲得高達36萬4000美元的ERC)

全文如下:

Our review has indicated that you may have $364,000 in Queensbury(指甲店所在地),NY in available funds that one entitled to compensation for having retained employees during the pandemic. These benefit may include up to $26,000 per employee, many ways to qualify even you took PPP money, and no limits on funding.

(我們的記錄顯示您的指甲店能獲得$364,000疫情保留員工退稅。每位員工可獲$26,000有多種方式讓他(她)們符合資格,最高退稅沒有上限,即使您已申請了PPP也不受影響。)

會計師簡單回覆了四個字「騙人廣告」。但她很可能會「轉投」明信片所提供的電話「一探究竟」。

沃佛爾於最近在亞特蘭大召開的峰會中大聲疾呼「遵紀守法的報稅公司不為所動,眼見他(她)們的客戶被不守法的團夥所誘惑,甚至竄改數字以騙取退稅(Hard-working professionals who play by the rules see their clients go to elsewhere, lured by false promises and wild exaggerations)」。考慮到2025年4月15日ERC申請截止日「夜長夢多」,國稅局已要求國會批准提前結束申請,沃佛爾並透露國稅局已緊急訓練稽查人員對膽大妄為的盜賊與不實「申請人」採取行動。

其他的招數還包括:

3.協助網上申請退稅(Claim you tax refund online scheme)

4.「稅務申報出現問題,需要糾正」(Help you fix-it text scheme)

5.快遞「國稅局」關於「退稅」明信片

(New scam letter delivered in a cardboard envelope by a delivering service. The enclosed letter includes the IRS masthead and wording that the notice is in relation to your unclaimed refund)

6.冒充國稅局實行減免稅款的「妥協」計畫(Offer in Compromise)

7.使用慈善剩餘年金信託消除應稅收益。升值財產被轉移到該信託,之後信託出售該資產,由於聲稱的基礎提升而不承認收益。

8.冒充國稅局驗證報稅人電子報稅號(EFIN)或授權第三方驗證碼(CAF)。

9.聲稱自己是尋求報稅服務的新客戶,在電郵裡設置木馬病毒,其中一個附件是「國稅局通知」,另一個是上一年稅表,誘導報稅人下載。

10.會員資格更新,否則帳戶將被吊銷。亞馬遜電商及愛迪生電力公司等紛紛致電郵給他們的客戶,此類索取用戶信息的電郵純屬詐騙。

11.銀行通知減免付款(Anyone claiming your account is compromised)

12.銀行通知付款給政府(Anyone who claims to be from a government agency)

(作者為註冊會計師)