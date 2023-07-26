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中外長換人 布林肯盼與王毅好好合作：願秦剛沒事

記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿布林肯（右）今年6月才在北京見過王毅（左），沒想到王毅再回鍋當外交部長。(Getty Images)
美國國務卿布林肯（右）今年6月才在北京見過王毅（左），沒想到王毅再回鍋當外交部長。(Getty Images)

中國更換外交部長，美國國務卿布林肯25日表示，他期望和中國新外長王毅好好合作，而且他認識王毅超過10年，兩人多次會面；布林肯也祝願秦剛：「但願他沒事。」

布林肯說，撤換秦剛是中國的主權決定。布林肯還說，他期望能夠與王毅好好合作，就像兩人以前一樣，對自己及王毅而言，重要的是負責任地管控美中關係。而這要從外交做起、從交往做起，「無論相關的中國對口官員是誰，我都會與之合作」。

布林肯提到，秦剛曾駐節華府，當秦剛當中國駐美大使時，「我才開始認識他」。在秦剛當外長時，他們曾有建設性的對話，「但願他沒事」。

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）也在例行記者會表示，中國有權決定其外交部長人選，美國將持續與王毅外長和其他中國官員往來，美國一直認為維持溝通管道至關重要。

被問及美國事先是否知情、中方外交高層官員是否還會如約訪問華府，巴特爾都沒有鬆口。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月訪問北京時，與中方官員達成互訪共識，中方也對美傳達願派秦剛訪問華府的意願，在雙方都有意願互相訪問的時刻，秦剛突消失在公眾視野。

針對中方外交高層官員訪問華府的安排，巴特爾表示，由中方宣布出訪訊息，每一位美國官員結束訪中行程後都會表達，希望能持續看到太平洋兩端的兩國高層官員訪問能持續下去。

秦剛 布林肯 王毅

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