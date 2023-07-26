秦剛遭免職 國委職位不動 王毅回鍋兼外長

中國前外長秦剛在神隱一個月後，人大常委會決議免去他的外長職務，由王毅回任外長。圖為今年中共兩會期間，秦剛以新任外長之姿出席記者會。（歐新社）

中共人大常委會25日通過，中央外事辦主任王毅回任中國外交部長。(路透)

中國國務委員兼外交部長秦剛 在「神隱」約一個月之後，25日中共 14屆全國人大常委會第四次會議決定，免去秦剛的外長職務，由中共中央外事辦主任王毅 「回鍋」接任外長。

中共人大常委會僅發布上述任免消息，並未說明秦剛被免職的原因，也沒有提及他的國務委員職務是否會有變動。

外交部官網「部長活動」資料清空

中國外交部官網已將「部長活動」資料清空，外交部長欄目顯示「資料更新中」。至於國務院官網五位國務委員仍列有秦剛，但介紹資料裡已經沒有外交部長職務。

中國外交部官網已將「部長活動」資料清空，外交部長欄目顯示「資料更新中」。（截圖自中國外交部官網）

秦剛升官之快創下中共官場紀錄

今年57歲的秦剛被認為深獲中共總書記習近平信任，在外交系統獲得火速提拔，從去年底以副部長級的駐美大使升任外交部長，隨即又在今年3月中共全國兩會後再升任位列「副國級」的國務委員高位，升官速度之快，創下中共官場紀錄。

外交部曾稱秦剛健康原因缺席活動

秦剛上次公開露面是在6月25日會見越南外長裴青山、斯里蘭卡外長薩布里和俄羅斯副外長魯登科，迄今未再出席公開活動。中國外交部曾在11日證實，秦剛因「健康原因」無法出席外事活動，此後面對外媒追問，均無明確回應。

在秦剛「神隱」期間，應由外長參與的涉外活動多由王毅或外交部副部長馬朝旭代為出席，例如王毅出席日前在印尼舉行的東協外長會議，馬朝旭上周參加了金磚國家外長線上會議。

秦剛被免去外長職務，由今年69歲的王毅回鍋接任外長，也令外界感到意外。

王毅首位外事辦主任兼外長

從中國官職看，原本已是「高配」的外長職務，如今更因王毅的中共中央政治局委員身分而墊得更高，而由中共外事辦主任兼任外長，在中共政壇上也是首例。

王毅重掌外交部，除了整頓他相當熟悉的外事系統，同時也顯示，北京面臨複雜嚴峻的外交環境，仍須由外交老將出馬，以穩住龐大的外交系統。

若以當前「涉台」事務往往成為美中關係的核心議題，曾任國台辦主任的王毅兼任外長，或有助於北京推動對美外交工作。

官方仍不明講秦剛出事原因

儘管外交部長人事底定，但因為官方釋出訊息有限，秦剛出事原因仍然諱莫如深。先前外界猜測的權力鬥爭或涉緋聞，仍無法證實。

中國國務院現有五位國務委員，李尚福兼任國防部長、王小洪兼任公安部長、吳政隆兼任國務院秘書長、諶貽琴專任國務委員，第五位則是秦剛。王毅首任外長時也具有國務委員身分，秦剛會否留任國務委員，也被視為習近平態度的指標；但亦有說法指國務委員的免任有一定的程序，目前尚難論定。

秦剛去職有損習近平威信

旅美的中國問題專家鄧聿文認為，秦剛被視為習近平重用之人，他的去職雖有損習的威信，但因為習大權在握，影響可能僅止於此。

中共14屆全國人大常委會也同時任命中國人民銀行（中國央行）黨委書記潘功勝為行長，並免去前任行長易綱的行長職務。