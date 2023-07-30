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開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

旅遊／闖亞馬遜雨林 世界變大了　

任珮鳳
夜行。（任珮鳳提供）
夜行。（任珮鳳提供）

果不是因為兒子說想來熱帶雨林，女兒又迅速的做好研究，訂了厄瓜多爾國家公園裡的度假屋（Eden Amazon Lodge)，我大概這一輩子都不會來這裡。沒想到在這裡過了五天四夜以後，這個旅行反倒成了一個最深刻難忘又充實的美好回憶。

亞馬遜雨林的第一個印象是原始偏遠。我們先飛到厄瓜多爾的首都Quito，然後再坐小飛機飛到Coca，然後換搭三個多小時的船到一個連碼頭都沒有的岸邊上岸。

一路走來，沒屋沒車，只有原始的大自然，只有無盡的蟲聲鳥鳴，加上偶爾遠處傳來野獸的嚎叫聲；一開始心裏嘀咕著，我能適應原始生活嗎？到最後竟是依依不捨。

雨林遮日 行走好自如

第二個印象，就是亞馬遜熱帶雨林的叢林跟電視電影裡黑森森的叢林不一樣，亞馬遜河有1100條的支流，百分之二十地球的淡水都在這，住宿地很自然的都是在湖邊或河邊。

巴西的亞馬遜雨林已經過度開發，沿河的小鎮已經成了城市，沒有原始風貌，有學者甚至認為那裡的雨林已經開始死亡，所以女兒研究後，決定來厄瓜多爾的雨林。

到了這裡才知道真正健康的雨林，地面是有足夠空間的，因為樹木長得高長得密，把陽光遮住，地面上小樹、雜草、藤蔓沒有陽光長不起來的，所以還是可以自如的在雨林中行走，電影裡要人拿著開山刀左砍右劈的開路，其實是過度開發的雨林，能遮太陽的大樹已經死了，底下才會長得那麼密。

伊甸亞馬遜。（任珮鳳提供）
伊甸亞馬遜。（任珮鳳提供）

生物多樣 讓人開眼界

所以亞馬遜熱帶雨林與其他地方最大的不同在哪裡呢？就是在生物的多樣性。我們到的第一天晚上，我們就去住的小木屋後面的森林夜遊，一群五個人拿著手電筒走不到幾步就看到好多不同的昆蟲：蜘蛛、蜻蜓、蚱蜢、竹節蟲、瓢蟲、青蛙…，而且我們完全不用花力氣就看到了，短短一段路就看到幾十種不同的昆蟲。

這裡步行二、三十分鐘就有一個高達百米的觀鳥塔。我們在那裡的五天四夜，上了高塔二次，坐獨木舟遊湖看鳥、看動物、看夕陽了四次，還在叢林裡健行了六小時來看野生動物，每天夜遊，找青蛙是會上癮的，看月亮星星聽大自然的聲音更讓人沉迷。

這幾天下來看了超過上百多種各形各色的鳥類、動物、昆蟲、磨菇菌類…，有如恐龍般古老的鳥，有住在樹洞裡的猴子，有上千隻在吃黏土的鸚鵡，…世界上真的再也沒有別的地方有這麼豐富多樣的生物。光是螞蟻，我們就見到了至少8種不同的螞蟻，大自然能容納如此的多樣性，我們不應該也是如此嗎？

吃黏土的鸚鵡。（任珮鳳提供）
吃黏土的鸚鵡。（任珮鳳提供）
樹猴。（任珮鳳提供）
樹猴。（任珮鳳提供）

可是真正讓人深刻難忘的還是人：當地的導遊。他們找動物的本領實在是匪夷所思，他們聽到聲音，就可以知道什麼鳥或動物在那裡，怎麼找到他們，怎麼追蹤，一樣走在森林裡，他們可以看到樹幹上有保護色的蜥蜴，他們學幼鳥的叫聲，唯妙唯肖的讓母鳥急忙的衝出來…而且這些嚮導純樸真誠，只想讓我們這些遊客盡興而歸。

原始呼喚 狩獵與收集

有一天我們走出叢林，搭船坐車的去參觀附近居民的生活，吃到很多亞馬遜的原始食物，比方說還在蠕動的甲蟲幼蟲，還見到他們的家人，原來愛家的心情都一樣，我們也是生物多樣性的一個例子。

甲蟲熔岩。（任珮鳳提供）
甲蟲熔岩。（任珮鳳提供）
麝雉。（任珮鳳提供）
麝雉。（任珮鳳提供）

當我們跟著當地嚮導進入叢林，不管是白天黑夜，我們的感官全在無形中大大的提高了警覺性，眼睛突然看得更細，耳朵聽得更遠，腳步放的更輕，只有一個目標「找動物」，每當看到一個動物，大家興高采烈的趕快拍照，高與極了。在這短短幾天內我們回復到我們最原始的本能：狩獵與收集。

而這種原始的呼喚，一旦經歴過，世界突然變得好大，有一種從深處發出的滿足，我想這就是旅行在追求的，而我們有幸，在亞馬遜熱帶雨林經驗到了。

後記

決定來亞馬遜熱帶雨林來玩以後，就去跟醫生請教，打了黃熱病的疫苗，拿了瘧疾的藥，更重要的是買了驅蟲劑，噴的抹的，全都用上了，戴上帽子，防曬乳液擦上，穿上長袖長褲，果然非常有用，完全沒有吃到苦頭。

這裡雖然偏僻荒涼，但不是上山下海或長跑的極端運動，也不是位處北極沙漠的艱辛地理。也許多一點人了解生物多樣性的可貴，多關心這些生態，會發現其實我們就是這生態的一分子。

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