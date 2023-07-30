娛樂／舒淇「尋她」扮村婦 爆發力演出獲讚

「尋她」主角陳鳳娣堅持晚上打著手電筒找女兒。（取材自微博）

雨夜，廣東農婦鳳娣和林申同日臨盆，一個因為婆婆捨不得去鎮上的醫院，一個因為颱風天堵死了道路，只能在一個半廢舊的衛生所生產。兩人歷盡艱難產下新生兒，意外發生，孩子落水，只尋回了一個……

電影「尋她」早前在上海影城首映，該片由陳仕忠編導，演出陣容包括舒淇、白客、張本煜、郎月婷，講述舒淇飾演的陳鳳娣在意外失去女兒後，面臨家庭質疑、世俗偏見，依然勇敢追尋自我，逐漸走出困境的故事。

90後導演和舒淇拉鋸

毫無疑問，舒淇是「尋她」裡最大的亮點，黝黑農村婦女的樸素扮相，手腳俐落地種植甘蔗幹農活，潑辣地和人爭執吵架，以及極具爆發力的分娩戲，陳鳳娣不同於舒淇以往的嫵媚或幹練，無論是外在形象上的「落地」，還是內裡所承載的人物的歷史和成長性，都大有突破。

「尋她」導演陳仕忠（中）與男女主角白客（左）、舒淇（右）出席活動。（取材自豆瓣電影）

儘管陳仕忠寫劇本的時候，腦海裡「投影」的就是舒淇的形象，但舒淇受訪時坦言自己一開始「並不感興趣」。她說：「一開始看劇本的時候有點遲疑和猶豫，因為我對紫外線過敏 ，而這是農村題材，要在甘蔗地裡勞動」，但同時她也心動，看到陳仕忠的短片，知道他是1994年出生的，舒淇也好奇，和90後導演合作會是什麼樣子，結果是「從他身上感到活力，感受到年輕的想法，魔幻又年輕的農村。」

當然，也不完全是順暢的。舒淇演繹這個女性角色的時候，她結合自己和導演的想法，加入許多探討方向，「有差距，也有拉鋸。」追問她這種「拉鋸」的具體表現，舒淇說，「演了多年的電影，有一些自己節奏和層次的遞進，但導演思維比較跳躍，希望一步到位。」最激烈的時候，甚至「吵到我不想和他講話」。

對此，年輕的導演後知後覺，陳仕忠稱是聽了舒淇的話才知，「原來當時的分歧在舒淇老師看來是『拉鋸』。她真的對我太好了，她很照顧年輕創作者的情緒和威信，把我保護得很好，我很感謝她。」陳仕忠也尊重了舒淇的意見，「我不太用這樣的詞，演員不是工具，和導演的關係不是畫家和筆，而是一種舞伴，我們有不斷動態調整，以達到一種協調的姿態，所以現場有分歧是好的事情。」

粵語演出 主角全非廣東人

片中，所有演員都以自己的原聲以粵語演繹台詞，舒淇透露，「當年從台灣去香港 的時候，沒把廣東話學得特別好，還有自己的腔調在」，剛好口音跟導演的父母，和廣州惠州的腔調「有一點接近」，「他們講話都挺跳躍、挺可愛的，那種廣東話，每個人都不一樣，就很容易地把我放進來。」

舒淇（右）在「尋她」飾女主角陳鳳娣，白客（左）飾甘耀祖。（取材自微博）

不只是舒淇，幾位主演都不是廣東人，台詞上各有「口音」，這也讓演員的表演面臨更大的挑戰。導演陳仕忠談到，自己身為廣東人，從小看到的粵語電影，全都是港產片。「這些年，看到西南方言、東北話、上海話的電影，我也希望能做這樣的電影，是反映本土生活的粵語片。語言是手段，演員們本身的氣質會有差異，也是希望用語言把他們的表演統一起來。」同時，陳仕忠也表示，「用原聲表演，在我看來，這是順理成章的事情。」

在電影中，被物化、規訓、視做生育工具的女性，在封建的廣東農村承受著更多不能承受的痛。計畫生育 年代裡，重男輕女的傳統觀念，讓原本是至親的人，也成為釀造悲劇的劊子手。導演陳仕忠在這部現實主義作品裡加入一以貫之的懸念，隨著鳳娣尋找孩子的過程，一層層剝開封建農村傳統的禮教與偏見，最後的真相更令人窒息。

郎月婷（左）與舒淇（右）在「尋她」化身黝黑村婦。（取材自微博）

在陳仕忠看來，「任何電影都是懸疑電影，無論多麼文藝片，都會有一個懸念是貫穿始終的。文本上要有敘事動力，才能讓觀眾第一觀感覺得，這是一部好看的、有情節密度的電影。」

而尋「她」，尋的不僅是那個失蹤的孩子，更是在鄉村文化中一直缺少對於女性地位的自我認同。出生於廣東農村的陳仕忠，雖然家裡有其他兄弟姊妹，卻是少見的和睦平等的有愛家庭。在成長過程中，他並沒有意識到周遭環境裡其他人所承受的不公。「的確是做這個故事才開始，我才看到自己平時看不到的一面，我過去的生活經歷和生活環境中的其他人，才發現那個處境是如此艱難的，」也是因為如此，陳仕忠決定用拍電影這件「性價比很低」的事，去呈現一個值得被看見的世界。

陳仕忠談到，電影中有一場小女孩去買鞋的戲，她想要看起來更活潑威武的老虎鞋，爸爸和鞋店老闆卻堅持給她買看起來更「像女孩子」的蝴蝶鞋。這本身是一種對性別的刻板印象和規訓。因為片長，陳仕忠一度想去掉那場戲，「後來聽到很多女性的反饋，原來她們都會被那場戲打動，很希望能換回童年想要的鞋子。這會擴充我的視角，讓我重新去思考很多原本被忽略的東西。」

非煽動對立 試圖為女性發聲

劇情高潮，是女主不顧全村人的反對，鑿開村子象徵著禮教權威的寺大塘。陳仕忠看來，「這裡表面看是風水觀念，是與現代、當下相違背的地方，我更想說，每個人心裡都有一道疤，我希望把它拉掉，打破身上的枷鎖。」這位90後導演希望在電影裡表達更鮮明的態度，「我不太喜歡寬容和解，不喜歡強行的happy ending，一個女性受到不公對待，就要對抗到底。」

不過陳仕忠也表示，「我並不希望拍一個女性電影去煽動『對立』，而是希望男性理解女性的困境，去支持她們，我試圖站在這個角度去理解女性，說她們不敢說的話，做她們不敢做的事。」

「尋她」劇照。（取材自微博）

放眼全球時事浪潮，女性的聲量近年持續增加，對於有媒體提出的「過於強調性別也是一種片面」的問題，陳仕忠表示，「女性的發聲特別珍貴，但還不夠，如果有一天我們不再強調，性別不再作為一個各類畫分，我們再來談這個問題。」

（取材自澎湃新聞）