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新聞眼／網路投票「最討厭第一名」 日本藝人死亡悲劇

轉角24小時
ryuchell 曾遭日本網站「喜歡討厭.com」網友票選為最討厭第一名，如今 ryuchell 驟然離世，輿論熱議網路霸凌的誹謗中傷問題。（取自網站）
ryuchell 曾遭日本網站「喜歡討厭.com」網友票選為最討厭第一名，如今 ryuchell 驟然離世，輿論熱議網路霸凌的誹謗中傷問題。（取自網站）

「每天上網投票你最討厭的藝人，日本網友聯合霸凌的惡質網站...」日本藝人ryuchell 在7月12日被發現於東京的事務所中死亡，得年27歲。ryuchell以男模出道而走紅，中性與帶有少女氣息的形象頗受歡迎，2016年結婚後依然人氣不墜，還因為育兒生活而成為藝能界的模範奶爸。

但ryuchell在2022年突然宣告離婚、也出櫃告白自己的性別認同，此後改以女性形象露面，未料卻讓ryuchell招致大量網路上的批評和誹謗。最為傷人的現象之一，是ryuchell曾被日本網站「喜歡討厭.com」，被網友票選為最討厭第一名，引發不少爭議。如今ryuchell的驟然離世，輿論也再度指向了網路霸凌的誹謗中傷問題。

日本藝人ryuchell本名比嘉龍二，1995年出生於沖繩縣，後來以男模、藝人的身分走紅。ryuchell的公眾形象多是中性打扮、或帶有少女般的可愛氣息，在一些綜藝或談話性節目中，偶爾還會見到ryuchell的陰柔氣質被拿來開玩笑的場面。

離婚公布性向 卻被攻擊

2016年，ryuchell與同為藝人的peco結婚，兩人在2018年生下一名孩子， ryuchell婚後也時常出現好爸爸、在家做家務和育兒的形象，特別是在生下孩子之後，還被認為是藝能界的「模範奶爸」之一。然而讓外界錯愕的是，2022年8月ryuchell突然透露自己離婚的消息，除此之外，ryuchell也坦言自己始終壓抑著真正的性別認同，內心真實的自己其實應該是女性。而後ryuchell轉而以女性形象露面活動，自己的社群帳號也從過去曬小孩、日常家務和工作，變成更多的美妝、打扮等日常。

開始真正「做自己」的ryuchell，仍不時會在電視節目、線下活動出現，也成為日本長年壓抑的LGBT族群，話題代言和與社會溝通理解的公眾人物之一。儘管仍有不少粉絲支持ryuchell，但這樣的轉變卻也無端招致了中傷與批評，有人痛斥ryuchell「對家庭不負責任、放棄育兒」，還有人數落ryuchell的外觀打扮、甚至要ryuchell「怎麼不去死」，諸如此類的誹謗中傷言論，都對當事人造成極大的負面影響。

ryuchell本人曾在YouTube上揭露自己的坎坷的心路歷程，也直言小時候就發現自己的性向，但告訴媽媽後，自己最信任的母親卻說「一定是我教育錯了」，這番話令ryuchell挫折受傷；也和眾多性少數者一樣，選擇隱藏自己生活下去。而談到妻子peco，ryuchell也坦言這是自己生涯中第一次愛上女性，儘管後來離婚，也都保持著夥伴關係。

藝人紛紛譴責網路霸凌

就在ryuchell的告白快要一年後，2023年7月12日傍晚5點半左右， ryuchell被發現陳屍於東京的事務所，得年27歲，死因目前還在警方釐清中，初步判斷會朝自殺來進行調查。

死亡的消息震驚日本，也讓ryuchell的粉絲們錯愕與不捨。從12日傍晚開始，Twitter的熱門關鍵詞就是ryuchell以及「誹謗中傷」，社群於論紛紛猜測，ryuchell的死亡很有可能和網路上對他的負面言論有關；不少藝人也紛紛出面，譴責長久以來網路上的霸凌和言語暴力，讓公眾人物苦不堪言，先前也釀成了木村花的死亡悲劇。

之中也提到了日本惡名昭彰的網站「好き嫌い.com」，日文直譯就是「喜歡討厭」，這個網站開放所有網友投票，每天可以投一次你喜歡的和不喜歡的藝人或公眾人物，網站不僅會動態更新排名，還會連結所有和該人物有關的人士。

ryuchell就曾經在這個網站上，多次被投票為「最討厭的人No.1」，還會看到網友寫出理由，這樣無端的排名被網友不斷拿來作文章嘲笑，更對當事人造成身心傷害。「喜歡討厭.com」的流行已造成不少公眾人物的困擾，包括日本知名YouTuber「HIKAKIN」就拍片討論過這種惡質的損人現象；而被票選的人物卻只能承受這些莫名其妙的「喜好指教」，形同是被網友聯合起來霸凌的專門網站。

上一次日本在社群網站上出現大量的「誹謗中傷」關鍵詞，是2020年5月，22歲的日本女子摔角選手木村花自殺身亡。木村花不僅以摔角明星的身分知名，也因為參與Netflix「雙層公寓」實境秀演出，而受到海內外觀眾矚目。然而木村花突如其來的死訊，卻也揭露了她因為節目演出，而遭到網路言論霸凌羞辱的困境，讓「誹謗中傷」關鍵字再度浮上檯面。

木村花逝世的2年後，日本國會在2022年6月13日正式通過了被稱為「木村花條款」的修正案，加重刑法侮辱罪，從先前的最多拘役30天或1萬日圓罰金，修正改為1年以下有期徒刑、罰金最高30萬日圓，時效也延長至3年；修正後於同年7月正式實施。

ryuchell 以男模出道而走紅，2022年宣告離婚並出櫃，此後改以女性形象露...
ryuchell 以男模出道而走紅，2022年宣告離婚並出櫃，此後改以女性形象露面，未料 招致大量網路上的批評和誹謗。（取自網站）
ryuchell 以男模出道而走紅，2022年宣告離婚並出櫃，此後改以女性形象露...
ryuchell 以男模出道而走紅，2022年宣告離婚並出櫃，此後改以女性形象露面，未料 招致大量網路上的批評和誹謗。（取自網站）

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