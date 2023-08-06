高中學業／善用最後暑假 完成關鍵任務
暑假，是即將邁入12年級的高中生申請大學取得關鍵進展的時機。申請大學流程多，需及早規畫，愈早準備愈好。專家建議12年級生在繁忙學年開始、秋季和冬季大學申請截期臨近之前，趁暑假完成多項關鍵任務，減輕壓力。以下是12年級學生可在暑假期間展開的七項申請大學任務：
確定大學申請名單
Woodworth Prep大學招生諮詢公司創辦人伍德沃斯 (Matt Woodworth) 指出，學生的目標應是建立均衡的大學申請名單，包括達標學校(reach schools)、目標學校(target schools)和較可能被錄取學校(有人也稱之為「安全學校」，safety schools)。愈早行動，錄取機率愈大。
應申請幾所大學，專家意見不一；伍德沃斯建議10至12所，大學理事會（The College Board）建議5到8所。2022年報告發現，學生平均申請數量從2015年的5.8所增至2021年的7所。
參觀大學校園
暑假是家庭參觀大學的好時機，實地造訪讓人有機會詢問學校有關學術、經濟援助等各種問題。
部分大學提供虛擬遊覽選項，學生可藉此探索更多校園或距離較遠的學校。
著手申請大學論文
「通用申請」(Common Application，Common App)大學申請應用網站每年8月1日開放，Common App已公布2023-2024學年共七篇論文提示；申請者只需在此應用程序提交一篇論文。
專家表示，暑假是學生縮小首選論文撰寫範圍、開始動筆的好時機。伍德沃斯鼓勵學生和朋友或同學集思廣益，相互幫助，並諮詢學校輔導員或老師，儘早完成論文。
索取推薦信
有些大學院校要求申請者提出推薦信。理想情況下，學生可在11年級結束時找到推薦人，但最遲也要在12年級開始時找到推薦人。
任課老師和輔導員需要時間寫出周延的推薦信，也可能會收到大量請求；有些老師每年撰寫推薦信數量有限。
研究有哪些獎學金
部分獎學金申請窗口可能秋季才開放，但學生仍可儘早探索獎學金機會；有些網站可幫助學生尋找獎學金。
專家建議在高中最後一年提出申請，利用暑假時間規畫想在這一年申請哪些獎學金，把注意力集中在最適合自己背景、經驗和興趣的獎學金上。
準備標準化考試
COVID-19疫情導致許多大學轉向選擇性作法，不要求ACT和SAT成績，但學生若提交則予考慮；有些大學完全不考慮考試分數。
儘管這類考試在申請所占比重下降，有些學校仍要求它們。專家表示，學生若打算參加考試，應利用暑假沒有學業干擾時期準備，並查看各大學有關使用考試成績的政策。
了解經濟援助
Scholarships360聯合創始人兼執行長蓋格 (Will Geiger) 建議學生和家長，趁暑期了解大學經濟援助流程、申請要求和截期。
經濟援助有多種類型，包括助學金、獎學金、工讀金及聯邦或私人學生貸款。其中聯邦學生援助免費申請表（FAFSA）在10月1日開放。
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