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秦外長半年落馬 曾任習的首席禮賓官 火箭竄升三級跳

記者賴錦宏／綜合報導
中國國家主席習近平曾深深信任秦剛，秦因而官運亨通。(路透)
中國國家主席習近平曾深深信任秦剛，秦因而官運亨通。(路透)

現年57歲的中國前外長秦剛，曾任外交部發言人，長期與媒體打交道，又曾是國家主席習近平的「首席禮賓官」，為習打點出訪事宜，深獲信任，因而官運亨通，短短三個月就從副部級的駐美大使，火箭般竄升至副國級的國務委員高位。然而，秦剛的外長職務也在短暫的半年之後告終。

秦剛畢業於中國培養高級涉外專才的國際關係學院國際政治系，畢業後進入外交部下屬單位—北京外交人員服務局任中文秘書，開始累積和外國駐北京媒體打交道的經驗。

進入外交部禮賓司前，秦剛曾兩度出任發言人。2005年，秦剛任新聞司副司長兼發言人達五年，之後任駐英國公使一年，2011年12月，接替馬朝旭出任新聞司長，並再度出任發言人。直至2014年，轉任禮賓司長。

中國外交部發言人職位不算高，但因長期面對媒體，曝光率高，因此被認為是容易在外交體系平步青雲的上升通道。

一名澳洲記者曾說，秦剛「氣場」強大，每次記者會前，都會不慌不忙先掃視全場，慢悠悠喝上一口放在講台上的水，才開口打招呼。外國記者還說，在北京外交部相對嚴肅刻板的體制裡，秦剛屬於有「江湖氣」的。

有香港記者在自媒體上描述與秦剛的互動經驗，私下的秦剛並不屬於溫文儒雅型的，而是處事果斷，向同事下指示言詞直白，對外國政府在兩國領導人會談時，新聞採訪安排的一些無理要求，會堅定回絕，有次還脫口說：「對方也欺人太甚了。」

秦剛卸下發言人職務成為禮賓司長後，如同習近平的首席禮賓官，為習策畫各項外交活動。秦剛也因為多次陪同習近平出訪海外，深得習的信任。駐美期間，面對美國朝野對中政策一致強硬，秦剛既要堅守北京立場，又要搭起與華盛頓之間的溝通橋梁，任務艱巨。甚至傳出一度見不到華府高層，受到美方冷待。

今年3月中共兩會期間，秦剛以新任外長之姿出席記者會首秀，對中美關係，他曾向美國喊話，「打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興」，但沒想到在中美關係亟欲重建之際，這顆中共政壇之星，竟突然黯然退場了。

秦剛 北京 習近平

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