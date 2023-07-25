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中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

記者賴錦宏／即時報導
中國外交部官網，部長活動一欄呈現「信息更新中」。（截圖自中國外交部官網）
中國外交部官網，部長活動一欄呈現「信息更新中」。（截圖自中國外交部官網）

在中國新華社於25日19時宣布秦剛免兼外長後，中國外交部官網隨後已把部長活動資料全部清空，一片空白。而外交部官網動態的外交部長一欄，也顯示「資料更新中」。這顯示，秦剛任內的公開資料全部被去除。

➤➤➤秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

中國外交部官網，部長足跡資料已被清空。（截圖自中國外交部官網）
中國外交部官網，部長足跡資料已被清空。（截圖自中國外交部官網）

中國官方新華社報導，14屆全國人大常委會第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。

中國官方於北京時間25日19時正式宣布秦剛免兼外長。（路透）
中國官方於北京時間25日19時正式宣布秦剛免兼外長。（路透）

中國外交部官網，隨即呈現部長資料空白。

在此之前，外媒在外交部例行記者會上提問，有關於秦剛神隱多日未出現，中國外交部發言人毛寧曾回答，請你去看看中國外交部官網，中國的外交事務都在穩步推進。

➤➤➤記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

25日在中國外交部記者會中，法新社記者先以流利中文提問毛寧，秦剛未來幾天是否有外交事務行程安排。毛寧回說:「我沒有可提供的訊息。」接著路透記者以英語追問，秦剛已消失一個月，誰來接任他的職位？毛寧還是說：「我沒有可提供訊息。」

法新社記者顯然不滿意毛寧的答案，連續兩提問，他先問「目前誰在代理外長職務」，再問「究竟現在的外交部長是誰？」毛寧回說，中國外交活動「都在穩步向前推進」。至於外交部長是誰，毛寧則說：「我先前已經回答過這個問題。」

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