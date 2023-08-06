高中學業／善用最後暑假 完成關鍵任務

學生可儘早探索獎學金，利用暑假時間規畫12年級可申請哪些獎學金。（Getty Images）

暑假，是即將邁入12年級的高中生申請大學取得關鍵進展的時機。申請大學流程多，需及早規畫，愈早準備愈好。專家建議12年級生在繁忙學年開始、秋季和冬季大學申請截期臨近之前，趁暑假完成多項關鍵任務，減輕壓力。以下是12年級學生可在暑假期間展開的七項申請大學任務：

確定大學申請名單

Woodworth Prep大學招生諮詢公司創辦人伍德沃斯 (Matt Woodworth) 指出，學生的目標應是建立均衡的大學申請名單，包括達標學校(reach schools)、目標學校(target schools)和較可能被錄取學校(有人也稱之為「安全學校」，safety schools)。愈早行動，錄取機率愈大。

應申請幾所大學，專家意見不一；伍德沃斯建議10至12所，大學理事會（The College Board）建議5到8所。2022年報告發現，學生平均申請數量從2015年的5.8所增至2021年的7所。

暑假是家庭參觀大學的好時機，實地造訪的切身感受對選擇學校有極大的幫助。(本報檔案照)

參觀大學校園

暑假是家庭參觀大學的好時機，實地造訪讓人有機會詢問學校有關學術、經濟援助等各種問題。

部分大學提供虛擬遊覽選項，學生可藉此探索更多校園或距離較遠的學校。

著手申請大學論文

「通用申請」(Common App lication，Common App)大學申請應用網站每年8月1日開放，Common App已公布2023-2024學年共七篇論文提示；申請者只需在此應用程序提交一篇論文。

專家表示，暑假是學生縮小首選論文撰寫範圍、開始動筆的好時機。伍德沃斯鼓勵學生和朋友或同學集思廣益，相互幫助，並諮詢學校輔導員或老師，儘早完成論文。

老師的推薦信也是大學申請材料的重要組成部分，學生可根據個人表現及老師對自己的了解程度來考慮撰寫推薦信的人選。(本報檔案照)

索取推薦信

有些大學院校要求申請者提出推薦信。理想情況下，學生可在11年級結束時找到推薦人，但最遲也要在12年級開始時找到推薦人。

任課老師和輔導員需要時間寫出周延的推薦信，也可能會收到大量請求；有些老師每年撰寫推薦信數量有限。

研究有哪些獎學金

部分獎學金申請窗口可能秋季才開放，但學生仍可儘早探索獎學金機會；有些網站可幫助學生尋找獎學金。

專家建議在高中最後一年提出申請，利用暑假時間規畫想在這一年申請哪些獎學金，把注意力集中在最適合自己背景、經驗和興趣的獎學金上。

準備標準化考試

COVID-19疫情 導致許多大學轉向選擇性作法，不要求ACT和SAT成績，但學生若提交則予考慮；有些大學完全不考慮考試分數。

儘管這類考試在申請所占比重下降，有些學校仍要求它們。專家表示，學生若打算參加考試，應利用暑假沒有學業干擾時期準備，並查看各大學有關使用考試成績的政策。

了解經濟援助

Scholarships360聯合創始人兼執行長蓋格 (Will Geiger) 建議學生和家長，趁暑期了解大學經濟援助流程、申請要求和截期。

經濟援助有多種類型，包括助學金、獎學金、工讀金及聯邦或私人學生貸款 。其中聯邦學生援助免費申請表（FAFSA）在10月1日開放。