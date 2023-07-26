我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

秦剛遭免職 國委職位不動 王毅回鍋兼外長

記者羅印冲／綜合報導
中國前外長秦剛在神隱一個月後，人大常委會決議免去他的外長職務，由王毅回任外長。圖為今年中共兩會期間，秦剛以新任外長之姿出席記者會。（歐新社）
中國前外長秦剛在神隱一個月後，人大常委會決議免去他的外長職務，由王毅回任外長。圖為今年中共兩會期間，秦剛以新任外長之姿出席記者會。（歐新社）

中共人大常委會25日通過，中央外事辦主任王毅回任中國外交部長。(路透)
中共人大常委會25日通過，中央外事辦主任王毅回任中國外交部長。(路透)

中國國務委員兼外交部長秦剛在「神隱」約一個月之後，25日中共14屆全國人大常委會第四次會議決定，免去秦剛的外長職務，由中共中央外事辦主任王毅「回鍋」接任外長。

中共人大常委會僅發布上述任免消息，並未說明秦剛被免職的原因，也沒有提及他的國務委員職務是否會有變動。

外交部官網「部長活動」資料清空

中國外交部官網已將「部長活動」資料清空，外交部長欄目顯示「資料更新中」。至於國務院官網五位國務委員仍列有秦剛，但介紹資料裡已經沒有外交部長職務。

中國外交部官網已將「部長活動」資料清空，外交部長欄目顯示「資料更新中」。（截圖自...
中國外交部官網已將「部長活動」資料清空，外交部長欄目顯示「資料更新中」。（截圖自中國外交部官網）

秦剛升官之快創下中共官場紀錄

今年57歲的秦剛被認為深獲中共總書記習近平信任，在外交系統獲得火速提拔，從去年底以副部長級的駐美大使升任外交部長，隨即又在今年3月中共全國兩會後再升任位列「副國級」的國務委員高位，升官速度之快，創下中共官場紀錄。

外交部曾稱秦剛健康原因缺席活動

秦剛上次公開露面是在6月25日會見越南外長裴青山、斯里蘭卡外長薩布里和俄羅斯副外長魯登科，迄今未再出席公開活動。中國外交部曾在11日證實，秦剛因「健康原因」無法出席外事活動，此後面對外媒追問，均無明確回應。

在秦剛「神隱」期間，應由外長參與的涉外活動多由王毅或外交部副部長馬朝旭代為出席，例如王毅出席日前在印尼舉行的東協外長會議，馬朝旭上周參加了金磚國家外長線上會議。

秦剛被免去外長職務，由今年69歲的王毅回鍋接任外長，也令外界感到意外。

王毅首位外事辦主任兼外長

從中國官職看，原本已是「高配」的外長職務，如今更因王毅的中共中央政治局委員身分而墊得更高，而由中共外事辦主任兼任外長，在中共政壇上也是首例。

王毅重掌外交部，除了整頓他相當熟悉的外事系統，同時也顯示，北京面臨複雜嚴峻的外交環境，仍須由外交老將出馬，以穩住龐大的外交系統。

若以當前「涉台」事務往往成為美中關係的核心議題，曾任國台辦主任的王毅兼任外長，或有助於北京推動對美外交工作。

官方仍不明講秦剛出事原因

儘管外交部長人事底定，但因為官方釋出訊息有限，秦剛出事原因仍然諱莫如深。先前外界猜測的權力鬥爭或涉緋聞，仍無法證實。

中國國務院現有五位國務委員，李尚福兼任國防部長、王小洪兼任公安部長、吳政隆兼任國務院秘書長、諶貽琴專任國務委員，第五位則是秦剛。王毅首任外長時也具有國務委員身分，秦剛會否留任國務委員，也被視為習近平態度的指標；但亦有說法指國務委員的免任有一定的程序，目前尚難論定。

秦剛去職有損習近平威信

旅美的中國問題專家鄧聿文認為，秦剛被視為習近平重用之人，他的去職雖有損習的威信，但因為習大權在握，影響可能僅止於此。

中共14屆全國人大常委會也同時任命中國人民銀行（中國央行）黨委書記潘功勝為行長，並免去前任行長易綱的行長職務。

秦剛 中共 王毅

上一則

拜登政府一大挫敗 庇護新規遭聯邦法官裁決違法

延伸閱讀

布林肯：換秦剛是北京主權決定 期望再與王毅好好合作

布林肯：換秦剛是北京主權決定 期望再與王毅好好合作
秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰

秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪
秦剛無理由去職引猜測 美：持續與中方官員往來

秦剛無理由去職引猜測 美：持續與中方官員往來

熱門新聞

中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。（路透）

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大