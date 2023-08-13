我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

移民專頁／申請NIW 須展示有利國家

李翼民律師（李亞倫合夥人）主答
符合「國家利益豁免移民」的申請者，如是教育專業，拿卡入境後必須在相關領域工作至少半年。（Getty Images）
符合「國家利益豁免移民」的申請者，如是教育專業，拿卡入境後必須在相關領域工作至少半年。（Getty Images）

讀者問：

本人情況是，我人在國內，郵件諮詢了一位美國律師，答覆說符合NIW(國家利益豁免移民)的申請條件，可以簽合同，但是未來拿卡入境後必須在相關領域工作至少半年，否則綠卡可能被註銷。不過，這一點很難做到，因為本身專業是教育方向，又一直在國內，也因此才申請不需要雇主的NIW。如果真的入境就必須找到同領域工作，那可能要重新考慮是不是申請NIW了。如何破解呢？

答:

假設你的職業移民第二優先EB-2 NIW獲得批准並且你去參加簽證面試，你應該根據你的EB-2申請展示你計畫如何利用你的知識和技能來促進國家利益，而不要求有雇主。例如，如果你的EB-2 NIW與研究相關，你可以獨立進行研究，或者盡力在該領域尋找雇主。雖然每個國家利益豁免案件都不同，但你必須向領事官員明確說明你通過工作促進國家利益的能力以及你有那麼做的意圖。如果你沒有履行EB-2 NIW申請中承諾的職位或去努力的做，你的綠卡有可能會被撤銷。

撤銷的一種方式是在你申請入籍(公民身分)的過程中。那時你需要提供五年的納稅申報表和就業的信息。此外，移民官員可能會問你是如何拿到綠卡，以及你入境美國後從事什麼工作。雖然許多裁決官員可能不會徹底詢問這一點，但少數人可能會發現你以虛假藉口獲得綠卡，而開始撤銷你的綠卡程序。請注意，在這種情況下，美國公民及移民服務局將發出上庭通知(NTA)以啟動遞解程序，當然此前你將仍然是永久居民，直到移民法官做出最終的判決。

如果你對自己的EB-2 NIW申請中提出的促進國家利益的能力沒有信心(無論是通過自僱還是受雇於另一家公司)，那麼你應該尋找不同的途徑來獲得綠卡，如適當的勞工紙途徑。

綠卡 移民 就業

上一則

移民專頁／I-140獲准 恐影響F-1申請

下一則

稅務漫談／新12騙術 國稅局忙拆解

延伸閱讀

突尼西亞再傳移民沉船事故 至少4死51失蹤

突尼西亞再傳移民沉船事故 至少4死51失蹤
義大利離島外海2移民船沈沒 2死57獲救 逾30人失蹤

義大利離島外海2移民船沈沒 2死57獲救 逾30人失蹤
美墨最危險邊界成最熱門偷渡區 土桑日逾1300人非法越境

美墨最危險邊界成最熱門偷渡區 土桑日逾1300人非法越境
移民專頁／抽到H-1B被裁 須另找公司

移民專頁／抽到H-1B被裁 須另找公司

熱門新聞

大學學費日益飆漲，家庭經濟負擔能力成為選校時的重要考量；紐約州提供「精益求精獎學金」，助低符合經濟要求的學子求學。(本報檔案照)

大學申請／疫情後變化 大學招生新趨勢

2023-08-06 12:58
教堂山北卡羅來納大學的校園被公認為美國最好的大學城之一，生活機能便利。(美聯社)

名校巡禮╱商院10佳 名流最愛

2023-08-06 02:19
大學學費年年長，成為許多家庭及學生沉重的負擔。（美聯社）

學費規畫／供孩子上大學 錢從哪來？

2023-08-06 12:35
大學理事會出版的官方指南，包含完整的模擬考試練習及SAT真題，也可在可汗學院網站找到。(Getty Images)

高中學業／SAT 怎樣拿高分？

2023-08-06 13:01
許多大學課程建立在高中學習的基礎上，在入學前應做好學業上的準備。（本報檔案照）

大學申請／離家住校 給新鮮人的13項建議

2023-08-06 16:39
高中是探索興趣的好時期，你可以找到真正喜歡做的事情。(Getty Images)

高中學業／把握高中時期 探索天賦興趣

2023-08-06 02:30

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注